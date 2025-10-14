Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный Reels: почему 20 минут в день могут превратить вас в марионетку
Миграционный тренд: Индия стремительно набирает обороты на российском рынке труда
Зов крови: казаки возвращаются в Сибирь по госпрограмме переселения
Больше никаких трещин: учёные сделали стекло, которое само снимает напряжение
Забытая сила репы: овощ, который когда-то кормил всю Русь, снова возвращается на грядки
Замёрз не аккумулятор, а водитель: главные ошибки, убивающие батарею зимой
Туристы против хакеров: почему отдых на море всё чаще заканчивается в банке
Вода, которая тает жир: пейте по стакану в день — и тело начнёт меняться само
Каждая попытка похудеть заканчивается провалом: эти привычки отдаляют вас от цели

Он меняется быстрее, чем мода: почему грипп невозможно победить окончательно

0:55
Здоровье

Каждый сезон с приходом осени и зимы возвращается и он — вирус грипипа. Заболевание, известное человечеству веками, продолжает ежегодно поражать миллионы людей, несмотря на вакцинацию, профилактику и современные лекарства. Почему грипп не удаётся победить окончательно, и как на самом деле работает вакцина, рассказала вирусолог Светлана Протасова.

Вакцинация в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вакцинация в Москве

"Последними исследованиями показано, что вирус гриппа прекрасно разбирается в окружающей его обстановке", — пояснила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Вирус, который не стоит на месте

Грипп — это не просто сезонное недомогание. Это вирус, который обладает исключительной способностью меняться. По данным на 2020 год, в мире было известно около 25 тысяч штаммов вируса гриппа. К 2025 году, по словам специалиста, их стало ещё больше.

Причина — быстрая мутация. Грипп "учится" избегать иммунного ответа, подстраиваясь под обстоятельства. Его поверхностные белки — гемагглютинин и нейраминидаза — постоянно изменяются, чтобы организм человека не успевал выработать устойчивую защиту.

"Увиденные им антитела — это сигнал, что нужно срочно менять "одежки"", — добавила Протасова в разговоре с ИА RuNews24. ru.

Именно поэтому вирус гриппа ежегодно приходит в новом обличье, заставляя учёных снова и снова пересматривать состав вакцин.

Почему вакцины не дают стопроцентной защиты

Вакцинация от гриппа остаётся самым эффективным средством профилактики, но она не может полностью предотвратить заражение. Производители создают вакцины на основе тех штаммов, которые, по прогнозам, будут циркулировать в конкретный сезон. Однако предсказать поведение вируса точно невозможно.

Фактор Что происходит Последствие
Быстрая мутация вируса Гемагглютинин и нейраминидаза меняются Антитела перестают узнавать вирус
Несовпадение вакцинных и циркулирующих штаммов Иммунитет частично неэффективен Возможны заболевания после прививки
Позднее обновление вакцин Вирус "опережает" разработки Эффективность прививки снижается

"Тактика вируса гриппа при изменении антигенов до сих пор не разгадана", — отметила вирусолог.

Как работает вакцинация

Вакцина против гриппа содержит ослабленные или инактивированные вирусные частицы. Попадая в организм, они не вызывают болезнь, а стимулируют выработку антител. Эти антитела остаются в крови несколько месяцев, распознавая "знакомого" вируса при повторной встрече.

Однако, если вирус сильно мутирует, антитела оказываются бесполезны. Поэтому вакцина защищает лишь от наиболее вероятных штаммов, а не от всех существующих разновидностей.

Советы шаг за шагом: как защитить себя в сезон гриппа

  1. Прививайтесь заранее. Оптимальное время — за 1-1,5 месяца до пика заболеваемости.

  2. Следите за здоровьем. После вакцинации избегайте переохлаждений и стрессов — иммунитету нужно время, чтобы сформироваться.

  3. Поддерживайте организм. Белковая пища, витамины C и D, полноценный сон укрепляют защитные силы.

  4. Проветривайте помещения и мойте руки. Это простые, но действенные меры профилактики.

  5. Не забывайте про маску и антисептик. Особенно в транспорте и людных местах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать прививку во время простуды.
Последствие: ослабленный организм может плохо реагировать на вакцину.
Альтернатива: вакцинироваться только в период полного здоровья.

Ошибка: считать вакцинацию бессмысленной.
Последствие: риск тяжёлого течения болезни возрастает.
Альтернатива: даже частичная защита снижает риск осложнений.

Ошибка: игнорировать симптомы.
Последствие: позднее обращение к врачу и осложнения.
Альтернатива: при первых признаках — обратиться к терапевту и соблюдать покой.

А что если вакцина не помогает?

Если даже после прививки человек заболевает, болезнь обычно протекает легче. Иммунная система уже "помнит" вирус и реагирует быстрее. А в организме есть и другой уровень защиты — Т-клеточный иммунитет.

"Т-лимфоциты направляют на борьбу не антитела, а киллеров, которые уничтожают все штаммы вируса гриппа", — подчеркнула Протасова.

Такой тип иммунитета может сохраняться годами, иногда даже всю жизнь. Он не предотвращает заражение, но помогает избежать осложнений и тяжёлых форм гриппа.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы
Снижает риск заражения Не гарантирует полную защиту
Смягчает течение болезни Может вызвать лёгкую реакцию (повышение температуры)
Защищает пожилых и детей Требует ежегодного обновления
Формирует коллективный иммунитет Эффективность зависит от совпадения штаммов

FAQ

Можно ли заболеть гриппом после вакцинации?
Да, если штамм вируса отличается от вакцинного. Но болезнь пройдёт легче и без осложнений.

Как часто нужно делать прививку?
Ежегодно, поскольку вирус постоянно мутирует.

Стоит ли прививаться, если уже болел гриппом?
Да, потому что в новом сезоне циркулируют другие штаммы.

Мифы и правда

Миф: вакцина вызывает сам грипп.
Правда: в ней нет активного вируса, только фрагменты, безопасные для организма.

Миф: иммунитет после болезни лучше, чем после прививки.
Правда: болезнь ослабляет организм, а вакцина формирует защиту без осложнений.

Миф: грипп — это просто простуда.
Правда: он может привести к пневмонии, сердечным и неврологическим осложнениям.

Исторический контекст

Первую вакцину от гриппа создали в 1940-х годах в США. С тех пор она ежегодно обновляется в зависимости от прогнозов ВОЗ по ожидаемым штаммам. Несмотря на огромный прогресс, учёные признают: вирус гриппа остаётся одним из самых изменчивых на планете.

"Похоже, что ему известно что-то, что не известно человеку", — заметила Протасова.

3 интересных факта

• Каждый сезон гриппом заболевает около 10% населения Земли.
• Самая крупная пандемия — "испанка" 1918 года — унесла жизни более 50 миллионов человек.
• Некоторые современные вакцины производят на куриных яйцах, но уже ведётся разработка полностью синтетических вариантов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Главный миф о близорукости разрушен: вот что на самом деле портит зрение
Моря хранят страшную тайну: кто расправляется с акулами, не оставляя следов
Белые деревья — жизненно важная мера или пустая трата сил? Убедитесь сами
Он живёт на дне океана и сияет как металл: тайна, скрытая под километрами воды, наконец раскрыта
Из брюнетки в блондинку — без слёз и ломких прядей: правила, о которых молчат мастера
Больше рыбы — больше вкуса: Севастополь инвестирует в рыбную консервацию
Сочи не сдаётся даже под дождём: осенью курорт снова переживает туристический бум
Подготовка к зиме начинается с колёс: как выбрать резину под свой регион
Не просто еда — а энергия для победы: как правильно подкормить себя перед спортом
Он меняется быстрее, чем мода: почему грипп невозможно победить окончательно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.