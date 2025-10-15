Вы просыпаетесь уставшим, но причина не в нервах: помогает то, чего осенью не хватает всем

Многие уверены, что бессонница — следствие стрессов, тревожности или переутомления. Однако исследование американских учёных показало: одной из скрытых причин нарушений сна может быть недостаток витаминов, в частности витамина D. Его дефицит напрямую влияет на работу мозга и выработку гормонов, отвечающих за засыпание и качество ночного отдыха.
Учёные из университета Северной Калифорнии провели масштабное исследование, в котором участвовало 1500 человек, страдавших хронической бессонницей. Добровольцам назначали курс приёма витамина D3, чтобы восполнить его недостаток в организме.
Результаты оказались впечатляющими: у большинства участников проблемы со сном исчезли или стали значительно меньше. Это позволило исследователям сделать вывод о прямом влиянии витамина D на работу "центра сна" в мозге.
Таким образом, уровень витамина D определяет не только здоровье костей и иммунитета, но и качество отдыха.
Витамин D выполняет десятки функций:
регулирует обмен кальция и фосфора;
поддерживает работу иммунной системы;
участвует в синтезе серотонина — "гормона радости";
влияет на качество сна и настроение.
Нехватка витамина D приводит к апатии, повышенной утомляемости, тревожности и, как показало исследование, бессоннице. Когда в организме снижается его уровень, нарушается выработка мелатонина, и мозг теряет способность чётко переключаться между бодрствованием и отдыхом.
Самый простой способ получить витамин D — солнечный свет. Под воздействием ультрафиолета кожа синтезирует его естественным образом.
Достаточно проводить 20-30 минут на солнце в день, особенно утром, чтобы покрыть суточную потребность организма. При этом важно помнить: зимой и в северных регионах ультрафиолета может быть недостаточно, и тогда требуется дополнительный приём витамина в виде добавок.
Кроме солнечных лучей, витамин D можно получать с продуктами питания. Наиболее богаты им:
печень трески и говяжья печень;
икра;
яичные желтки;
рыбий жир;
жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины);
грибы (особенно шампиньоны и шиитаке).
Для лучшего усвоения витамина D необходим кальций, который содержится в молочных продуктах, брокколи, кунжуте и орехах. Учёные установили: дефицит кальция также может вызывать бессонницу, поскольку этот минерал участвует в передаче нервных импульсов и расслаблении мышц.
|Симптом
|Возможная причина
|Последствия
|Бессонница, поверхностный сон
|Недостаток витамина D
|Нарушение выработки мелатонина
|Усталость и сонливость днём
|Низкий уровень серотонина
|Нарушение циркадных ритмов
|Тревожность, апатия
|Дефицит витамина D и кальция
|Эмоциональное истощение
|Судороги, ломкость костей
|Нарушение усвоения кальция
|Снижение плотности костей
Проверяйте уровень витамина D. Сдайте анализ крови (25(OH)D) хотя бы раз в год, особенно осенью и зимой.
Проводите больше времени на солнце. Ежедневные прогулки 20-30 минут в светлое время суток восполняют до 80% суточной нормы.
Добавьте в рацион рыбу и яйца. Это вкусный способ поддерживать уровень витаминов без добавок.
Не игнорируйте кальций. Без него витамин D усваивается хуже.
Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте гаджетов за час до сна.
Ошибка: принимать витамин D без анализа.
Последствие: передозировка и нарушения обмена кальция.
Альтернатива: определите уровень витамина и подберите дозу с врачом.
Ошибка: лечить бессонницу только снотворными.
Последствие: привыкание и зависимость.
Альтернатива: устраните первопричину — дефицит витаминов и стресс.
Ошибка: избегать солнца из страха перед ультрафиолетом.
Последствие: хронический авитаминоз.
Альтернатива: умеренные прогулки в безопасное время (до 11:00 и после 16:00).
Если вы чувствуете, что стали хуже спать, испытываете усталость и раздражительность — возможно, организму просто не хватает солнца и витаминов. Восстановив баланс D и кальция, вы не только улучшите сон, но и укрепите иммунитет, кости и нервную систему.
Порой здоровье начинается не с аптечного снотворного, а с солнечного утра, тарелки лосося и прогулки в парке.
