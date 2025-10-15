Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не от котлет: Наташа Королёва призналась, что поправляется из-за того, о чём раньше молчала
Не тратьте время зря — японский трюк, который сделает сушку белья мгновенной
Еда становится врагом: как правильное питание запускает воспаление — диета превращается в мучение
Зимой — труха вместо картошки? Вот почему урожай портится в погребе и как сохранить его до весны
Белок без мяса: 8 продуктов, которые заменят протеиновые коктейли
Маска и кондиционер: два шага одного ухода, но с разной глубиной действия
Когда манго слаще мёда: эксперты рассказали где и когда пробовать самый сладкий фрукт в мир
Домклик предупреждает: вот что будет с вашими деньгами из-за снижения ставки
Когда-то обещал прорыв: почему этот чудо-материал так и не покорил мир за 20 лет

Сезон простуд можно отменить: эти 8 привычек превращают тело в броню

5:52
Здоровье

Каждую осень миллионы людей по всему миру запасаются лекарствами от гриппа и ОРВИ, тратя внушительные суммы. Но специалисты напоминают: гораздо проще и дешевле предупредить болезнь, чем лечить её. Простые профилактические меры, поддержка иммунитета и немного дисциплины способны сделать вас почти неуязвимыми перед сезонными вирусами.

Девушка занимается йогой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается йогой

Главный щит — чистые руки

Первое и самое очевидное правило, о котором забывают: регулярное мытьё рук. Большинство вирусов передаются контактным путём — через поручни, деньги, смартфоны. Мойте руки с мылом не менее 20 секунд или используйте антисептик с содержанием спирта не ниже 60%.

Йога и медитация: иммунитет через осознанность

Исследования Университета Висконсина доказали: йога и медитация значительно снижают вероятность заболеть осенью и зимой. Те, кто практикует осознанные дыхательные упражнения и растяжку, болеют реже, а если и заражаются, то выздоравливают быстрее.

Йога снижает уровень кортизола — гормона стресса, а значит, укрепляет иммунитет. Даже 15 минут спокойной практики утром могут стать эффективной профилактикой.

Тайцзи и цигун: восточная профилактика простуд

Учёные из Tufts University подтвердили: традиционные китайские практики тайцзи и цигун повышают активность иммунных клеток и улучшают циркуляцию крови. Эти упражнения мягкие, не требуют высокой физической формы и подходят для людей любого возраста. Регулярные тренировки укрепляют дыхательную систему — первую линию защиты от ОРВИ.

Пение против вирусов

Даже пение может стать профилактикой! Исследователи из Японии обнаружили, что у людей, регулярно поющих, повышен уровень иммуноглобулина А — белка, защищающего слизистые от вирусов. Кроме того, вокальные упражнения снижают концентрацию гормонов стресса.

Так что подпевать в душе или караоке — не просто развлечение, а забота о здоровье.

Полезные бактерии против простуды

Специалисты Rutgers School of Health Related Professions установили: пробиотики помогают быстрее восстановиться после простуды или гриппа. Люди, регулярно употребляющие йогурт, "Наринэ" или ферментированные сыры, выздоравливают на два дня раньше тех, кто их не ест.

Пробиотики укрепляют микрофлору кишечника, а именно там сосредоточено до 70% клеток иммунной системы.

Сон — лекарство, которое ничего не стоит

Учёные из Carnegie Mellon University выяснили: те, кто спит меньше семи часов, болеют чаще, чем те, кто спит восемь и более. Недосып снижает выработку антител, нарушает работу гормональной системы и делает организм уязвимым к вирусам.

Социальные связи тоже лечат

Парадоксально, но факт: люди, ведущие активную социальную жизнь, болеют реже. Исследование всё того же Carnegie Mellon University показало: общительные люди легче переносят ОРВИ. Общение снижает уровень стресса и стимулирует выработку эндорфинов, которые укрепляют защитные механизмы организма.

Так что разговор с друзьями, даже по телефону, — тоже профилактика.

Витамины и микроэлементы

Во время простудного сезона иммунитету особенно нужны витамин C и цинк.

  • Витамин C: 1-2 грамма в день помогают укрепить сосуды и ускоряют выздоровление.

  • Цинк: 75 мг в сутки сокращают продолжительность болезни, если начать приём при первых симптомах.

При этом врачи советуют получать витамины не только из таблеток, но и из еды — цитрусовых, киви, смородины, орехов и морепродуктов.

Сравнение: привычки, которые реально укрепляют иммунитет

Привычка Эффект Научное подтверждение
Мытьё рук ↓ риск заражения на 40-50% University of Wisconsin
Йога и медитация Повышают устойчивость к вирусам University of Wisconsin
Тайцзи и цигун Укрепляют дыхательную систему Tufts University
Пение Увеличивает иммуноглобулин A Японские исследователи
Пробиотики Сокращают болезнь на 2 дня Rutgers School
Сон 8 часов Снижает риск ОРВИ в 3 раза Carnegie Mellon
Общение Улучшает стрессоустойчивость Carnegie Mellon

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: принимать витамины бесконтрольно.
    Последствие: перегрузка организма, аллергия.
    Альтернатива: сдавать анализы и консультироваться с врачом.

  • Ошибка: лечить вирус антибиотиками.
    Последствие: ослабление иммунитета и устойчивость бактерий.
    Альтернатива: использовать симптоматическое лечение и отдых.

  • Ошибка: пренебрегать сном и отдыхом.
    Последствие: хроническая усталость и снижение сопротивляемости.
    Альтернатива: спать не менее 7-8 часов в сутки.

Плюсы и минусы профилактики

Плюсы:

  • укрепление иммунитета естественным образом;

  • сокращение заболеваемости;

  • улучшение настроения и качества жизни.

Минусы:

  • требует регулярности и самодисциплины;

  • эффект проявляется не сразу;

  • нельзя полностью исключить риск заражения.

Здоровье не начинается с аптеки — оно начинается с привычек. Двадцать минут активности, полноценный сон, пробиотики и немного общения — и простуды этой зимой обойдут вас стороной.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Наука и техника
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Молодая резина со старческим хрустом: новая афера захлестнула вторичный рынок шин
Авто
Молодая резина со старческим хрустом: новая афера захлестнула вторичный рынок шин
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Последние материалы
Маска и кондиционер: два шага одного ухода, но с разной глубиной действия
Белок без мяса: 8 продуктов, которые заменят протеиновые коктейли
Домклик предупреждает: вот что будет с вашими деньгами из-за снижения ставки
Когда манго слаще мёда: эксперты рассказали где и когда пробовать самый сладкий фрукт в мир
Когда-то обещал прорыв: почему этот чудо-материал так и не покорил мир за 20 лет
Холод им нипочём: однолетники и многолетники, которые можно смело сеять даже после заморозков
Сезон простуд можно отменить: эти 8 привычек превращают тело в броню
Один из самых дорогих регионов России: топливный кризис испытывает Калининград
Цветок, который не сдаётся: каланхоэ живёт, цветёт и лечит, даже если о нём забыли
Небо как бизнес: как жители Ладакха зарабатывают на звёздах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.