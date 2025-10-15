Вы просыпаетесь уставшим, но причина не в нервах: помогает то, чего осенью не хватает всем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие уверены, что бессонница — следствие стрессов, тревожности или переутомления. Однако исследование американских учёных показало: одной из скрытых причин нарушений сна может быть недостаток витаминов, в частности витамина D. Его дефицит напрямую влияет на работу мозга и выработку гормонов, отвечающих за засыпание и качество ночного отдыха.

Бессоница
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессоница

Витамин D и сон: неожиданная связь

Учёные из университета Северной Калифорнии провели масштабное исследование, в котором участвовало 1500 человек, страдавших хронической бессонницей. Добровольцам назначали курс приёма витамина D3, чтобы восполнить его недостаток в организме.

Результаты оказались впечатляющими: у большинства участников проблемы со сном исчезли или стали значительно меньше. Это позволило исследователям сделать вывод о прямом влиянии витамина D на работу "центра сна" в мозге.

Таким образом, уровень витамина D определяет не только здоровье костей и иммунитета, но и качество отдыха.

Почему витамин D так важен

Витамин D выполняет десятки функций:

  • регулирует обмен кальция и фосфора;

  • поддерживает работу иммунной системы;

  • участвует в синтезе серотонина — "гормона радости";

  • влияет на качество сна и настроение.

Нехватка витамина D приводит к апатии, повышенной утомляемости, тревожности и, как показало исследование, бессоннице. Когда в организме снижается его уровень, нарушается выработка мелатонина, и мозг теряет способность чётко переключаться между бодрствованием и отдыхом.

Солнце как источник здоровья

Самый простой способ получить витамин D — солнечный свет. Под воздействием ультрафиолета кожа синтезирует его естественным образом.

Достаточно проводить 20-30 минут на солнце в день, особенно утром, чтобы покрыть суточную потребность организма. При этом важно помнить: зимой и в северных регионах ультрафиолета может быть недостаточно, и тогда требуется дополнительный приём витамина в виде добавок.

Источники витамина D

Кроме солнечных лучей, витамин D можно получать с продуктами питания. Наиболее богаты им:

  • печень трески и говяжья печень;

  • икра;

  • яичные желтки;

  • рыбий жир;

  • жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины);

  • грибы (особенно шампиньоны и шиитаке).

Для лучшего усвоения витамина D необходим кальций, который содержится в молочных продуктах, брокколи, кунжуте и орехах. Учёные установили: дефицит кальция также может вызывать бессонницу, поскольку этот минерал участвует в передаче нервных импульсов и расслаблении мышц.

Сравнение: признаки и последствия дефицита витамина D

Симптом Возможная причина Последствия
Бессонница, поверхностный сон Недостаток витамина D Нарушение выработки мелатонина
Усталость и сонливость днём Низкий уровень серотонина Нарушение циркадных ритмов
Тревожность, апатия Дефицит витамина D и кальция Эмоциональное истощение
Судороги, ломкость костей Нарушение усвоения кальция Снижение плотности костей

Советы шаг за шагом: как вернуть здоровый сон

  1. Проверяйте уровень витамина D. Сдайте анализ крови (25(OH)D) хотя бы раз в год, особенно осенью и зимой.

  2. Проводите больше времени на солнце. Ежедневные прогулки 20-30 минут в светлое время суток восполняют до 80% суточной нормы.

  3. Добавьте в рацион рыбу и яйца. Это вкусный способ поддерживать уровень витаминов без добавок.

  4. Не игнорируйте кальций. Без него витамин D усваивается хуже.

  5. Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте гаджетов за час до сна.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: принимать витамин D без анализа.
    Последствие: передозировка и нарушения обмена кальция.
    Альтернатива: определите уровень витамина и подберите дозу с врачом.

  • Ошибка: лечить бессонницу только снотворными.
    Последствие: привыкание и зависимость.
    Альтернатива: устраните первопричину — дефицит витаминов и стресс.

  • Ошибка: избегать солнца из страха перед ультрафиолетом.
    Последствие: хронический авитаминоз.
    Альтернатива: умеренные прогулки в безопасное время (до 11:00 и после 16:00).

А что если начать сегодня?

Если вы чувствуете, что стали хуже спать, испытываете усталость и раздражительность — возможно, организму просто не хватает солнца и витаминов. Восстановив баланс D и кальция, вы не только улучшите сон, но и укрепите иммунитет, кости и нервную систему.

Порой здоровье начинается не с аптечного снотворного, а с солнечного утра, тарелки лосося и прогулки в парке.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
