Беременность не запрет на красоту: как безопасно обновить цвет волос и не навредить себе

Беременность — это время, когда женщина особенно внимательно относится к себе и своему здоровью. Но желание оставаться красивой и ухоженной не исчезает, а у многих даже усиливается. Вопрос "можно ли красить волосы при беременности" вызывает споры уже не одно десятилетие. Одни уверены, что краска может навредить малышу, другие считают процедуру безопасной. Разбираемся, где правда, а где миф.
Большинство современных исследований подтверждает: краска не проникает в организм в опасных количествах. Химические вещества, содержащиеся в ней, действуют только на поверхность волоса. Однако при окрашивании важно учитывать несколько факторов, способных вызвать дискомфорт или аллергическую реакцию.
В составе многих красок присутствуют:
аммиак — может раздражать дыхательные пути;
перекись водорода — сушит кожу головы;
парафенилендиамин (PPD) — иногда вызывает аллергию.
Поэтому врачи рекомендуют избегать окрашивания в первом триместре, когда формируются органы и системы плода. В этот период организм женщины особенно чувствителен. Во втором и третьем триместрах окрашивание считается безопасным при соблюдении элементарных мер предосторожности: проветривание помещения, использование перчаток, минимальный контакт краски с кожей головы.
Тем, кто хочет минимизировать риски, подойдут щадящие и натуральные красители.
Хна и басма. Не содержат аммиака и перекиси, придают волосам насыщенный цвет и укрепляют их структуру. Перед применением стоит провести тест на аллергию.
Мелирование и колорирование. При этих процедурах краска почти не контактирует с кожей головы, поэтому они считаются безопаснее.
Оттеночные шампуни и бальзамы. Не проникают глубоко в структуру волоса, а эффект держится несколько недель.
Органические краски без аммиака. Современные бренды предлагают формулы с растительными компонентами и мягкими пигментами.
Главное правило — внимательно читать состав и избегать продуктов с сильным запахом и агрессивными добавками.
Первый триместр: лучше воздержаться от любых химических средств. Организм адаптируется к беременности, а закладка органов плода требует максимальной осторожности.
Второй триместр: при отсутствии противопоказаний окрашивание допустимо. Плод уже защищён плацентой, а риск аллергии и токсического воздействия минимален.
Третий триместр: можно обновить цвет волос, если процедура проходит в хорошо проветриваемом помещении. Лучше выбирать стойкие, но щадящие краски, чтобы минимизировать повторные окрашивания.
Миф 1. Краска проникает через кожу в кровь и может навредить ребёнку.
Правда: научных доказательств этому нет. Даже при попадании краски на кожу количество веществ слишком мало, чтобы повлиять на плод.
Миф 2. Пары краски вызывают пороки развития.
Правда: пары могут быть неприятны для женщины, но их воздействие на развитие ребёнка не подтверждено. Главное — хорошо проветривать комнату.
Миф 3. Окрашивание может вызвать выкидыш.
Правда: нет медицинских данных, подтверждающих связь окрашивания волос с риском выкидыша. Речь идёт о бытовом мифе, а не о фактах.
Гормональные изменения влияют на состояние волос: у одних они становятся гуще, у других — ломкими и сухими. Чтобы поддерживать их здоровье, достаточно нескольких простых правил.
С яичным желтком и оливковым маслом. Питает и укрепляет волосы.
Рецепт: 1 желток + 2 ст. ложки масла, нанести на 20 минут, смыть тёплой водой.
С кокосовым маслом. Глубоко увлажняет и возвращает блеск. Наносить на волосы, укутать полотенцем, держать 1 час.
Используйте мягкие шампуни без сульфатов и парабенов. Кончики волос можно обрабатывать аргановым или маслом жожоба, чтобы предотвратить сухость.
Беременность — не лучшее время для ежедневного использования фена, утюжков и плоек. Если без них не обойтись, выбирайте термозащиту на основе натуральных компонентов.
Массаж с миндальным или кокосовым маслом улучшает кровообращение, стимулирует рост волос и помогает расслабиться.
Здоровье волос зависит от рациона. Включите в меню орехи, рыбу, яйца, зелень и продукты, богатые железом и витаминами группы B.
|Процедура
|Контакт с кожей
|Безопасность
|Рекомендация
|Стойкое окрашивание с аммиаком
|Есть
|Условно безопасно (2-3 триместр)
|Только при проветривании
|Безаммиачная краска
|Минимальный
|Безопасно
|С 2-го триместра
|Мелирование, балаяж
|Нет
|Безопасно
|Любой триместр
|Хна, басма
|Нет химии
|Безопасно
|После теста на аллергию
|Оттеночный шампунь
|Поверхностный
|Безопасно
|Любой триместр
Ошибка: красить волосы в первом триместре.
Последствие: риск аллергии и тошноты.
Альтернатива: подождать до второго триместра.
Ошибка: использовать краску с резким запахом.
Последствие: головокружение и тошнота.
Альтернатива: краски без аммиака.
Ошибка: не проверять реакцию кожи.
Последствие: раздражение или аллергия.
Альтернатива: тест на запястье или за ухом.
Плюсы:
улучшает настроение и уверенность в себе;
не несёт вреда при правильном подходе;
позволяет ухаживать за внешностью без ограничений.
Минусы:
возможны аллергические реакции;
чувствительность к запахам;
риск неправильного выбора средства.
Беременность — не повод отказываться от ухода за собой. Главное — знать меру и подходить к выбору средств осознанно. При использовании безопасных красителей и соблюдении простых правил будущая мама может оставаться красивой, не беспокоясь за здоровье малыша.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.