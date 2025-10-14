Тёмное время для организма: как осенний дефицит витаминов выжигает энергию изнутри

Осень — время, когда солнце всё ниже, дни короче, а энергии, как будто, убывает. Организм перестраивается на новый сезон, и именно в этот период ему особенно не хватает поддерживающих элементов. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала "Доктор" Марина Якушева объяснила, почему осенью большинству людей необходим дополнительный приём витамина D и как правильно сочетать его с другими микроэлементами.
Даже если летом вы проводили много времени на солнце, к осени запасы витамина D стремительно снижаются. Это связано с сокращением светового дня и снижением интенсивности ультрафиолета.
"Профилактическая дозировка — 2-2,5 тысячи международных единиц, или 5-6 капель в день. Это безопасно", — отметила Марина Якушева.
По её словам, передозировка при таких дозах крайне маловероятна. Исследования на тысячах пациентов доказали безопасность этой нормы. Однако, если есть возможность, лучше сдать анализ на уровень витамина D и скорректировать дозу индивидуально.
Эксперт подчеркнула: одна из самых частых ошибок — бесконтрольный приём витаминов после прочтения советов в интернете. Даже натуральные добавки имеют противопоказания, а при некоторых заболеваниях могут вызвать побочные эффекты.
"Главная ошибка — самолечение и бесконтрольный приём витаминов. Любые добавки нужно принимать с учётом анализов и противопоказаний", — предупредила врач.
Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями печени, почек, щитовидной железы. Прежде чем покупать витаминные комплексы, важно обсудить выбор с врачом.
По словам Марины Якушевой, для людей старше 50 лет особенно важны три группы витаминов:
Витамин D — поддерживает иммунитет и участвует в усвоении кальция.
Витамины группы B (B1, B6, B9, B12) — регулируют работу нервной системы, способствуют нормальному уровню гемоглобина.
Витамин C — укрепляет сосуды и повышает сопротивляемость организма в сезон простуд.
"Витамин D, витамины группы B и витамин C — это база для поддержки организма осенью", — подчеркнула Якушева.
При сбалансированном рационе дополнительный приём большинства витаминов, кроме D, обычно не требуется. Однако при симптомах дефицита — усталости, выпадении волос, ломкости ногтей — стоит обратиться к врачу и пройти обследование.
|Витамин
|Суточная норма
|Форма приёма
|Основной эффект
|D
|2000-2500 МЕ
|Масляные капли
|Иммунитет, кости, настроение
|B1, B6, B9, B12
|Комплексно (в зависимости от дозировки)
|Таблетки, капсулы
|Энергия, нервная система
|C
|250-500 мг
|Таблетки, порошок, раствор
|Защита от вирусов, сосуды
Сдайте анализ крови. Узнайте фактический уровень витаминов и микроэлементов.
Не принимайте всё сразу. Между приёмом витамина D и группы B должно пройти не менее двух часов.
Следите за питанием. Даже при приёме добавок основным источником витаминов остаётся еда.
Пейте достаточно воды. Особенно если принимаете витаминные комплексы.
Не превышайте дозу. Больше — не значит лучше: избыток витаминов может быть не менее вреден, чем их нехватка.
Ошибка: принимать витамины по советам из соцсетей.
Последствие: гипервитаминоз, проблемы с ЖКТ и обменом веществ.
Альтернатива: консультация терапевта и индивидуальный подбор дозировок.
Ошибка: игнорировать анализы.
Последствие: приём ненужных препаратов и пустая трата денег.
Альтернатива: сдавать анализ на 25(ОН)D хотя бы раз в год.
Ошибка: совмещать витамин D и B в одном приёме.
Последствие: сниженное усвоение и отсутствие эффекта.
Альтернатива: разносить приём минимум на два часа.
Без витамина D снижается уровень серотонина — гормона радости. Именно поэтому осенью и зимой чаще появляются апатия, сонливость, раздражительность. У пожилых людей при дефиците усиливаются боли в суставах, повышается риск простуд и падений из-за слабости мышц. Недостаток витаминов группы B проявляется тревожностью, бессонницей и снижением концентрации, а нехватка витамина C — частыми вирусными инфекциями.
Плюсы:
укрепление иммунной системы;
улучшение настроения и устойчивости к стрессу;
профилактика дефицита кальция и анемии.
Минусы:
риск передозировки при неверном подборе;
необходимость регулярных анализов;
невозможность заменить витамины полноценным питанием.
Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Несколько капель витамина D в день, внимание к питанию и умеренные физические нагрузки способны не только защитить от простуд, но и сохранить энергию до самой весны. Главное — действовать с умом и помнить: даже витамины требуют медицинского контроля.
