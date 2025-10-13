Миллионы за смерть под видом помощи: афера с рентгенами получила развязку — громкая история из Перми

Во время пандемии COVID-19, когда больницы спешно оснащались новым оборудованием, в Пермь поступила партия рентгенаппаратов, оказавшихся подделкой. История этой аферы, стоившей государству более 120 миллионов рублей, завершилась в Ленинском районном суде Перми вынесением приговора её участникам — бизнесменам Ивану Дубровскому и Константину Ревенко.
Суд признал их виновными в мошенничестве и продаже контрафактного медицинского оборудования. Оба предпринимателя получили реальные сроки — шесть и шесть с половиной лет колонии общего режима, а также штрафы по полмиллиона рублей каждому. Кроме того, в доход бюджета региона с них взыскали сумму ущерба — 120 миллионов рублей.
"Гособвинение требовало приговорить Дубровского и Ревенко к девяти годам колонии и штрафам по 2,5 миллиона рублей", — заявил прокурор Константин Семёнов.
Весной 2020 года, когда больницы по всей России спешно закупали аппаратуру для диагностики пневмонии и осложнений COVID-19, ФХУ Минздрава Пермского края заключило контракт с ООО "Медтрек". Компания обязалась поставить 16 палатных рентгенаппаратов под брендом итальянской фирмы MATRIX.
Фактически же оборудование поступило в регион из Латвии, через фирму Baltic Healthcare Division SIA, подконтрольную Ивану Дубровскому. Для прикрытия сделки между "Медтреком" и другим предприятием Дубровского — "Мединтехом" — оформили договор поставки.
Рентгены прибыли в Пермскую краевую больницу с задержкой. Первую партию задержала московская таможня из-за сомнительных документов. Тогда Дубровский перенаправил следующие аппараты через Кронштадт.
Когда техника дошла до медучреждений, специалисты Росздравнадзора провели проверку. Эксперты лаборатории установили: эти рентгены не имели отношения к заявленному итальянскому бренду IBIS, а также не соответствовали стандартам безопасности. Более того, конструкция и внешний вид отличались от оригинальных MATRIX, пишет properm.ru.
Заключение было однозначным — аппараты представляли опасность для пациентов и персонала.
В суде оба предпринимателя отрицали свою вину. Хотя изначально, после задержания в 2022 году, Дубровский признал участие в афере и заключил досудебное соглашение, позже он от своих показаний отказался.
Он утверждал, что вёл переговоры с Росздравнадзором о признании рентгенаппаратов пригодными для работы. Однако доказательств, подтверждающих это, представлено не было.
Следствие же настаивало: бизнесмены намеренно завысили цену, указав в контракте 7,5 миллиона рублей за каждый аппарат, тогда как их реальная стоимость составляла около 4 миллионов. Разница и стала их незаконной прибылью.
Сегодня сфера государственных закупок медицинской техники стала более прозрачной. Однако риск появления контрафакта остаётся. Если больница получает оборудование неизвестного происхождения, ей следует незамедлительно уведомить регуляторов и прокуратуру.
Кроме того, стоит помнить: любые медицинские изделия должны иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Без него использование техники запрещено.
Как больницы проверяют подлинность оборудования?
Через официальный реестр Росздравнадзора, где указаны все зарегистрированные медицинские изделия.
Что делать, если аппарат оказался подделкой?
Сообщить о нарушении в Росздравнадзор, прокуратуру и территориальное управление Минздрава.
Почему контракты не проверяются заранее?
Проверка проводится, но иногда поддельные документы и печати выявляются только на этапе эксплуатации оборудования.
История с поставкой контрафактных рентгенаппаратов в пермские больницы стала наглядным примером того, как в кризисных условиях могут расцветать мошеннические схемы под видом помощи медицине. Судебное решение по делу Дубровского и Ревенко показало: даже в экстренных обстоятельствах ответственность за качество и безопасность медицинского оборудования остаётся неизменной.
