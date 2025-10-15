Камни растут тихо, но верно: 5 привычек, которые разрушают почки каждый день

Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых заболеваний почек, и за последние десятилетия количество случаев продолжает расти. Новые исследования показывают: камни в почках появляются не только из-за генетики или состава воды, но и из-за сидячего образа жизни, переедания и частого употребления сладких газированных напитков.
Учёные из Школы медицины при Вашингтонском университете изучили состояние здоровья более 84 тысяч женщин в постменопаузе и выявили закономерность: малоподвижность и калорийное питание напрямую связаны с образованием камней в почках.
Регулярная физическая активность снижала риск образования камней на 31%, тогда как потребление пищи свыше 2200 калорий в день повышало этот риск на 42%. Особенно опасным сочетанием оказались сидячий образ жизни и переедание.
Доктор Мэтью Соренсен, автор исследования, отметил, что для профилактики не нужны изнурительные тренировки: достаточно умеренных нагрузок.
"Даже немного активности даёт результат. Не обязательно бегать марафоны — достаточно часа лёгкого бега, трёх часов прогулок или четырёх часов садовых работ в неделю", — подчеркнул Мэтью Соренсен.
Движение улучшает кровообращение и работу мочевыделительной системы, помогает контролировать массу тела и уменьшает концентрацию солей в моче — именно они становятся основой для образования камней. При сидячем образе жизни обмен веществ замедляется, и соли начинают откладываться в почках.
Другое исследование показало, что даже 60 минут ходьбы в неделю могут замедлить снижение почечной функции на 0,5% в год. Регулярные прогулки снижают риск развития хронических заболеваний почек и улучшают общее самочувствие.
Учёные также установили: сладкие газированные напитки - значимый фактор риска. Люди, которые ежедневно выпивают хотя бы одну порцию газировки, на 23% чаще страдают мочекаменной болезнью, чем те, кто делает это не чаще одного раза в неделю.
Причина в высоком содержании сахара, фосфатов и кофеина. Эти вещества нарушают водно-солевой баланс и повышают уровень кальция в моче, из которого образуются кристаллы. Постепенно они слипаются, формируя камни.
Недостаток физической активности. Нарушает обмен веществ и работу почек.
Переедание и избыток калорий. Приводит к ожирению и нарушению солевого обмена.
Газированные напитки. Повышают уровень фосфатов и кальция.
Обезвоживание. Недостаток воды делает мочу более концентрированной.
Избыток соли и белка в рационе. Увеличивает нагрузку на почки.
|Фактор
|Изменение риска
|Комментарий
|Регулярные прогулки (1 час в неделю)
|↓ на 31%
|Улучшают кровообращение и работу почек
|Питание свыше 2200 ккал в день
|↑ на 42%
|Перегрузка обмена веществ
|Ежедневное употребление газировки
|↑ на 23%
|Нарушение водно-солевого баланса
|Сидячий образ жизни
|↑ в 2 раза
|Замедление работы мочевыделительной системы
Пейте больше воды. В день нужно не менее 1,5-2 литров жидкости, если нет медицинских противопоказаний.
Ограничьте сладкие напитки. Газировка и энергетики — под запретом, лучше пить воду или травяной чай.
Двигайтесь каждый день. Даже прогулка на свежем воздухе снижает риск болезней почек.
Контролируйте питание. Избегайте переедания, солёных и жирных блюд.
Следите за весом. Лишний вес увеличивает нагрузку на почки.
Добавьте в рацион продукты, полезные для почек. Это яблоки, арбузы, огурцы, зелень и овсянка.
Ошибка: пить мало жидкости.
Последствие: концентрация солей в моче растёт, камни образуются быстрее.
Альтернатива: распределите потребление воды равномерно в течение дня.
Ошибка: полностью исключать физическую активность.
Последствие: застой в почках и замедленный метаболизм.
Альтернатива: ежедневные прогулки или лёгкие упражнения.
Ошибка: пить газированные напитки "для бодрости".
Последствие: повышение риска камнеобразования и нарушение обмена кальция.
Альтернатива: натуральные соки, вода с лимоном, травяные настои.
Плюсы:
нормализуется обмен веществ;
улучшается фильтрация почек;
снижается риск камнеобразования;
укрепляется сердечно-сосудистая система.
Минусы малоподвижности:
застой жидкости и солей;
повышенный риск ожирения;
ухудшение работы органов выделения.
Здоровые почки — это результат баланса движения, воды и питания. Даже один час активности в неделю и отказ от газировки способны снизить риск мочекаменной болезни почти на треть. Иногда профилактика действительно проста — нужно лишь чаще ходить пешком и пить чистую воду.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.