Зрение портится не сразу: как распознать первые признаки проблем, пока ещё не поздно

Зрение — одно из важнейших чувств человека, через которое мы получаем более 80% информации об окружающем мире. Чтобы сохранить его ясность и качество на долгие годы, нужно понимать, что считается нормой, как проявляются нарушения и какие меры помогают предотвратить болезни глаз.
Острота зрения (ОС) — это способность глаза различать две точки, расположенные близко друг к другу. В отечественной медицине показатель измеряется от 0,01 до 1,0 и выше.
1,0 (или 100%) - норма. Человек без труда различает все строки таблицы Сивцева с расстояния 5 метров.
0,9-0,1 - снижение остроты зрения: пациент видит только часть строк.
0,09 и ниже - выраженные нарушения, при которых сложно различать даже контуры предметов.
Расчёт остроты проводится по формуле Снеллена, где сравнивается расстояние, с которого пациент видит строку, с нормой для здорового глаза.
Рефракция "0". Это показатель преломления световых лучей. При нормальной рефракции изображение чётко попадает на сетчатку, не требуя коррекции.
Острота зрения = 1.0. Человек одинаково хорошо видит предметы на разном расстоянии.
Внутриглазное давление (ВГД): 22-24 мм рт. ст. Это баланс между выработкой и оттоком внутриглазной жидкости.
Именно сочетание этих параметров позволяет считать зрительный анализатор полностью функциональным.
Если острота зрения равна 1, это идеальный показатель. Он соответствует способности различать предметы с высокой точностью, без искажений и размытия. Величина "единицы" фактически равна углу в 60 секунд дуги - минимальному расстоянию, на котором глаз способен различить две точки.
Современные офтальмологи выделяют несколько основных патологий, влияющих на остроту зрения.
Возникает при удлинённой форме глазного яблока, из-за чего изображение фокусируется перед сетчаткой. Человек хорошо видит вблизи, но плохо различает предметы вдали. Причины — переутомление, работа за экраном, наследственность. Коррекция осуществляется очками, линзами или лазерной хирургией.
Характерна для укороченного глазного яблока: световые лучи фокусируются за сетчаткой. Пациенту сложно рассматривать близкие предметы. У детей встречается врождённая форма, у взрослых — возрастная (пресбиопия), связанная со снижением подвижности хрусталика.
Возникает при нарушении формы роговицы или хрусталика. Изображение получается искажённым, контуры предметов расплываются. Часто сочетается с миопией или гиперметропией.
Наследственная особенность восприятия цвета, связанная с отсутствием одного из трёх цветочувствительных пигментов сетчатки. Болезнь чаще встречается у мужчин. Лечения не существует, но возможно использование специальных цветокорректирующих линз.
Связана с спазмом аккомодации - переутомлением глазных мышц. Если не лечить, она может перейти в истинную миопию. Помогают специальные упражнения и офтальмологическая терапия.
Хроническое заболевание, при котором повышается внутриглазное давление, что приводит к повреждению зрительного нерва и слепоте. Требует постоянного контроля офтальмолога и лечения.
Помутнение хрусталика, препятствующее прохождению света. На ранних стадиях корректируется препаратами, на поздних — лечится хирургически, с заменой хрусталика на искусственный.
Развитие зрительной системы у ребёнка идёт постепенно, и нормы отличаются по возрасту.
1 месяц: малыш различает только свет и крупные тени.
2-4 месяца: начинает узнавать лица и формы.
6 месяцев: различает цвета.
1 год: острота зрения около 0,5.
2-4 года: примерно 0,7 - ребёнок уже различает детали и цвета.
4-6 лет: зрение приближается к 1,0 - идеальный возраст для проверки перед школой.
Регулярные осмотры у офтальмолога нужны каждый год, даже если жалоб нет.
У офтальмолога. Используются таблицы, авторефрактометры и другие приборы, определяющие не только остроту, но и рефракцию.
В домашних условиях. Можно распечатать таблицу Сивцева и проверить зрение на расстоянии 5 метров при хорошем освещении.
Онлайн-тесты. Современные сайты помогают получить примерный результат, но не заменяют диагностику у врача.
пелена или потемнение перед глазами;
резкое ухудшение зрения;
искажённые линии, пятна или двоение;
боль и покраснение глаз;
ощущение сухости, жжения, слезотечения;
падение контрастности и яркости изображения.
Любой из этих признаков может указывать на начало заболевания и требует консультации офтальмолога.
Чтобы сохранить зрение, важно соблюдать простые правила:
делайте гимнастику для глаз каждые 1-2 часа при работе за компьютером;
соблюдайте дистанцию не менее 20 см от экрана или книги;
обеспечьте хорошее освещение рабочего места;
включайте в рацион морковь, рыбу, зелень, печень, богатые витамином A и омега-3;
ограничивайте время с гаджетами у детей;
проходите плановую проверку зрения не реже одного раза в год.
Ошибка: игнорировать усталость глаз.
Последствие: спазм аккомодации и снижение остроты.
Альтернатива: делать гимнастику каждые 40 минут.
Ошибка: подбирать очки без врача.
Последствие: ускорение прогрессирования нарушений.
Альтернатива: индивидуальная коррекция у офтальмолога.
Ошибка: лечить глаза народными средствами.
Последствие: упущенное время и осложнения.
Альтернатива: обратиться к специалисту при первых признаках ухудшения.
Плюсы:
доступ к профилактике и диагностике;
развитие технологий лазерной коррекции;
безопасные контактные линзы.
Минусы:
высокая нагрузка на глаза от экранов;
недостаток сна и прогулок;
неправильное питание.
Наши глаза — сложный и хрупкий механизм, требующий бережного отношения. Даже если зрение кажется идеальным, профилактика и ежегодные осмотры помогут сохранить его надолго и предупредить болезни, которые подкрадываются незаметно.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.