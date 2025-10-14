Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клиенты взбунтовались? Суши-гигант отказался от касс самообслуживания
Как Иван Янковский справляется с грузом сравнений с легендарным дедом — откровение актёра
Электроника берёт под охрану даже старые машины: защита, которую можно установить самому
Ягодицы — мотор нашего тела: почему без них страдает даже позвоночник
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам
ИИ спланировал отпуск — и всё пошло не по плану: как умные боты подставляют туристов
Ветрянка снова шагает по стране: причина распространения вовсе не в погоде
Рыба в духовке: 5 ошибок, которые превращают полезное блюдо в разочарование — избегайте их
Как Алла Пугачёва почтила память Валентина Юдашкина: трогательные слова Примадонны

Невинный перекус — опасные последствия: как детское питание влияет на взрослые болезни

6:02
Здоровье

Когда ребёнок выбирает между овощным пюре и картошкой с сосисками, на кону стоит больше, чем просто вкус. Учёные Новгородского государственного университета установили: тип питания в детстве напрямую влияет на риск ожирения и гипертонии в будущем.

Толстый ребёнок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Толстый ребёнок

Исследование охватило 70 подростков с разными пищевыми привычками. Специалисты проанализировали рацион, показатели обмена веществ, артериальное давление и наследственность. Выяснилось: лишний вес раньше развивается у тех, кто с детства ел жирное мясо, картофель и колбасы.

"Подростковый период является переходом к взрослой жизни, и имеющиеся хронические заболевания, в частности ожирение, бесспорно будут прогрессировать", — рассказала доцент кафедры педиатрии Наталья Ларина.

Почему питание важно с первых лет

Организм ребёнка активно растёт, и любое нарушение баланса белков, жиров и углеводов откладывает отпечаток на всю жизнь. В отличие от генетики, пищевые привычки можно корректировать — именно в этом их сила.

Нездоровая еда, богатая сахаром и трансжирами, разрушает метаболизм, провоцирует скачки инсулина, создаёт устойчивую зависимость от «быстрой» еды. Отсюда — раннее ожирение, повышенное давление, диабет второго типа и даже аллергические реакции, пишет Газета.Ru.

Сравнение типов питания у подростков

Группа Основной рацион Когда проявлялось ожирение Процент случаев
1 Жирное мясо, картофель, колбасы, сладости В детстве 58%
2 Фрукты, орехи, злаки В подростковом возрасте 28%
3 Простые углеводы, сахар В подростковом возрасте 24%
4 Смешанный рацион В подростковом возрасте 25%

Вывод очевиден: чем раньше ребёнок начинает питаться неправильно, тем быстрее организм «ломается».

Советы шаг за шагом: как сформировать здоровый рацион ребёнка

  1. Сбалансировать тарелку — добавляйте в каждый приём пищи овощи и белок (курицу, рыбу, яйца, бобовые).

  2. Заменить фастфуд домашними вариантами — бургеры можно делать с цельнозерновой булкой и запечённым мясом.

  3. Не использовать еду как награду — сладости должны быть редкостью, а не средством поощрения.

  4. Подключить ребёнка к процессу — совместное приготовление формирует интерес и ответственность.

  5. Следить за режимом — перекусы по расписанию, а не на бегу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекусы сладостями и чипсами между уроками.
    Последствие: скачки сахара, повышенный аппетит.
    Альтернатива: яблоко, йогурт или орехи.

  • Ошибка: жареное мясо на ужин ежедневно.
    Последствие: повышенная нагрузка на печень и сосуды.
    Альтернатива: отварное мясо или рыба на пару.

  • Ошибка: полное исключение жиров.
    Последствие: сбой гормонального фона.
    Альтернатива: авокадо, оливковое масло, орехи.

А что если ребёнок уже страдает ожирением?

Не паниковать. Даже при выраженном лишнем весе можно скорректировать состояние. Врачи советуют подключать постепенное изменение рациона, умеренные физические нагрузки, а также проводить регулярный контроль уровня инсулина и давления. Главное — не откладывать.

Плюсы и минусы популярных типов детского питания

Тип рациона Плюсы Минусы
Белково-жировой (мясо, картофель) Быстрое насыщение Раннее ожирение, гипертония
Углеводный (сладости, фрукты) Энергия для активности Перепады сахара, усталость
Смешанный Разнообразие Риск переедания
Здоровое питание (овощи, рыба, злаки) Оптимальный вес, стабильное давление Требует дисциплины

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать продукты для школьного перекуса?
Лучше выбирать то, что не требует холодильника: цельнозерновой хлеб, орехи, сухофрукты, фрукты.

Сколько стоит правильное питание для ребёнка?
При грамотном планировании — не дороже фастфуда. Покупайте сезонные овощи и крупы в упаковках.

Что лучше — домашняя еда или школьная столовая?
Домашняя еда предпочтительнее: вы контролируете состав и качество ингредиентов.

Мифы и правда о детском питании

  • Миф: ребёнок сам «перерастёт» лишний вес.
    Правда: без коррекции питания ожирение почти всегда остаётся во взрослой жизни.

  • Миф: сахар — источник энергии, без него нельзя.
    Правда: сложные углеводы из каш и овощей дают энергию без вреда.

  • Миф: диета детям вредна.
    Правда: речь не о диете, а о сбалансированном рационе.

Сон и психология

Хронический недосып усиливает чувство голода, нарушает выработку гормона лептина, отвечающего за насыщение. Ребёнок начинает тянуться к сладкому, что усугубляет проблему. Поэтому режим сна важен не меньше, чем сбалансированная еда.

Три интересных факта

  1. Подростки, которые завтракают дома, реже страдают ожирением.

  2. Уровень инсулина у подростков в среднем на 30% выше, чем у взрослых.

  3. Всего неделя без сладких напитков способна снизить массу тела на 1–1,5 кг.

Исторический контекст

В СССР в школьных столовых строго контролировали состав блюд. Меню составлялось с учётом возрастной нормы калорий, белков и витаминов. Сегодня родителям приходится брать ответственность за качество питания детей на себя.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Полезно знать
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Наука и техника
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Клиенты взбунтовались? Суши-гигант отказался от касс самообслуживания
Как Иван Янковский справляется с грузом сравнений с легендарным дедом — откровение актёра
Электроника берёт под охрану даже старые машины: защита, которую можно установить самому
Ягодицы — мотор нашего тела: почему без них страдает даже позвоночник
Невинный перекус — опасные последствия: как детское питание влияет на взрослые болезни
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам
ИИ спланировал отпуск — и всё пошло не по плану: как умные боты подставляют туристов
Ветрянка снова шагает по стране: причина распространения вовсе не в погоде
Рыба в духовке: 5 ошибок, которые превращают полезное блюдо в разочарование — избегайте их
Как Алла Пугачёва почтила память Валентина Юдашкина: трогательные слова Примадонны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.