Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда пес метит территорию, а страдает ковер: лайфхак, который спасает без усилий
Тело дрожит, как провод под током: вот что скрыто за этим эффектом при планке
Они не были царями, но жили, как боги: в Египте нашли гробницы, раскрывающие тайны фараонов
От 50 оттенков к режиссуре: как Дакота Джонсон находит свободу в дебютном фильме
Двигатель говорит, но не все его слышат: какие звуки выдают грядущие поломки
Один элемент — и кошка здорова: чего не хватает в рационе питомца для долголетия и острого зрения
Всего одно правило осенью — и рябина приживётся так, будто росла здесь всегда
Две чашки — польза, пять — ошибка: когда любимый напиток начинает работать против нас
Корпоративная забота выходит за стены офиса: бизнес начинает вкладываться в обучение детей персонала

Организм не прощает лишнего сна: дополнительные часы превращаются в усталость

Здоровье

Даже если человек спит долго, это не гарантирует полноценного восстановления — качество сна зависит от его фаз и индивидуальных биоритмов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

ночное апноэ у мужчины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ночное апноэ у мужчины

По словам специалиста, человеческий организм запрограммирован на определенную продолжительность сна — в среднем 6–8 часов. Превышение этого диапазона нарушает естественный ритм сна и бодрствования.

"Если мы просыпаемся не в нужную фазу сна — например, внезапно выходим из глубокого сна по будильнику, — то чувствуем себя гораздо менее отдохнувшими, чем если бы пробуждение произошло в фазе поверхностного сна", — пояснил Кудинов.

Поэтому длительный сон не всегда приносит пользу. Более того, попытки "выспаться наперед" не работают, поскольку организм не способен "запасать" сон.

"Впрок мы не можем выспаться, так же как нельзя “надышаться” на будущее. Можно лишь восстановить то, что не доспали, но для нормальной работы организма важно ложиться и вставать в одно и то же время", — отметил врач.

Кроме того, хроническая разбитость после сна может быть связана с нарушениями дыхания во сне.

"Одной из частых причин является синдром обструктивного апноэ сна — это когда дыхание во время сна периодически прерывается. Из-за этого страдает структура сна, человек может часто просыпаться и чувствовать себя уставшим даже после долгого отдыха", — добавил Кудинов.

По словам врача, короткий сон — 20–40 минут — является хорошим способом улучшить работоспособность и восстановить силы в течение дня. Он также подчеркнул, что при регулярных проблемах со сном или ощущении разбитости после отдыха важно не откладывать визит к специалисту, чтобы своевременно выявить возможные нарушения и не допустить ухудшения состояния.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Двигатель говорит, но не все его слышат: какие звуки выдают грядущие поломки
Один элемент — и кошка здорова: чего не хватает в рационе питомца для долголетия и острого зрения
Всего одно правило осенью — и рябина приживётся так, будто росла здесь всегда
Две чашки — польза, пять — ошибка: когда любимый напиток начинает работать против нас
Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле
Корпоративная забота выходит за стены офиса: бизнес начинает вкладываться в обучение детей персонала
Секретная реакция принца Гарри: что он сказал в узком кругу об обвинениях Меган в кощунстве
Планета теряет равновесие: подо льдами Антарктиды просыпается газ, который грозит расплавить будущее
Место, где Крым раскрывается по-настоящему — без толп, рекламы и шума
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.