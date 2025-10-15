Беременность не запрет на красоту: как безопасно обновить цвет волос и не навредить себе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Беременность — это время, когда женщина особенно внимательно относится к себе и своему здоровью. Но желание оставаться красивой и ухоженной не исчезает, а у многих даже усиливается. Вопрос "можно ли красить волосы при беременности" вызывает споры уже не одно десятилетие. Одни уверены, что краска может навредить малышу, другие считают процедуру безопасной. Разбираемся, где правда, а где миф.

Объёмная укладка в салоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Объёмная укладка в салоне

Опасно ли окрашивание волос при беременности

Большинство современных исследований подтверждает: краска не проникает в организм в опасных количествах. Химические вещества, содержащиеся в ней, действуют только на поверхность волоса. Однако при окрашивании важно учитывать несколько факторов, способных вызвать дискомфорт или аллергическую реакцию.

В составе многих красок присутствуют:

  • аммиак — может раздражать дыхательные пути;

  • перекись водорода — сушит кожу головы;

  • парафенилендиамин (PPD) — иногда вызывает аллергию.

Поэтому врачи рекомендуют избегать окрашивания в первом триместре, когда формируются органы и системы плода. В этот период организм женщины особенно чувствителен. Во втором и третьем триместрах окрашивание считается безопасным при соблюдении элементарных мер предосторожности: проветривание помещения, использование перчаток, минимальный контакт краски с кожей головы.

Безопасные альтернативы окрашиванию

Тем, кто хочет минимизировать риски, подойдут щадящие и натуральные красители.

  • Хна и басма. Не содержат аммиака и перекиси, придают волосам насыщенный цвет и укрепляют их структуру. Перед применением стоит провести тест на аллергию.

  • Мелирование и колорирование. При этих процедурах краска почти не контактирует с кожей головы, поэтому они считаются безопаснее.

  • Оттеночные шампуни и бальзамы. Не проникают глубоко в структуру волоса, а эффект держится несколько недель.

  • Органические краски без аммиака. Современные бренды предлагают формулы с растительными компонентами и мягкими пигментами.

Главное правило — внимательно читать состав и избегать продуктов с сильным запахом и агрессивными добавками.

Когда можно красить волосы во время беременности

  • Первый триместр: лучше воздержаться от любых химических средств. Организм адаптируется к беременности, а закладка органов плода требует максимальной осторожности.

  • Второй триместр: при отсутствии противопоказаний окрашивание допустимо. Плод уже защищён плацентой, а риск аллергии и токсического воздействия минимален.

  • Третий триместр: можно обновить цвет волос, если процедура проходит в хорошо проветриваемом помещении. Лучше выбирать стойкие, но щадящие краски, чтобы минимизировать повторные окрашивания.

Основные мифы и правда

Миф 1. Краска проникает через кожу в кровь и может навредить ребёнку.
Правда: научных доказательств этому нет. Даже при попадании краски на кожу количество веществ слишком мало, чтобы повлиять на плод.

Миф 2. Пары краски вызывают пороки развития.
Правда: пары могут быть неприятны для женщины, но их воздействие на развитие ребёнка не подтверждено. Главное — хорошо проветривать комнату.

Миф 3. Окрашивание может вызвать выкидыш.
Правда: нет медицинских данных, подтверждающих связь окрашивания волос с риском выкидыша. Речь идёт о бытовом мифе, а не о фактах.

Советы по уходу за волосами во время беременности

Гормональные изменения влияют на состояние волос: у одних они становятся гуще, у других — ломкими и сухими. Чтобы поддерживать их здоровье, достаточно нескольких простых правил.

Натуральные маски

  • С яичным желтком и оливковым маслом. Питает и укрепляет волосы.
    Рецепт: 1 желток + 2 ст. ложки масла, нанести на 20 минут, смыть тёплой водой.

  • С кокосовым маслом. Глубоко увлажняет и возвращает блеск. Наносить на волосы, укутать полотенцем, держать 1 час.

Увлажнение и защита

Используйте мягкие шампуни без сульфатов и парабенов. Кончики волос можно обрабатывать аргановым или маслом жожоба, чтобы предотвратить сухость.

Минимум термоукладки

Беременность — не лучшее время для ежедневного использования фена, утюжков и плоек. Если без них не обойтись, выбирайте термозащиту на основе натуральных компонентов.

Массаж головы

Массаж с миндальным или кокосовым маслом улучшает кровообращение, стимулирует рост волос и помогает расслабиться.

Полезное питание

Здоровье волос зависит от рациона. Включите в меню орехи, рыбу, яйца, зелень и продукты, богатые железом и витаминами группы B.

Сравнение: что безопаснее при беременности

Процедура Контакт с кожей Безопасность Рекомендация
Стойкое окрашивание с аммиаком Есть Условно безопасно (2-3 триместр) Только при проветривании
Безаммиачная краска Минимальный Безопасно С 2-го триместра
Мелирование, балаяж Нет Безопасно Любой триместр
Хна, басма Нет химии Безопасно После теста на аллергию
Оттеночный шампунь Поверхностный Безопасно Любой триместр

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: красить волосы в первом триместре.
    Последствие: риск аллергии и тошноты.
    Альтернатива: подождать до второго триместра.

  • Ошибка: использовать краску с резким запахом.
    Последствие: головокружение и тошнота.
    Альтернатива: краски без аммиака.

  • Ошибка: не проверять реакцию кожи.
    Последствие: раздражение или аллергия.
    Альтернатива: тест на запястье или за ухом.

Плюсы и минусы окрашивания при беременности

Плюсы:

  • улучшает настроение и уверенность в себе;

  • не несёт вреда при правильном подходе;

  • позволяет ухаживать за внешностью без ограничений.

Минусы:

  • возможны аллергические реакции;

  • чувствительность к запахам;

  • риск неправильного выбора средства.

Беременность — не повод отказываться от ухода за собой. Главное — знать меру и подходить к выбору средств осознанно. При использовании безопасных красителей и соблюдении простых правил будущая мама может оставаться красивой, не беспокоясь за здоровье малыша.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
