Пока одни покупают добавки, другие просто грызут: тыквенные семечки делают то же самое, но бесплатно

Осенью, когда организм ослабевает и требует поддержки, самое время вспомнить о простых, но эффективных источниках пользы — семечках. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие семена стоит включить в рацион для укрепления здоровья, защиты от паразитов и нормализации пищеварения. Лидером среди них он назвал тыквенные семечки.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыквенные семечки

Почему именно тыквенные семечки

По словам специалиста, именно этот продукт сочетает в себе уникальные свойства. Сырые тыквенные семечки не только питательны, но и обладают выраженным антипаразитарным эффектом. Они богаты цинком, железом, магнием, растительным белком и антиоксидантами.

"Если говорить про полезные семечки, я бы обратил внимание на льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки", — отметил Антон Поляков.

Тыквенные семечки помогают очищать организм, улучшают работу кишечника и способствуют нормализации обмена веществ. Цинк в их составе поддерживает иммунитет, ускоряет заживление тканей и благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Сколько можно есть без вреда

Специалист напомнил, что во всём важна мера. Несмотря на пользу, семечки достаточно калорийны: 100 граммов продукта содержат около 550 ккал. Поэтому Поляков рекомендует ограничиваться 50 граммами тыквенных семечек за один приём пищи - это примерно небольшая горсть. Такая порция помогает насытить организм полезными элементами, не перегружая пищеварение.

"Установленная норма потребления распространяется и на орехи, но тыквенных семечек можно съесть больше — до 50 граммов за раз", — пояснил врач.

Для подсолнечных семечек допустимая норма ниже — около 25 граммов, иначе можно столкнуться с тяжестью в желудке или изжогой.

Другие полезные семена

Поляков отметил, что полезные свойства есть и у других видов семечек:

Льняные семена - источник омега-3 жирных кислот и клетчатки. Если заварить их горячей водой, они образуют слизь, которая обволакивает слизистую желудка и улучшает пищеварение.

Семена чиа - содержат кальций, белок и антиоксиданты, способствуют поддержанию уровня сахара в крови и создают ощущение сытости.

Подсолнечные семечки - богаты витамином Е, но их нужно есть в умеренных количествах, чтобы не вызвать раздражение желудка.

Сравнение: польза популярных семян

Вид семян Главные вещества Эффект для организма Тыквенные Цинк, железо, магний, белок Антипаразитарный эффект, укрепление иммунитета Льняные Омега-3, клетчатка Улучшение пищеварения, нормализация холестерина Чиа Кальций, белок, антиоксиданты Поддержка энергии и работы сердца Подсолнечные Витамин Е, фолиевая кислота Защита клеток от старения, здоровая кожа

Советы шаг за шагом: как правильно употреблять семечки

Выбирайте сырые семена. При жарке теряется часть витаминов и антиоксидантов. Добавляйте в салаты или каши. Это улучшит вкус и увеличит питательность блюда. Не ешьте на голодный желудок. Лучше употреблять семечки после основного приёма пищи. Храните в закрытой банке. Семечки быстро окисляются на свету и теряют пользу. Пейте воду. Семена содержат много клетчатки, и для её усвоения необходима жидкость.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: есть слишком много жареных семечек.

Последствие: изжога, повышенная кислотность, набор лишнего веса.

Альтернатива: употреблять их в сыром или слегка подсушенном виде.

Ошибка: очищать семечки заранее.

Последствие: контакт с воздухом приводит к окислению и потере ценных жиров.

Альтернатива: чистить порционно, непосредственно перед едой.

Ошибка: считать семечки безвредной закуской.

Последствие: переизбыток калорий.

Альтернатива: использовать их как добавку к основным приёмам пищи.

А что если есть их каждый день

Регулярное употребление тыквенных семечек в разумных количествах помогает поддерживать иммунную систему, улучшает качество сна (благодаря содержанию триптофана, предшественника серотонина) и даже снижает уровень сахара в крови. А содержащиеся в них антиоксиданты помогают организму бороться с воспалениями и преждевременным старением.

Плюсы и минусы тыквенных семечек

Плюсы:

антипаразитарное действие;

источник цинка и магния;

поддержка иммунитета и обмена веществ;

положительное влияние на кожу и волосы.

Минусы:

высокая калорийность;

возможны расстройства пищеварения при переедании;

противопоказаны при обострении гастрита.

Тыквенные семечки — пример того, как простые продукты могут приносить огромную пользу. Они подходят и как перекус, и как добавка к кашам или салатам. Главное — помнить о мере: всего горсть семечек в день способна стать надёжным союзником вашего здоровья.