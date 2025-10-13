Миллионы за смерть под видом помощи: афера с рентгенами получила развязку — громкая история из Перми

Во время пандемии COVID-19, когда больницы спешно оснащались новым оборудованием, в Пермь поступила партия рентгенаппаратов, оказавшихся подделкой. История этой аферы, стоившей государству более 120 миллионов рублей, завершилась в Ленинском районном суде Перми вынесением приговора её участникам — бизнесменам Ивану Дубровскому и Константину Ревенко.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Суд признал их виновными в мошенничестве и продаже контрафактного медицинского оборудования. Оба предпринимателя получили реальные сроки — шесть и шесть с половиной лет колонии общего режима, а также штрафы по полмиллиона рублей каждому. Кроме того, в доход бюджета региона с них взыскали сумму ущерба — 120 миллионов рублей.

"Гособвинение требовало приговорить Дубровского и Ревенко к девяти годам колонии и штрафам по 2,5 миллиона рублей", — заявил прокурор Константин Семёнов.

Как всё началось

Весной 2020 года, когда больницы по всей России спешно закупали аппаратуру для диагностики пневмонии и осложнений COVID-19, ФХУ Минздрава Пермского края заключило контракт с ООО "Медтрек". Компания обязалась поставить 16 палатных рентгенаппаратов под брендом итальянской фирмы MATRIX.

Фактически же оборудование поступило в регион из Латвии, через фирму Baltic Healthcare Division SIA, подконтрольную Ивану Дубровскому. Для прикрытия сделки между "Медтреком" и другим предприятием Дубровского — "Мединтехом" — оформили договор поставки.

Рентгены прибыли в Пермскую краевую больницу с задержкой. Первую партию задержала московская таможня из-за сомнительных документов. Тогда Дубровский перенаправил следующие аппараты через Кронштадт.

Что показала экспертиза

Когда техника дошла до медучреждений, специалисты Росздравнадзора провели проверку. Эксперты лаборатории установили: эти рентгены не имели отношения к заявленному итальянскому бренду IBIS, а также не соответствовали стандартам безопасности. Более того, конструкция и внешний вид отличались от оригинальных MATRIX, пишет properm.ru.

Заключение было однозначным — аппараты представляли опасность для пациентов и персонала.

Версии защиты и обвинения

В суде оба предпринимателя отрицали свою вину. Хотя изначально, после задержания в 2022 году, Дубровский признал участие в афере и заключил досудебное соглашение, позже он от своих показаний отказался.

Он утверждал, что вёл переговоры с Росздравнадзором о признании рентгенаппаратов пригодными для работы. Однако доказательств, подтверждающих это, представлено не было.

Следствие же настаивало: бизнесмены намеренно завысили цену, указав в контракте 7,5 миллиона рублей за каждый аппарат, тогда как их реальная стоимость составляла около 4 миллионов. Разница и стала их незаконной прибылью.

Как действовать больницам при закупке оборудования

Проверять подлинность сертификатов соответствия через реестр Росздравнадзора. Требовать оригиналы документов о происхождении оборудования. Заключать контракты только с поставщиками, прошедшими аккредитацию. Проверять наличие сервисных центров и технической поддержки. Фиксировать процесс приёмки техники с участием независимых экспертов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Заключение контракта с посредниками без проверки происхождения оборудования.

Последствие: Получение контрафактной и потенциально опасной техники.

Альтернатива: Использование прямых поставок от официальных представителей производителя.

Заключение контракта с посредниками без проверки происхождения оборудования. Получение контрафактной и потенциально опасной техники. Использование прямых поставок от официальных представителей производителя.

Последствие: Риск причинения вреда пациентам и уголовная ответственность.

Альтернатива: Приостановка использования аппаратов до получения заключений Росздравнадзора.

Если подобное случится снова

Сегодня сфера государственных закупок медицинской техники стала более прозрачной. Однако риск появления контрафакта остаётся. Если больница получает оборудование неизвестного происхождения, ей следует незамедлительно уведомить регуляторов и прокуратуру.

Кроме того, стоит помнить: любые медицинские изделия должны иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Без него использование техники запрещено.

Частые вопросы (FAQ)

Как больницы проверяют подлинность оборудования?

Через официальный реестр Росздравнадзора, где указаны все зарегистрированные медицинские изделия.

Что делать, если аппарат оказался подделкой?

Сообщить о нарушении в Росздравнадзор, прокуратуру и территориальное управление Минздрава.

Почему контракты не проверяются заранее?

Проверка проводится, но иногда поддельные документы и печати выявляются только на этапе эксплуатации оборудования.

Мифы и правда

Миф: Контрафактная техника дешевле и ничем не отличается от оригинала.

Правда: Подделки часто не проходят сертификацию и могут быть опасны для здоровья.

Контрафактная техника дешевле и ничем не отличается от оригинала. Подделки часто не проходят сертификацию и могут быть опасны для здоровья.

Правда: Руководство больницы также обязано проводить проверку оборудования.

Ответственность несёт только поставщик. Руководство больницы также обязано проводить проверку оборудования.

Правда: Даже исправное устройство без сертификации может излучать превышенные дозы радиации.

История с поставкой контрафактных рентгенаппаратов в пермские больницы стала наглядным примером того, как в кризисных условиях могут расцветать мошеннические схемы под видом помощи медицине. Судебное решение по делу Дубровского и Ревенко показало: даже в экстренных обстоятельствах ответственность за качество и безопасность медицинского оборудования остаётся неизменной.