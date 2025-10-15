Вы чувствуете себя здоровым, но кровь может рассказать другое: как читать результаты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Общий анализ крови — одно из самых доступных и информативных медицинских исследований. Его назначают при любом обращении к врачу, ведь он помогает обнаружить воспаления, инфекции, анемию, нарушения свёртываемости и даже первые признаки онкологических заболеваний. Достаточно нескольких миллилитров крови, чтобы получить целостную картину состояния организма.

Пробирки с образцами крови в лаборатории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пробирки с образцами крови в лаборатории

Основные показатели общего анализа крови

  1. Гемоглобин (HGB) - это белок, который переносит кислород из лёгких к тканям и органам.

  • Норма: 120-140 г/л.
  • Повышение наблюдается при обезвоживании, курении, хронических заболеваниях лёгких и лейкозах.
  • Понижение - признак анемии, кровопотери или избытка жидкости в организме.

  1. Эритроциты (RBC) - красные кровяные тельца, отвечающие за перенос кислорода.

  • Норма: 4,3-5,7x10¹² кл/л.
  • Снижение происходит при анемии, беременности, кровопотерях, после приёма мочегонных средств.
  • Повышение указывает на новообразования, болезни почек, приём стероидов.

  1. Лейкоциты (WBC) - белые клетки крови, которые защищают организм от инфекций.

  • Норма: 4,5-9x10⁹ кл/л.
  • Повышение фиксируется при воспалениях, гнойных процессах, инфарктах, беременности.
  • Понижение может быть связано с вирусными инфекциями, лучевой болезнью, лейкозом или тяжёлыми метастазами в костном мозге.

  1. Тромбоциты (PLT) - клетки, отвечающие за свёртываемость крови и остановку кровотечения.

  • Норма: 150-400x10⁹ кл/л.
  • Повышение происходит после операций, при воспалениях и болезнях крови.
  • Снижение указывает на лейкоз, гипотиреоз, вирусные инфекции или токсическое поражение костного мозга.

  1. Гематокрит (HCT) - процентное соотношение эритроцитов к плазме крови.

  • Норма: 0,39-0,49.
  • Повышенный гематокрит говорит об эритремии (избыточном образовании эритроцитов).
  • Пониженный встречается при анемии, почечной недостаточности, онкологии и обильных кровопотерях.

  1. СОЭ (скорость оседания эритроцитов) - отражает наличие воспаления или патологических процессов.

  • Норма: до 10 мм/ч у мужчин, до 15 мм/ч у женщин.
  • Повышение бывает при воспалении, анемии, беременности, переломах, инфекциях и опухолях.
  • Снижение возможно при избытке желчи, гиповитаминозе D и нарушении свёртываемости крови.

Как читать результаты анализа

Каждый показатель в анализе отражает определённую систему организма. Важно оценивать их в совокупности, а не по отдельности. Например, низкий гемоглобин при нормальных эритроцитах может указывать на нехватку железа, а повышенные лейкоциты на фоне нормального СОЭ — на скрытую инфекцию.

Даже незначительное отклонение от нормы требует внимания: иногда это ранний сигнал хронических заболеваний. Поэтому расшифровку всегда должен проводить врач — он учитывает возраст, пол, образ жизни и хронические болезни пациента.

Сравнение: что могут означать отклонения

Показатель Повышение Понижение
Гемоглобин Обезвоживание, курение, лейкоз Анемия, избыток жидкости
Эритроциты Опухоли, болезни почек, стероиды Беременность, кровопотеря
Лейкоциты Инфекции, воспаления, стресс Вирусы, лейкоз, лучевая болезнь
Тромбоциты Воспаления, операции, хронические болезни Лейкоз, гипотиреоз, вирусные инфекции
Гематокрит Эритремия, обезвоживание Анемия, почечная недостаточность
СОЭ Воспаления, инфекции, опухоли Гиповитаминоз D, повышенная желчь

Советы шаг за шагом: как подготовиться к анализу

  1. Сдавайте кровь утром натощак. Не ешьте минимум 8-10 часов до процедуры.

  2. Не употребляйте алкоголь и жирную пищу за сутки до анализа.

  3. Избегайте физических нагрузок и стресса. Они искажают показатели.

  4. Не курите перед сдачей крови. Никотин временно повышает гемоглобин.

  5. Сообщите врачу о лекарствах. Некоторые препараты влияют на результаты.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: интерпретировать результаты самостоятельно.
    Последствие: неверные выводы и самолечение.
    Альтернатива: обращайтесь к терапевту или гематологу.

  • Ошибка: игнорировать незначительные отклонения.
    Последствие: прогрессирование скрытых заболеваний.
    Альтернатива: повторить анализ через 1-2 недели.

  • Ошибка: сдавать кровь во время болезни или менструации.
    Последствие: временные колебания показателей.
    Альтернатива: проводить исследование в стабильном состоянии.

А что если показатели вне нормы

Если хотя бы один параметр значительно отклоняется, это не всегда повод для паники. Иногда это реакция организма на стресс, простуду или лекарства. Но если нарушения повторяются, врач назначит дополнительные обследования: биохимический анализ, УЗИ, гормональные тесты.

Регулярные анализы позволяют выявить болезни задолго до появления симптомов. Контролируя показатели крови хотя бы раз в год, вы инвестируете в собственное здоровье и долголетие.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
