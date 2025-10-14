Когда день короче, а хандра ближе: один фрукт способен вернуть энергию и улыбку

Когда осеннее солнце прячется за тучи, а организм теряет привычную энергию, на помощь приходит правильное питание. Диетолог Роман Пристанский напомнил, что главная защита перед холодами — это не волшебные таблетки, а сбалансированный рацион. И один из продуктов, который помогает укрепить иммунитет и поддержать настроение, — это обычная хурма.
Осень — сезон хурмы, и именно сейчас этот фрукт приносит наибольшую пользу. В нём много витаминов A, C, E, клетчатки, антиоксидантов и природных сахаров. По словам Пристанского, сладкий вкус хурмы не только насыщает, но и помогает справиться с осенней тоской.
"Углеводы, особенно из фруктов, помогают бороться с хандрой, ведь сладкий вкус стимулирует выработку эндорфинов", — отметил Роман Пристанский.
Хурма укрепляет иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему и благотворно влияет на настроение. При этом важно соблюдать меру — одной хурмы в день достаточно, чтобы организм получил порцию витаминов, не перегружая пищеварение.
Эксперт подчеркнул: никакой один продукт, каким бы полезным он ни был, не способен заменить полноценное питание. Ключ к крепкому здоровью — в умеренности и разнообразии.
Рацион, составленный из сезонных овощей и фруктов, обеспечивает организм необходимыми микроэлементами. По словам Пристанского, не стоит гнаться за экзотикой: полезнее употреблять местные продукты, созревшие в вашем регионе.
"Главное — не искать универсальный суперфуд, а составлять меню из простых, но разнообразных продуктов", — пояснил диетолог.
Вместе с хурмой в рационе стоит сделать ставку на овощи, которые богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Диетолог Елена Устинова отметила, что самыми полезными осенними овощами являются тыква, свёкла и капуста.
Тыква — источник бета-каротина и магния, свёкла очищает кровь и поддерживает уровень железа, а капуста содержит редкий витамин U, способный заживлять слизистые оболочки желудка и снижать риск обострения гастрита. Однако людям с повышенной кислотностью нужно употреблять её с осторожностью.
|Продукт
|Главные питательные вещества
|Польза
|Хурма
|Витамины A, C, калий, антиоксиданты
|Повышает иммунитет, улучшает настроение
|Тыква
|Бета-каротин, магний, клетчатка
|Поддерживает зрение, укрепляет сосуды
|Свёкла
|Железо, фолиевая кислота
|Повышает гемоглобин, улучшает кровоток
|Капуста
|Витамин C, витамин U
|Защищает желудок и укрепляет иммунную систему
Добавляйте сезонные овощи и фрукты ежедневно. Они содержат природные антиоксиданты и поддерживают обмен веществ.
Не исключайте углеводы. Фрукты, крупы и овощи нужны для энергии и выработки "гормонов счастья".
Контролируйте порции. Достаточно 200-250 г фруктов в день, чтобы не перегружать ЖКТ.
Пейте достаточно воды. Это помогает усваивать витамины и выводить токсины.
Ешьте рыбу и яйца. Они восполняют витамин D, которого не хватает осенью.
Ошибка: чрезмерное употребление хурмы, особенно незрелой.
Последствие: повышенная нагрузка на желудок и кишечник из-за избытка танина.
Альтернатива: выбирать спелые, мягкие плоды с ярким ароматом.
Ошибка: ограничение рациона только фруктами.
Последствие: дефицит белка и жиров, ухудшение иммунитета.
Альтернатива: включать рыбу, орехи, яйца и овощи.
Ошибка: игнорирование сезонных овощей.
Последствие: недостаток клетчатки и витаминов группы B.
Альтернатива: готовить простые блюда из свёклы, тыквы, капусты.
Осенью организм особенно уязвим к вирусам и простудам. Без достаточного количества антиоксидантов и витаминов С и А снижается защита слизистых, ухудшается состояние кожи и сосудов. Хурма, благодаря содержанию калия и магния, помогает поддерживать давление и сердечный ритм, а природные сахара возвращают энергию после стрессовых дней.
Плюсы:
укрепляет иммунитет и сосуды;
помогает бороться с осенней апатией;
содержит антиоксиданты и железо;
снижает уровень "плохого" холестерина.
Минусы:
противопоказана при проблемах с ЖКТ и диабете;
незрелые плоды могут вызвать запоры;
при избыточном употреблении повышает уровень сахара.
Осенний рацион — это не строгая диета, а возможность вернуть организму баланс. Несколько долек спелой хурмы, тарелка тыквенного супа, немного свёклы и капусты — и организм готов встретить холода с крепким иммунитетом и хорошим настроением.
