Невидимый механизм, который формирует привычки: почему вы невольно копируете поведение окружающих

Люди часто перенимают привычки друзей, близких или коллег неосознанно — это естественный процесс, связанный с работой мозга. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор (психолог), эксперт по вопросам Ирина Бенетт.

По словам специалиста, этот феномен связан с деятельностью зеркальных нейронов.

"Когда человек наблюдает за действиями другого, в его мозге активируются те же нейронные связи, что и у того, кто выполняет эти действия. Проще говоря, мы как будто повторяем их внутренне, не совершая реальных движений. Так формируются новые нейронные связи, и со временем мы можем перенимать поведение или привычки окружающих", — объяснила Бенетт.

Она отметила, что этот механизм имеет эволюционную природу.

"Для выживания он был крайне полезен. Например, если мы видим, что кто-то дотронулся до горячего предмета и обжегся, наш мозг мгновенно запоминает, что это опасно. Мы ощущаем это как бы на себе и не повторяем ошибку. Таким образом, зеркальные нейроны помогают нам учиться на чужом опыте", — сказала психолог.

По словам эксперта, влияние среды при этом играет решающую роль.

"Сам по себе механизм нейронного отражения нейтрален. Все зависит от того, какие примеры нас окружают. В правильной среде человек перенимает полезные привычки, а в неблагоприятной — наоборот. Поэтому особенно важно, чтобы рядом с ребенком были взрослые, демонстрирующие здоровые модели поведения", — подчеркнула Бенетт.

Она добавила, что даже если ребенок перенял нежелательные привычки, изменить ситуацию возможно.

"Дети просто копируют то, что видят. Если родители объясняют, почему что-то неправильно, и при этом показывают хороший пример, то со временем ребенок сам начинает понимать разницу. Слова работают только тогда, когда за ними стоит личный пример — именно он формирует мышление и поведение", — заключила Бенетт.