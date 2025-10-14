Пока человек чувствует себя здоровым, диабет работает в тени: как не пропустить первые сигналы

7:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество россиян, живущих с сахарным диабетом, продолжает увеличиваться. Это заболевание называют "тихой эпидемией" XXI века: человек может годами не подозревать о диагнозе, пока болезнь незаметно разрушает сосуды, сердце и почки. По данным Федерального регистра СД, в стране официально зарегистрировано около 5 миллионов пациентов, однако эксперты считают, что реальное число может превышать 10 миллионов. Половина больных попросту не знают о своём состоянии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Врач и пациент в кабинете

Диабет: болезнь без боли, но с тяжёлыми последствиями

Сахарный диабет — это хроническое нарушение обмена веществ, при котором организм не может усваивать глюкозу. Повышенный уровень сахара в крови действует как медленный яд: он повреждает стенки сосудов и нервные волокна, что приводит к слепоте, почечной недостаточности, инсультам, инфарктам и синдрому диабетической стопы. Даже незначительная рана при таком диагнозе может закончиться гангреной.

Особая опасность диабета в том, что он часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. Пациенты обращаются к врачу, когда болезнь уже перешла в хроническую форму. Именно поэтому врачи называют диабет социально значимой патологией и одной из семи ведущих причин смертности в мире.

Государство усиливает борьбу с "тихой эпидемией"

С 1 января 2025 года в России действует федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", входящий в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Его цель — продлить жизнь россиян и повысить качество медицинской помощи людям с диабетом.

На реализацию программы уже направлено более 4,2 млрд рублей. Средства пошли на оснащение региональных эндокринологических центров современным оборудованием, поддержку сельских поликлиник и создание сети из 1200 школ здоровья для пациентов.

Проект также включает:

обеспечение детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы;

повышение квалификации медицинских специалистов;

разработку новых отечественных препаратов и методов терапии;

формирование единой координирующей сети эндокринцентров.

Эта инфраструктура позволит вовремя диагностировать заболевание, отслеживать его течение и предотвращать осложнения.

Как бизнес помогает государству: кейс "СОГАЗ-Мед"

Рост числа пациентов с диабетом отражается и в статистике страховых компаний. В 2025 году "СОГАЗ-Мед" зафиксировала рост обращений застрахованных с этим диагнозом более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Актуальность темы характеризуется распространённостью заболевания и множеством осложнений, поэтому пациенты всё чаще обращаются за содействием при записи к врачу и на обследования", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Толстов.

При этом количество содействий при записи к эндокринологу выросло на 33%, а на диагностические обследования — почти на 60%.

Информационный проект PRO. Диабет

Чтобы повысить осведомлённость россиян, "СОГАЗ-Мед" запустила онлайн-платформу PRO.Диабет. Здесь можно:

узнать о признаках заболевания;

пройти тестирование на риск развития диабета;

получить информацию о бесплатных услугах по полису ОМС;

оставить обращение, если нарушены права пациента.

Проект создан при участии медицинских экспертов компании. Информация изложена простым языком, что особенно важно для пожилых людей и тех, кто впервые сталкивается с диагнозом.

SOS-браслет — символ заботы и безопасности

Одним из заметных проектов "СОГАЗ-Мед" стал выпуск силиконовых SOS-браслетов для пациентов с диабетом. На браслете размещён QR-код со ссылкой на памятку о первой помощи при гипогликемии — опасном снижении уровня сахара в крови.

Первые партии браслетов выпустили в 2023 году — их распространяли в медицинских организациях, школах диабета и на мероприятиях ЗОЖ. В 2024 году к проекту присоединились 47 филиалов компании, а количество выданных браслетов превысило 15 тысяч. В 2025-м их стало ещё больше — заказано свыше 6 тысяч новых изделий.

Сравнение: вклад государства и бизнеса в борьбу с диабетом

Участник Основные инициативы Цель Государство Нацпроект "Борьба с диабетом", финансирование 4,2 млрд ₽, школы здоровья Диагностика, лечение, профилактика "СОГАЗ-Мед" PRO.Диабет, SOS-браслеты, сопровождение пациентов Повышение осведомлённости и доступности помощи Медицинские центры Новые методы терапии, отечественные препараты Снижение осложнений и смертности

Советы шаг за шагом: как снизить риск диабета

Следите за питанием. Уменьшите количество сахара, фастфуда и переработанных углеводов. Контролируйте вес. Лишние 5-7 кг значительно увеличивают риск диабета 2 типа. Проверяйте уровень глюкозы. Один анализ крови раз в год помогает выявить проблему на ранней стадии. Будьте физически активны. Ежедневные прогулки и упражнения повышают чувствительность к инсулину. Посещайте врача. Особенно если есть наследственная предрасположенность.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: игнорировать симптомы — жажду, частое мочеиспускание, слабость.

Последствие: поздняя диагностика и осложнения.

Альтернатива: обратиться к эндокринологу при первых подозрениях.

Ошибка: полагаться только на народные средства.

Последствие: ухудшение состояния и потеря контроля над глюкозой.

Альтернатива: комбинировать медикаментозное лечение с изменением образа жизни.

Ошибка: отказываться от регулярных обследований.

Последствие: развитие осложнений — нефропатии, ретинопатии, диабетической стопы.

Альтернатива: ежегодное диспансерное наблюдение.

А что если диабет станет диагнозом десятилетия

По прогнозам ВОЗ, к 2030 году сахарный диабет войдёт в тройку наиболее распространённых хронических заболеваний в мире. Россия уже активно реагирует на угрозу: усиливаются программы скрининга, внедряются новые технологии лечения, а страховые компании становятся партнёрами государства в профилактике и просвещении.

Плюсы и минусы современных инициатив

Плюсы:

ранняя диагностика и профилактика осложнений;

повышение доступности эндокринологической помощи;

вовлечение частных компаний в решение социальной проблемы.

Минусы:

нехватка специалистов в регионах;

необходимость долгосрочного финансирования;

низкая вовлечённость населения в профилактику.

Сегодня борьба с диабетом выходит за пределы медицинских кабинетов. Это общенациональная задача, где важен вклад каждого — врача, пациента, государства и бизнеса. И чем раньше человек узнает о риске, тем больше шансов сохранить здоровье и качество жизни.