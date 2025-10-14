Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:58
Здоровье

Осень — время, когда солнце всё ниже, дни короче, а энергии, как будто, убывает. Организм перестраивается на новый сезон, и именно в этот период ему особенно не хватает поддерживающих элементов. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала "Доктор" Марина Якушева объяснила, почему осенью большинству людей необходим дополнительный приём витамина D и как правильно сочетать его с другими микроэлементами.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Почему витамин D нужен почти всем

Даже если летом вы проводили много времени на солнце, к осени запасы витамина D стремительно снижаются. Это связано с сокращением светового дня и снижением интенсивности ультрафиолета.

"Профилактическая дозировка — 2-2,5 тысячи международных единиц, или 5-6 капель в день. Это безопасно", — отметила Марина Якушева.

По её словам, передозировка при таких дозах крайне маловероятна. Исследования на тысячах пациентов доказали безопасность этой нормы. Однако, если есть возможность, лучше сдать анализ на уровень витамина D и скорректировать дозу индивидуально.

Ошибка самолечения: почему нельзя "назначать себе витамины"

Эксперт подчеркнула: одна из самых частых ошибок — бесконтрольный приём витаминов после прочтения советов в интернете. Даже натуральные добавки имеют противопоказания, а при некоторых заболеваниях могут вызвать побочные эффекты.

"Главная ошибка — самолечение и бесконтрольный приём витаминов. Любые добавки нужно принимать с учётом анализов и противопоказаний", — предупредила врач.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями печени, почек, щитовидной железы. Прежде чем покупать витаминные комплексы, важно обсудить выбор с врачом.

Осенний набор: какие витамины действительно нужны

По словам Марины Якушевой, для людей старше 50 лет особенно важны три группы витаминов:

  • Витамин D — поддерживает иммунитет и участвует в усвоении кальция.

  • Витамины группы B (B1, B6, B9, B12) — регулируют работу нервной системы, способствуют нормальному уровню гемоглобина.

  • Витамин C — укрепляет сосуды и повышает сопротивляемость организма в сезон простуд.

"Витамин D, витамины группы B и витамин C — это база для поддержки организма осенью", — подчеркнула Якушева.

При сбалансированном рационе дополнительный приём большинства витаминов, кроме D, обычно не требуется. Однако при симптомах дефицита — усталости, выпадении волос, ломкости ногтей — стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Сравнение: ежедневная норма витаминов

Витамин Суточная норма Форма приёма Основной эффект
D 2000-2500 МЕ Масляные капли Иммунитет, кости, настроение
B1, B6, B9, B12 Комплексно (в зависимости от дозировки) Таблетки, капсулы Энергия, нервная система
C 250-500 мг Таблетки, порошок, раствор Защита от вирусов, сосуды

Советы шаг за шагом: как правильно принимать витамины

  1. Сдайте анализ крови. Узнайте фактический уровень витаминов и микроэлементов.

  2. Не принимайте всё сразу. Между приёмом витамина D и группы B должно пройти не менее двух часов.

  3. Следите за питанием. Даже при приёме добавок основным источником витаминов остаётся еда.

  4. Пейте достаточно воды. Особенно если принимаете витаминные комплексы.

  5. Не превышайте дозу. Больше — не значит лучше: избыток витаминов может быть не менее вреден, чем их нехватка.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: принимать витамины по советам из соцсетей.
    Последствие: гипервитаминоз, проблемы с ЖКТ и обменом веществ.
    Альтернатива: консультация терапевта и индивидуальный подбор дозировок.

  • Ошибка: игнорировать анализы.
    Последствие: приём ненужных препаратов и пустая трата денег.
    Альтернатива: сдавать анализ на 25(ОН)D хотя бы раз в год.

  • Ошибка: совмещать витамин D и B в одном приёме.
    Последствие: сниженное усвоение и отсутствие эффекта.
    Альтернатива: разносить приём минимум на два часа.

А что если не принимать витамины осенью?

Без витамина D снижается уровень серотонина — гормона радости. Именно поэтому осенью и зимой чаще появляются апатия, сонливость, раздражительность. У пожилых людей при дефиците усиливаются боли в суставах, повышается риск простуд и падений из-за слабости мышц. Недостаток витаминов группы B проявляется тревожностью, бессонницей и снижением концентрации, а нехватка витамина C — частыми вирусными инфекциями.

Плюсы и минусы приёма витаминов

Плюсы:

  • укрепление иммунной системы;

  • улучшение настроения и устойчивости к стрессу;

  • профилактика дефицита кальция и анемии.

Минусы:

  • риск передозировки при неверном подборе;

  • необходимость регулярных анализов;

  • невозможность заменить витамины полноценным питанием.

Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Несколько капель витамина D в день, внимание к питанию и умеренные физические нагрузки способны не только защитить от простуд, но и сохранить энергию до самой весны. Главное — действовать с умом и помнить: даже витамины требуют медицинского контроля.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
