Пока человек чувствует себя здоровым, диабет работает в тени: как не пропустить первые сигналы

Количество россиян, живущих с сахарным диабетом, продолжает увеличиваться. Это заболевание называют "тихой эпидемией" XXI века: человек может годами не подозревать о диагнозе, пока болезнь незаметно разрушает сосуды, сердце и почки. По данным Федерального регистра СД, в стране официально зарегистрировано около 5 миллионов пациентов, однако эксперты считают, что реальное число может превышать 10 миллионов. Половина больных попросту не знают о своём состоянии.
Сахарный диабет — это хроническое нарушение обмена веществ, при котором организм не может усваивать глюкозу. Повышенный уровень сахара в крови действует как медленный яд: он повреждает стенки сосудов и нервные волокна, что приводит к слепоте, почечной недостаточности, инсультам, инфарктам и синдрому диабетической стопы. Даже незначительная рана при таком диагнозе может закончиться гангреной.
Особая опасность диабета в том, что он часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. Пациенты обращаются к врачу, когда болезнь уже перешла в хроническую форму. Именно поэтому врачи называют диабет социально значимой патологией и одной из семи ведущих причин смертности в мире.
С 1 января 2025 года в России действует федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", входящий в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Его цель — продлить жизнь россиян и повысить качество медицинской помощи людям с диабетом.
На реализацию программы уже направлено более 4,2 млрд рублей. Средства пошли на оснащение региональных эндокринологических центров современным оборудованием, поддержку сельских поликлиник и создание сети из 1200 школ здоровья для пациентов.
Проект также включает:
обеспечение детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы;
повышение квалификации медицинских специалистов;
разработку новых отечественных препаратов и методов терапии;
формирование единой координирующей сети эндокринцентров.
Эта инфраструктура позволит вовремя диагностировать заболевание, отслеживать его течение и предотвращать осложнения.
Рост числа пациентов с диабетом отражается и в статистике страховых компаний. В 2025 году "СОГАЗ-Мед" зафиксировала рост обращений застрахованных с этим диагнозом более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
"Актуальность темы характеризуется распространённостью заболевания и множеством осложнений, поэтому пациенты всё чаще обращаются за содействием при записи к врачу и на обследования", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Толстов.
При этом количество содействий при записи к эндокринологу выросло на 33%, а на диагностические обследования — почти на 60%.
Чтобы повысить осведомлённость россиян, "СОГАЗ-Мед" запустила онлайн-платформу PRO.Диабет. Здесь можно:
узнать о признаках заболевания;
пройти тестирование на риск развития диабета;
получить информацию о бесплатных услугах по полису ОМС;
оставить обращение, если нарушены права пациента.
Проект создан при участии медицинских экспертов компании. Информация изложена простым языком, что особенно важно для пожилых людей и тех, кто впервые сталкивается с диагнозом.
Одним из заметных проектов "СОГАЗ-Мед" стал выпуск силиконовых SOS-браслетов для пациентов с диабетом. На браслете размещён QR-код со ссылкой на памятку о первой помощи при гипогликемии — опасном снижении уровня сахара в крови.
Первые партии браслетов выпустили в 2023 году — их распространяли в медицинских организациях, школах диабета и на мероприятиях ЗОЖ. В 2024 году к проекту присоединились 47 филиалов компании, а количество выданных браслетов превысило 15 тысяч. В 2025-м их стало ещё больше — заказано свыше 6 тысяч новых изделий.
|Участник
|Основные инициативы
|Цель
|Государство
|Нацпроект "Борьба с диабетом", финансирование 4,2 млрд ₽, школы здоровья
|Диагностика, лечение, профилактика
|"СОГАЗ-Мед"
|PRO.Диабет, SOS-браслеты, сопровождение пациентов
|Повышение осведомлённости и доступности помощи
|Медицинские центры
|Новые методы терапии, отечественные препараты
|Снижение осложнений и смертности
Следите за питанием. Уменьшите количество сахара, фастфуда и переработанных углеводов.
Контролируйте вес. Лишние 5-7 кг значительно увеличивают риск диабета 2 типа.
Проверяйте уровень глюкозы. Один анализ крови раз в год помогает выявить проблему на ранней стадии.
Будьте физически активны. Ежедневные прогулки и упражнения повышают чувствительность к инсулину.
Посещайте врача. Особенно если есть наследственная предрасположенность.
Ошибка: игнорировать симптомы — жажду, частое мочеиспускание, слабость.
Последствие: поздняя диагностика и осложнения.
Альтернатива: обратиться к эндокринологу при первых подозрениях.
Ошибка: полагаться только на народные средства.
Последствие: ухудшение состояния и потеря контроля над глюкозой.
Альтернатива: комбинировать медикаментозное лечение с изменением образа жизни.
Ошибка: отказываться от регулярных обследований.
Последствие: развитие осложнений — нефропатии, ретинопатии, диабетической стопы.
Альтернатива: ежегодное диспансерное наблюдение.
По прогнозам ВОЗ, к 2030 году сахарный диабет войдёт в тройку наиболее распространённых хронических заболеваний в мире. Россия уже активно реагирует на угрозу: усиливаются программы скрининга, внедряются новые технологии лечения, а страховые компании становятся партнёрами государства в профилактике и просвещении.
Плюсы:
ранняя диагностика и профилактика осложнений;
повышение доступности эндокринологической помощи;
вовлечение частных компаний в решение социальной проблемы.
Минусы:
нехватка специалистов в регионах;
необходимость долгосрочного финансирования;
низкая вовлечённость населения в профилактику.
Сегодня борьба с диабетом выходит за пределы медицинских кабинетов. Это общенациональная задача, где важен вклад каждого — врача, пациента, государства и бизнеса. И чем раньше человек узнает о риске, тем больше шансов сохранить здоровье и качество жизни.
