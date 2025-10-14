Когда химия не спасает: тайваньское средство остановило выпадение волос — без гормонов и побочек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Проблема выпадения волос знакома миллионам людей по всему миру. Возраст, гормональные изменения, стресс, экология — всё это влияет на густоту шевелюры. Но теперь исследователи заявляют: найден растительный способ вернуть волосам силу и объём. И главное — без агрессивных химических средств.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Идея растительной сыворотки

Андрогенетическая алопеция, известная как облысение по мужскому типу, поражает до половины мужчин и около 40% женщин к 50 годам. До сих пор основной выбор ограничивался финастеридом и миноксидилом, эффективность которых индивидуальна. Учёные искали более мягкое решение — и нашли его в лаборатории тайваньской компании Schweitzer Biotech Company.

Там разработали средство на растительной основе, включив в него кофеин, витамины, белки, стимулирующие рост клеток, и экстракт центеллы азиатской — растения, известного своими регенерирующими свойствами. Эта комбинация оказалась настолько перспективной, что первые результаты удивили даже исследователей.

Состав и принцип действия

Главный секрет формулы — сочетание природных и биотехнологических компонентов. В основе:

  1. Кофеин — усиливает кровообращение кожи головы, пробуждая "спящие" фолликулы.
  2. Витамин B5 (пантенол) — отвечает за увлажнение и питание.
  3. Белки IGF-1 и FGF-7 — стимулируют рост и деление клеток, продлевают активную фазу жизни волоса.
  4. Centella asiatica (центелла азиатская) — растительный экстракт, укрепляющий корни и улучшающий микроциркуляцию.

По словам исследователей, именно центелла стала ключевым компонентом: она давно используется в уходовой косметике, но впервые доказала эффективность в борьбе с облысением.

Как проходили испытания

В исследовании участвовали 60 человек от 18 до 60 лет. Добровольцев разделили на пять групп.

  • Первая наносила плацебо.
  • Вторая — базовую сыворотку с кофеином и витамином B5.
  • Третья — формулу с белками IGF-1 и FGF-7.
  • Четвёртая — вариант с центеллой.
  • Пятая — полный комплекс всех компонентов.

Каждый вечер участники наносили всего 1 мл средства на кожу головы. Уже через 56 дней пятая группа показала впечатляющий результат: густота волос увеличилась почти на 25% — это вдвое больше, чем у группы плацебо. Также зафиксировали утолщение волос и снижение выпадения.

Центелла

Учёные предполагают, что экстракт Centella asiatica укрепляет волосяные луковицы и улучшает питание тканей за счёт стимуляции капилляров. Растение содержит азиатикозид и мадекассосид — вещества, активирующие синтез коллагена и ускоряющие регенерацию кожи.

"Это растение традиционно использовалось для борьбы с признаками старения, восстановления и снятия воспалений. Так что его можно назвать своего рода чудо-растением. У других компонентов более солидная доказательная база: например, долгодействующий IGF-1 и FGF-7 — известно, что они влияют на цикл роста волос", — отметил дерматолог Христос Циоциос из Королевского колледжа Лондона.

Сравнение с существующими средствами

Средство Активные вещества Время до видимого эффекта Побочные реакции Особенности
Миноксидил Миноксидил 3-6 месяцев Раздражение кожи, зуд Требует постоянного применения
Финастерид Гормональный ингибитор 4-8 месяцев Снижение либидо, головные боли Подходит только мужчинам
Новая сыворотка Кофеин, IGF-1, FGF-7, центелла 1-2 месяца Не выявлено Подходит обоим полам

Применение сыворотки

  1. Наносите средство вечером перед сном — кожа головы в это время активнее поглощает полезные вещества.
  2. Распределяйте 1 мл по всей поверхности головы, мягко массируя кончиками пальцев.
  3. Не смывайте до утра — компоненты должны впитаться.
  4. Используйте ежедневно в течение двух месяцев, затем делайте недельный перерыв.

Регулярность здесь важнее дозировки: волосы растут медленно, и результат проявляется постепенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование слишком большого количества средства.
    Последствие: закупорка пор, жирность кожи головы.
    Альтернатива: придерживаться рекомендованной дозировки — не более 1 мл в день.
  • Ошибка: совмещать разные активные препараты одновременно.
    Последствие: риск раздражения кожи.
    Альтернатива: сочетайте сыворотку только с мягким бессульфатным шампунем.
  • Ошибка: прекращать курс после первых улучшений.
    Последствие: эффект быстро сходит на нет.
    Альтернатива: завершите полный цикл применения.

Если использовать только натуральные компоненты

Многие пытаются бороться с выпадением волос с помощью домашних средств — масел, трав и настоев. Однако их действие ограничено: концентрация активных веществ слишком мала. В отличие от "кухонных" рецептов, современные сыворотки с растительными экстрактами стандартизированы и проходят клинические испытания. Это делает их более предсказуемыми и безопасными.

FAQ

Как выбрать подходящую сыворотку?
Ориентируйтесь на состав: ищите кофеин, IGF-1, FGF-7 и растительные экстракты. Лучше, если средство прошло клинические тесты.

Сколько стоит подобное средство?
Цена зависит от бренда и объёма флакона — в среднем от 2500 до 5000 рублей за курс.

Что лучше — миноксидил или растительная формула?
Если выпадение умеренное и не связано с гормональными сбоями, растительная сыворотка безопаснее и часто эффективнее.

Можно ли сочетать с массажем головы?
Да, это усиливает кровообращение и помогает компонентам проникать глубже.

Мифы и правда

Миф: кофеин в шампуне не работает.
Правда: работает, но только при длительном контакте с кожей — в сыворотках эффект выше, чем при смывании.

Миф: если волосы выпадают, нужно стричься коротко.
Правда: длина не влияет на корни, важно состояние кожи головы.

Миф: облысение — только мужская проблема.
Правда: до 40% женщин сталкиваются с этим к 50 годам.

Исследование тайваньских учёных показывает: растительные компоненты в сочетании с белками клеточного роста действительно могут стать прорывом в борьбе с облысением. Хотя путь до массового внедрения таких сывороток ещё долгий, сама идея объединить силу природы и достижения биотехнологии выглядит перспективно. Если будущие испытания подтвердят результаты, у миллионов людей появится безопасная и эффективная альтернатива традиционным препаратам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
