Вы просыпаетесь уставшим, но причина не в нервах: помогает то, чего осенью не хватает всем

Многие уверены, что бессонница — следствие стрессов, тревожности или переутомления. Однако исследование американских учёных показало: одной из скрытых причин нарушений сна может быть недостаток витаминов, в частности витамина D. Его дефицит напрямую влияет на работу мозга и выработку гормонов, отвечающих за засыпание и качество ночного отдыха.

Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессоница

Витамин D и сон: неожиданная связь

Учёные из университета Северной Калифорнии провели масштабное исследование, в котором участвовало 1500 человек, страдавших хронической бессонницей. Добровольцам назначали курс приёма витамина D3, чтобы восполнить его недостаток в организме.

Результаты оказались впечатляющими: у большинства участников проблемы со сном исчезли или стали значительно меньше. Это позволило исследователям сделать вывод о прямом влиянии витамина D на работу "центра сна" в мозге.

Таким образом, уровень витамина D определяет не только здоровье костей и иммунитета, но и качество отдыха.

Почему витамин D так важен

Витамин D выполняет десятки функций:

регулирует обмен кальция и фосфора;

поддерживает работу иммунной системы;

участвует в синтезе серотонина — "гормона радости";

влияет на качество сна и настроение.

Нехватка витамина D приводит к апатии, повышенной утомляемости, тревожности и, как показало исследование, бессоннице. Когда в организме снижается его уровень, нарушается выработка мелатонина, и мозг теряет способность чётко переключаться между бодрствованием и отдыхом.

Солнце как источник здоровья

Самый простой способ получить витамин D — солнечный свет. Под воздействием ультрафиолета кожа синтезирует его естественным образом.

Достаточно проводить 20-30 минут на солнце в день, особенно утром, чтобы покрыть суточную потребность организма. При этом важно помнить: зимой и в северных регионах ультрафиолета может быть недостаточно, и тогда требуется дополнительный приём витамина в виде добавок.

Источники витамина D

Кроме солнечных лучей, витамин D можно получать с продуктами питания. Наиболее богаты им:

печень трески и говяжья печень;

икра;

яичные желтки;

рыбий жир;

жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины);

грибы (особенно шампиньоны и шиитаке).

Для лучшего усвоения витамина D необходим кальций, который содержится в молочных продуктах, брокколи, кунжуте и орехах. Учёные установили: дефицит кальция также может вызывать бессонницу, поскольку этот минерал участвует в передаче нервных импульсов и расслаблении мышц.

Сравнение: признаки и последствия дефицита витамина D

Симптом Возможная причина Последствия Бессонница, поверхностный сон Недостаток витамина D Нарушение выработки мелатонина Усталость и сонливость днём Низкий уровень серотонина Нарушение циркадных ритмов Тревожность, апатия Дефицит витамина D и кальция Эмоциональное истощение Судороги, ломкость костей Нарушение усвоения кальция Снижение плотности костей

Советы шаг за шагом: как вернуть здоровый сон

Проверяйте уровень витамина D. Сдайте анализ крови (25(OH)D) хотя бы раз в год, особенно осенью и зимой. Проводите больше времени на солнце. Ежедневные прогулки 20-30 минут в светлое время суток восполняют до 80% суточной нормы. Добавьте в рацион рыбу и яйца. Это вкусный способ поддерживать уровень витаминов без добавок. Не игнорируйте кальций. Без него витамин D усваивается хуже. Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте гаджетов за час до сна.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: принимать витамин D без анализа.

Последствие: передозировка и нарушения обмена кальция.

Альтернатива: определите уровень витамина и подберите дозу с врачом.

Ошибка: лечить бессонницу только снотворными.

Последствие: привыкание и зависимость.

Альтернатива: устраните первопричину — дефицит витаминов и стресс.

Ошибка: избегать солнца из страха перед ультрафиолетом.

Последствие: хронический авитаминоз.

Альтернатива: умеренные прогулки в безопасное время (до 11:00 и после 16:00).

А что если начать сегодня?

Если вы чувствуете, что стали хуже спать, испытываете усталость и раздражительность — возможно, организму просто не хватает солнца и витаминов. Восстановив баланс D и кальция, вы не только улучшите сон, но и укрепите иммунитет, кости и нервную систему.

Порой здоровье начинается не с аптечного снотворного, а с солнечного утра, тарелки лосося и прогулки в парке.