Пока одни покупают добавки, другие просто грызут: тыквенные семечки делают то же самое, но бесплатно

Осенью, когда организм ослабевает и требует поддержки, самое время вспомнить о простых, но эффективных источниках пользы — семечках. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие семена стоит включить в рацион для укрепления здоровья, защиты от паразитов и нормализации пищеварения. Лидером среди них он назвал тыквенные семечки.
По словам специалиста, именно этот продукт сочетает в себе уникальные свойства. Сырые тыквенные семечки не только питательны, но и обладают выраженным антипаразитарным эффектом. Они богаты цинком, железом, магнием, растительным белком и антиоксидантами.
"Если говорить про полезные семечки, я бы обратил внимание на льняные семена, семена чиа, а также тыквенные семечки", — отметил Антон Поляков.
Тыквенные семечки помогают очищать организм, улучшают работу кишечника и способствуют нормализации обмена веществ. Цинк в их составе поддерживает иммунитет, ускоряет заживление тканей и благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.
Специалист напомнил, что во всём важна мера. Несмотря на пользу, семечки достаточно калорийны: 100 граммов продукта содержат около 550 ккал. Поэтому Поляков рекомендует ограничиваться 50 граммами тыквенных семечек за один приём пищи - это примерно небольшая горсть. Такая порция помогает насытить организм полезными элементами, не перегружая пищеварение.
"Установленная норма потребления распространяется и на орехи, но тыквенных семечек можно съесть больше — до 50 граммов за раз", — пояснил врач.
Для подсолнечных семечек допустимая норма ниже — около 25 граммов, иначе можно столкнуться с тяжестью в желудке или изжогой.
Поляков отметил, что полезные свойства есть и у других видов семечек:
Льняные семена - источник омега-3 жирных кислот и клетчатки. Если заварить их горячей водой, они образуют слизь, которая обволакивает слизистую желудка и улучшает пищеварение.
Семена чиа - содержат кальций, белок и антиоксиданты, способствуют поддержанию уровня сахара в крови и создают ощущение сытости.
Подсолнечные семечки - богаты витамином Е, но их нужно есть в умеренных количествах, чтобы не вызвать раздражение желудка.
|Вид семян
|Главные вещества
|Эффект для организма
|Тыквенные
|Цинк, железо, магний, белок
|Антипаразитарный эффект, укрепление иммунитета
|Льняные
|Омега-3, клетчатка
|Улучшение пищеварения, нормализация холестерина
|Чиа
|Кальций, белок, антиоксиданты
|Поддержка энергии и работы сердца
|Подсолнечные
|Витамин Е, фолиевая кислота
|Защита клеток от старения, здоровая кожа
Выбирайте сырые семена. При жарке теряется часть витаминов и антиоксидантов.
Добавляйте в салаты или каши. Это улучшит вкус и увеличит питательность блюда.
Не ешьте на голодный желудок. Лучше употреблять семечки после основного приёма пищи.
Храните в закрытой банке. Семечки быстро окисляются на свету и теряют пользу.
Пейте воду. Семена содержат много клетчатки, и для её усвоения необходима жидкость.
Ошибка: есть слишком много жареных семечек.
Последствие: изжога, повышенная кислотность, набор лишнего веса.
Альтернатива: употреблять их в сыром или слегка подсушенном виде.
Ошибка: очищать семечки заранее.
Последствие: контакт с воздухом приводит к окислению и потере ценных жиров.
Альтернатива: чистить порционно, непосредственно перед едой.
Ошибка: считать семечки безвредной закуской.
Последствие: переизбыток калорий.
Альтернатива: использовать их как добавку к основным приёмам пищи.
Регулярное употребление тыквенных семечек в разумных количествах помогает поддерживать иммунную систему, улучшает качество сна (благодаря содержанию триптофана, предшественника серотонина) и даже снижает уровень сахара в крови. А содержащиеся в них антиоксиданты помогают организму бороться с воспалениями и преждевременным старением.
Плюсы:
антипаразитарное действие;
источник цинка и магния;
поддержка иммунитета и обмена веществ;
положительное влияние на кожу и волосы.
Минусы:
высокая калорийность;
возможны расстройства пищеварения при переедании;
противопоказаны при обострении гастрита.
Тыквенные семечки — пример того, как простые продукты могут приносить огромную пользу. Они подходят и как перекус, и как добавка к кашам или салатам. Главное — помнить о мере: всего горсть семечек в день способна стать надёжным союзником вашего здоровья.
