Он меняется быстрее, чем мода: почему грипп невозможно победить окончательно

Каждый сезон с приходом осени и зимы возвращается и он — вирус грипипа. Заболевание, известное человечеству веками, продолжает ежегодно поражать миллионы людей, несмотря на вакцинацию, профилактику и современные лекарства. Почему грипп не удаётся победить окончательно, и как на самом деле работает вакцина, рассказала вирусолог Светлана Протасова.

"Последними исследованиями показано, что вирус гриппа прекрасно разбирается в окружающей его обстановке", — пояснила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Вирус, который не стоит на месте

Грипп — это не просто сезонное недомогание. Это вирус, который обладает исключительной способностью меняться. По данным на 2020 год, в мире было известно около 25 тысяч штаммов вируса гриппа. К 2025 году, по словам специалиста, их стало ещё больше.

Причина — быстрая мутация. Грипп "учится" избегать иммунного ответа, подстраиваясь под обстоятельства. Его поверхностные белки — гемагглютинин и нейраминидаза — постоянно изменяются, чтобы организм человека не успевал выработать устойчивую защиту.

"Увиденные им антитела — это сигнал, что нужно срочно менять "одежки"", — добавила Протасова в разговоре с ИА RuNews24. ru.

Именно поэтому вирус гриппа ежегодно приходит в новом обличье, заставляя учёных снова и снова пересматривать состав вакцин.

Почему вакцины не дают стопроцентной защиты

Вакцинация от гриппа остаётся самым эффективным средством профилактики, но она не может полностью предотвратить заражение. Производители создают вакцины на основе тех штаммов, которые, по прогнозам, будут циркулировать в конкретный сезон. Однако предсказать поведение вируса точно невозможно.

Фактор Что происходит Последствие Быстрая мутация вируса Гемагглютинин и нейраминидаза меняются Антитела перестают узнавать вирус Несовпадение вакцинных и циркулирующих штаммов Иммунитет частично неэффективен Возможны заболевания после прививки Позднее обновление вакцин Вирус "опережает" разработки Эффективность прививки снижается

"Тактика вируса гриппа при изменении антигенов до сих пор не разгадана", — отметила вирусолог.

Как работает вакцинация

Вакцина против гриппа содержит ослабленные или инактивированные вирусные частицы. Попадая в организм, они не вызывают болезнь, а стимулируют выработку антител. Эти антитела остаются в крови несколько месяцев, распознавая "знакомого" вируса при повторной встрече.

Однако, если вирус сильно мутирует, антитела оказываются бесполезны. Поэтому вакцина защищает лишь от наиболее вероятных штаммов, а не от всех существующих разновидностей.

Советы шаг за шагом: как защитить себя в сезон гриппа

Прививайтесь заранее. Оптимальное время — за 1-1,5 месяца до пика заболеваемости. Следите за здоровьем. После вакцинации избегайте переохлаждений и стрессов — иммунитету нужно время, чтобы сформироваться. Поддерживайте организм. Белковая пища, витамины C и D, полноценный сон укрепляют защитные силы. Проветривайте помещения и мойте руки. Это простые, но действенные меры профилактики. Не забывайте про маску и антисептик. Особенно в транспорте и людных местах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: делать прививку во время простуды.

Последствие: ослабленный организм может плохо реагировать на вакцину.

Альтернатива: вакцинироваться только в период полного здоровья.

• Ошибка: считать вакцинацию бессмысленной.

Последствие: риск тяжёлого течения болезни возрастает.

Альтернатива: даже частичная защита снижает риск осложнений.

• Ошибка: игнорировать симптомы.

Последствие: позднее обращение к врачу и осложнения.

Альтернатива: при первых признаках — обратиться к терапевту и соблюдать покой.

А что если вакцина не помогает?

Если даже после прививки человек заболевает, болезнь обычно протекает легче. Иммунная система уже "помнит" вирус и реагирует быстрее. А в организме есть и другой уровень защиты — Т-клеточный иммунитет.

"Т-лимфоциты направляют на борьбу не антитела, а киллеров, которые уничтожают все штаммы вируса гриппа", — подчеркнула Протасова.

Такой тип иммунитета может сохраняться годами, иногда даже всю жизнь. Он не предотвращает заражение, но помогает избежать осложнений и тяжёлых форм гриппа.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы Снижает риск заражения Не гарантирует полную защиту Смягчает течение болезни Может вызвать лёгкую реакцию (повышение температуры) Защищает пожилых и детей Требует ежегодного обновления Формирует коллективный иммунитет Эффективность зависит от совпадения штаммов

FAQ

Можно ли заболеть гриппом после вакцинации?

Да, если штамм вируса отличается от вакцинного. Но болезнь пройдёт легче и без осложнений.

Как часто нужно делать прививку?

Ежегодно, поскольку вирус постоянно мутирует.

Стоит ли прививаться, если уже болел гриппом?

Да, потому что в новом сезоне циркулируют другие штаммы.

Мифы и правда

Миф: вакцина вызывает сам грипп.

Правда: в ней нет активного вируса, только фрагменты, безопасные для организма.

Миф: иммунитет после болезни лучше, чем после прививки.

Правда: болезнь ослабляет организм, а вакцина формирует защиту без осложнений.

Миф: грипп — это просто простуда.

Правда: он может привести к пневмонии, сердечным и неврологическим осложнениям.

Исторический контекст

Первую вакцину от гриппа создали в 1940-х годах в США. С тех пор она ежегодно обновляется в зависимости от прогнозов ВОЗ по ожидаемым штаммам. Несмотря на огромный прогресс, учёные признают: вирус гриппа остаётся одним из самых изменчивых на планете.

"Похоже, что ему известно что-то, что не известно человеку", — заметила Протасова.

3 интересных факта

• Каждый сезон гриппом заболевает около 10% населения Земли.

• Самая крупная пандемия — "испанка" 1918 года — унесла жизни более 50 миллионов человек.

• Некоторые современные вакцины производят на куриных яйцах, но уже ведётся разработка полностью синтетических вариантов.