Когда день короче, а хандра ближе: один фрукт способен вернуть энергию и улыбку

5:33
Здоровье

Когда осеннее солнце прячется за тучи, а организм теряет привычную энергию, на помощь приходит правильное питание. Диетолог Роман Пристанский напомнил, что главная защита перед холодами — это не волшебные таблетки, а сбалансированный рацион. И один из продуктов, который помогает укрепить иммунитет и поддержать настроение, — это обычная хурма.

Хурма в шоколадной глазури
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хурма в шоколадной глазури

Хурма — сладкий рецепт бодрости

Осень — сезон хурмы, и именно сейчас этот фрукт приносит наибольшую пользу. В нём много витаминов A, C, E, клетчатки, антиоксидантов и природных сахаров. По словам Пристанского, сладкий вкус хурмы не только насыщает, но и помогает справиться с осенней тоской.

"Углеводы, особенно из фруктов, помогают бороться с хандрой, ведь сладкий вкус стимулирует выработку эндорфинов", — отметил Роман Пристанский.

Хурма укрепляет иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему и благотворно влияет на настроение. При этом важно соблюдать меру — одной хурмы в день достаточно, чтобы организм получил порцию витаминов, не перегружая пищеварение.

Почему важно разнообразие на тарелке

Эксперт подчеркнул: никакой один продукт, каким бы полезным он ни был, не способен заменить полноценное питание. Ключ к крепкому здоровью — в умеренности и разнообразии.

Рацион, составленный из сезонных овощей и фруктов, обеспечивает организм необходимыми микроэлементами. По словам Пристанского, не стоит гнаться за экзотикой: полезнее употреблять местные продукты, созревшие в вашем регионе.

"Главное — не искать универсальный суперфуд, а составлять меню из простых, но разнообразных продуктов", — пояснил диетолог.

Осенние союзники иммунитета

Вместе с хурмой в рационе стоит сделать ставку на овощи, которые богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Диетолог Елена Устинова отметила, что самыми полезными осенними овощами являются тыква, свёкла и капуста.

Тыква — источник бета-каротина и магния, свёкла очищает кровь и поддерживает уровень железа, а капуста содержит редкий витамин U, способный заживлять слизистые оболочки желудка и снижать риск обострения гастрита. Однако людям с повышенной кислотностью нужно употреблять её с осторожностью.

Сравнение: сезонные продукты для иммунитета

Продукт Главные питательные вещества Польза
Хурма Витамины A, C, калий, антиоксиданты Повышает иммунитет, улучшает настроение
Тыква Бета-каротин, магний, клетчатка Поддерживает зрение, укрепляет сосуды
Свёкла Железо, фолиевая кислота Повышает гемоглобин, улучшает кровоток
Капуста Витамин C, витамин U Защищает желудок и укрепляет иммунную систему

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет с помощью питания

  1. Добавляйте сезонные овощи и фрукты ежедневно. Они содержат природные антиоксиданты и поддерживают обмен веществ.

  2. Не исключайте углеводы. Фрукты, крупы и овощи нужны для энергии и выработки "гормонов счастья".

  3. Контролируйте порции. Достаточно 200-250 г фруктов в день, чтобы не перегружать ЖКТ.

  4. Пейте достаточно воды. Это помогает усваивать витамины и выводить токсины.

  5. Ешьте рыбу и яйца. Они восполняют витамин D, которого не хватает осенью.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: чрезмерное употребление хурмы, особенно незрелой.
    Последствие: повышенная нагрузка на желудок и кишечник из-за избытка танина.
    Альтернатива: выбирать спелые, мягкие плоды с ярким ароматом.

  • Ошибка: ограничение рациона только фруктами.
    Последствие: дефицит белка и жиров, ухудшение иммунитета.
    Альтернатива: включать рыбу, орехи, яйца и овощи.

  • Ошибка: игнорирование сезонных овощей.
    Последствие: недостаток клетчатки и витаминов группы B.
    Альтернатива: готовить простые блюда из свёклы, тыквы, капусты.

А что если отказаться от сезонных фруктов?

Осенью организм особенно уязвим к вирусам и простудам. Без достаточного количества антиоксидантов и витаминов С и А снижается защита слизистых, ухудшается состояние кожи и сосудов. Хурма, благодаря содержанию калия и магния, помогает поддерживать давление и сердечный ритм, а природные сахара возвращают энергию после стрессовых дней.

Плюсы и минусы хурмы

Плюсы:

  • укрепляет иммунитет и сосуды;

  • помогает бороться с осенней апатией;

  • содержит антиоксиданты и железо;

  • снижает уровень "плохого" холестерина.

Минусы:

  • противопоказана при проблемах с ЖКТ и диабете;

  • незрелые плоды могут вызвать запоры;

  • при избыточном употреблении повышает уровень сахара.

Осенний рацион — это не строгая диета, а возможность вернуть организму баланс. Несколько долек спелой хурмы, тарелка тыквенного супа, немного свёклы и капусты — и организм готов встретить холода с крепким иммунитетом и хорошим настроением.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
