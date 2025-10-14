Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри

Осень — время, когда солнце всё ниже, дни короче, а энергии, как будто, убывает. Организм перестраивается на новый сезон, и именно в этот период ему особенно не хватает поддерживающих элементов. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала "Доктор" Марина Якушева объяснила, почему осенью большинству людей необходим дополнительный приём витамина D и как правильно сочетать его с другими микроэлементами.

Почему витамин D нужен почти всем

Даже если летом вы проводили много времени на солнце, к осени запасы витамина D стремительно снижаются. Это связано с сокращением светового дня и снижением интенсивности ультрафиолета.

"Профилактическая дозировка — 2-2,5 тысячи международных единиц, или 5-6 капель в день. Это безопасно", — отметила Марина Якушева.

По её словам, передозировка при таких дозах крайне маловероятна. Исследования на тысячах пациентов доказали безопасность этой нормы. Однако, если есть возможность, лучше сдать анализ на уровень витамина D и скорректировать дозу индивидуально.

Ошибка самолечения: почему нельзя "назначать себе витамины"

Эксперт подчеркнула: одна из самых частых ошибок — бесконтрольный приём витаминов после прочтения советов в интернете. Даже натуральные добавки имеют противопоказания, а при некоторых заболеваниях могут вызвать побочные эффекты.

"Главная ошибка — самолечение и бесконтрольный приём витаминов. Любые добавки нужно принимать с учётом анализов и противопоказаний", — предупредила врач.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями печени, почек, щитовидной железы. Прежде чем покупать витаминные комплексы, важно обсудить выбор с врачом.

Осенний набор: какие витамины действительно нужны

По словам Марины Якушевой, для людей старше 50 лет особенно важны три группы витаминов:

Витамин D — поддерживает иммунитет и участвует в усвоении кальция.

Витамины группы B (B1, B6, B9, B12) — регулируют работу нервной системы, способствуют нормальному уровню гемоглобина.

Витамин C — укрепляет сосуды и повышает сопротивляемость организма в сезон простуд.

"Витамин D, витамины группы B и витамин C — это база для поддержки организма осенью", — подчеркнула Якушева.

При сбалансированном рационе дополнительный приём большинства витаминов, кроме D, обычно не требуется. Однако при симптомах дефицита — усталости, выпадении волос, ломкости ногтей — стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Сравнение: ежедневная норма витаминов

Витамин Суточная норма Форма приёма Основной эффект D 2000-2500 МЕ Масляные капли Иммунитет, кости, настроение B1, B6, B9, B12 Комплексно (в зависимости от дозировки) Таблетки, капсулы Энергия, нервная система C 250-500 мг Таблетки, порошок, раствор Защита от вирусов, сосуды

Советы шаг за шагом: как правильно принимать витамины

Сдайте анализ крови. Узнайте фактический уровень витаминов и микроэлементов. Не принимайте всё сразу. Между приёмом витамина D и группы B должно пройти не менее двух часов. Следите за питанием. Даже при приёме добавок основным источником витаминов остаётся еда. Пейте достаточно воды. Особенно если принимаете витаминные комплексы. Не превышайте дозу. Больше — не значит лучше: избыток витаминов может быть не менее вреден, чем их нехватка.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: принимать витамины по советам из соцсетей.

Последствие: гипервитаминоз, проблемы с ЖКТ и обменом веществ.

Альтернатива: консультация терапевта и индивидуальный подбор дозировок.

Ошибка: игнорировать анализы.

Последствие: приём ненужных препаратов и пустая трата денег.

Альтернатива: сдавать анализ на 25(ОН)D хотя бы раз в год.

Ошибка: совмещать витамин D и B в одном приёме.

Последствие: сниженное усвоение и отсутствие эффекта.

Альтернатива: разносить приём минимум на два часа.

А что если не принимать витамины осенью?

Без витамина D снижается уровень серотонина — гормона радости. Именно поэтому осенью и зимой чаще появляются апатия, сонливость, раздражительность. У пожилых людей при дефиците усиливаются боли в суставах, повышается риск простуд и падений из-за слабости мышц. Недостаток витаминов группы B проявляется тревожностью, бессонницей и снижением концентрации, а нехватка витамина C — частыми вирусными инфекциями.

Плюсы и минусы приёма витаминов

Плюсы:

укрепление иммунной системы;

улучшение настроения и устойчивости к стрессу;

профилактика дефицита кальция и анемии.

Минусы:

риск передозировки при неверном подборе;

необходимость регулярных анализов;

невозможность заменить витамины полноценным питанием.

Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Несколько капель витамина D в день, внимание к питанию и умеренные физические нагрузки способны не только защитить от простуд, но и сохранить энергию до самой весны. Главное — действовать с умом и помнить: даже витамины требуют медицинского контроля.