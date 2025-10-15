Камни растут тихо, но верно: 5 привычек, которые разрушают почки каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:58
Здоровье

Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых заболеваний почек, и за последние десятилетия количество случаев продолжает расти. Новые исследования показывают: камни в почках появляются не только из-за генетики или состава воды, но и из-за сидячего образа жизни, переедания и частого употребления сладких газированных напитков.

Острые камни у древней реки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Острые камни у древней реки

Что показало исследование Вашингтонского университета

Учёные из Школы медицины при Вашингтонском университете изучили состояние здоровья более 84 тысяч женщин в постменопаузе и выявили закономерность: малоподвижность и калорийное питание напрямую связаны с образованием камней в почках.

Регулярная физическая активность снижала риск образования камней на 31%, тогда как потребление пищи свыше 2200 калорий в день повышало этот риск на 42%. Особенно опасным сочетанием оказались сидячий образ жизни и переедание.

Доктор Мэтью Соренсен, автор исследования, отметил, что для профилактики не нужны изнурительные тренировки: достаточно умеренных нагрузок.

"Даже немного активности даёт результат. Не обязательно бегать марафоны — достаточно часа лёгкого бега, трёх часов прогулок или четырёх часов садовых работ в неделю", — подчеркнул Мэтью Соренсен.

Почему физическая активность важна для почек

Движение улучшает кровообращение и работу мочевыделительной системы, помогает контролировать массу тела и уменьшает концентрацию солей в моче — именно они становятся основой для образования камней. При сидячем образе жизни обмен веществ замедляется, и соли начинают откладываться в почках.

Другое исследование показало, что даже 60 минут ходьбы в неделю могут замедлить снижение почечной функции на 0,5% в год. Регулярные прогулки снижают риск развития хронических заболеваний почек и улучшают общее самочувствие.

Как газировка разрушает почки

Учёные также установили: сладкие газированные напитки - значимый фактор риска. Люди, которые ежедневно выпивают хотя бы одну порцию газировки, на 23% чаще страдают мочекаменной болезнью, чем те, кто делает это не чаще одного раза в неделю.

Причина в высоком содержании сахара, фосфатов и кофеина. Эти вещества нарушают водно-солевой баланс и повышают уровень кальция в моче, из которого образуются кристаллы. Постепенно они слипаются, формируя камни.

Основные факторы риска образования камней

  • Недостаток физической активности. Нарушает обмен веществ и работу почек.

  • Переедание и избыток калорий. Приводит к ожирению и нарушению солевого обмена.

  • Газированные напитки. Повышают уровень фосфатов и кальция.

  • Обезвоживание. Недостаток воды делает мочу более концентрированной.

  • Избыток соли и белка в рационе. Увеличивает нагрузку на почки.

Сравнение: образ жизни и риск камнеобразования

Фактор Изменение риска Комментарий
Регулярные прогулки (1 час в неделю) ↓ на 31% Улучшают кровообращение и работу почек
Питание свыше 2200 ккал в день ↑ на 42% Перегрузка обмена веществ
Ежедневное употребление газировки ↑ на 23% Нарушение водно-солевого баланса
Сидячий образ жизни ↑ в 2 раза Замедление работы мочевыделительной системы

Советы шаг за шагом: как предотвратить образование камней

  1. Пейте больше воды. В день нужно не менее 1,5-2 литров жидкости, если нет медицинских противопоказаний.

  2. Ограничьте сладкие напитки. Газировка и энергетики — под запретом, лучше пить воду или травяной чай.

  3. Двигайтесь каждый день. Даже прогулка на свежем воздухе снижает риск болезней почек.

  4. Контролируйте питание. Избегайте переедания, солёных и жирных блюд.

  5. Следите за весом. Лишний вес увеличивает нагрузку на почки.

  6. Добавьте в рацион продукты, полезные для почек. Это яблоки, арбузы, огурцы, зелень и овсянка.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пить мало жидкости.
    Последствие: концентрация солей в моче растёт, камни образуются быстрее.
    Альтернатива: распределите потребление воды равномерно в течение дня.

  • Ошибка: полностью исключать физическую активность.
    Последствие: застой в почках и замедленный метаболизм.
    Альтернатива: ежедневные прогулки или лёгкие упражнения.

  • Ошибка: пить газированные напитки "для бодрости".
    Последствие: повышение риска камнеобразования и нарушение обмена кальция.
    Альтернатива: натуральные соки, вода с лимоном, травяные настои.

Плюсы активного образа жизни для почек

Плюсы:

  • нормализуется обмен веществ;

  • улучшается фильтрация почек;

  • снижается риск камнеобразования;

  • укрепляется сердечно-сосудистая система.

Минусы малоподвижности:

  • застой жидкости и солей;

  • повышенный риск ожирения;

  • ухудшение работы органов выделения.

Здоровые почки — это результат баланса движения, воды и питания. Даже один час активности в неделю и отказ от газировки способны снизить риск мочекаменной болезни почти на треть. Иногда профилактика действительно проста — нужно лишь чаще ходить пешком и пить чистую воду.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
