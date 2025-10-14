ОРВИ атакуют, и всё начинается с кашля: как не довести обычную простуду до осложнений

В конце сентября в России зарегистрировано более 899 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, не связанных с гриппом, сообщает Роспотребнадзор. За прошлый год таких случаев было свыше 31 миллионов. По оценкам врачей, в 80-90% случаев ОРВИ сопровождаются кашлем, а этот симптом нередко становится главным поводом обращения к врачу. Почему кашель возникает, чем опасно самолечение и какие препараты действительно помогают — обсудили специалисты на пресс-мероприятии в Москве.

Почему кашель — главный спутник простуды

Кашель — это защитная реакция организма. Он помогает очищать дыхательные пути от слизи, аллергенов и частиц пыли. При вирусных инфекциях раздражается слизистая оболочка бронхов, и организм запускает рефлекс для удаления мокроты. По статистике, около 30% всех визитов к врачу общей практики связаны именно с кашлем.

Однако кашель может сильно снижать качество жизни: мешает спать, вызывает боли в груди, провоцирует приступы головной боли. Поэтому важно правильно определить его тип и причину, прежде чем начинать лечение.

"До 90% заболеваний взрослых и детей, протекающих с кашлем, обусловлены именно вирусной инфекцией", — отметил пульмонолог, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский.

По его словам, при неправильном лечении повышается риск осложнений и гиперреактивности бронхов. Поэтому предпочтение следует отдавать препаратам с растительными компонентами и минимальными побочными эффектами, например Термопсолу на основе термопсиса ланцетного или средствам с экстрактом алтея лекарственного.

Сухой или влажный: как отличить тип кашля

Врачи напоминают: кашель может быть сухим (непродуктивным) или влажным (продуктивным). Сухой чаще появляется в начале болезни, когда слизь не образуется, а воспаление вызывает раздражение слизистой. Влажный кашель — следующий этап, когда организм уже пытается вывести мокроту.

Но бывают случаи, когда у пациента наблюдаются оба типа одновременно. Например, при назофарингите слизь из носа стекает по задней стенке глотки, вызывая влажный кашель, а дыхание через рот пересушивает слизистую, провоцируя сухой. Поэтому врачи не советуют "насильно переводить" кашель из одного типа в другой — оба являются естественными стадиями выздоровления.

Кашель у детей: почему лечить нужно осторожно

Дети болеют ОРВИ чаще взрослых — от 2 до 12 раз в год, по данным ВОЗ. У малышей кашель нередко длится дольше, чем у родителей, и может сохраняться до двух недель. Если процесс затягивается, важно не допустить перехода болезни в хроническую форму.

"Кашель может быть мучительным и влиять на сон и поведение ребёнка. Но антибиотики и народные методы здесь не помогут, а иногда и навредят", — подчеркнула педиатр Екатерина Успенская.

Она пояснила, что при бронхите и некоторых других заболеваниях паровые ингаляции и тепловые процедуры противопоказаны, так как усиливают воспаление. Для детей с нормальной переносимостью трав часто назначают фитопрепараты, например Мукалтишку (экстракт алтея) при трахеитах и бронхитах, или препараты с амброксолом и бромгексином для разжижения мокроты.

Сравнение: чем отличается лечение кашля у взрослых и детей

Возрастная группа Основные препараты Особенности лечения Взрослые Термопсол, алтей, амброксол Учитывать хронические болезни, избегать самолечения Дети Мукалтишка, фитопрепараты, сиропы на травах Исключить тепловые процедуры, строго дозировать лекарства Пожилые Мягкие отхаркивающие средства, контроль давления Следить за взаимодействием с другими препаратами

Советы шаг за шагом: как облегчить кашель при ОРВИ

Пейте больше жидкости. Тёплое питьё помогает разжижать мокроту. Проветривайте комнату. Свежий воздух уменьшает сухость и раздражение слизистой. Не принимайте антибиотики без назначения. При вирусных инфекциях они не работают. Используйте увлажнитель воздуха. Он помогает уменьшить ночные приступы кашля. При заложенности носа используйте сосудосуживающие препараты. Это снизит стекание слизи по глотке.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: лечить кашель антибиотиками при вирусной инфекции.

Последствие: снижение иммунитета, развитие устойчивости бактерий.

Альтернатива: симптоматическая терапия и консультация врача.

Ошибка: применять прогревания и паровые ингаляции при бронхите.

Последствие: усиление воспаления.

Альтернатива: использовать щадящие ингаляторы и увлажнители воздуха.

Ошибка: давать детям препараты без назначения.

Последствие: риск аллергии или бронхоспазма.

Альтернатива: подбирать средства с педиатром.

А что если кашель не проходит

Если симптомы сохраняются дольше двух недель, кашель усиливается ночью или сопровождается повышением температуры, следует повторно обратиться к врачу. Затяжной кашель может сигнализировать о бронхите, астме, пневмонии или других хронических заболеваниях дыхательных путей.

Плюсы и минусы самолечения

Плюсы:

можно быстро снять лёгкий дискомфорт;

помогает при банальном раздражении горла.

Минусы:

высокий риск ошибочного выбора препаратов;

опасность передозировки у детей;

маскировка серьёзных заболеваний.

Кашель — не болезнь, а сигнал организма о неблагополучии. Поэтому лечить нужно не симптом, а его причину. Правильное лечение, обильное питьё, покой и консультация специалиста помогут избежать осложнений и восстановить здоровье быстрее.