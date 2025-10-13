Организм не прощает лишнего сна: дополнительные часы превращаются в усталость

Даже если человек спит долго, это не гарантирует полноценного восстановления — качество сна зависит от его фаз и индивидуальных биоритмов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ночное апноэ у мужчины

По словам специалиста, человеческий организм запрограммирован на определенную продолжительность сна — в среднем 6–8 часов. Превышение этого диапазона нарушает естественный ритм сна и бодрствования.

"Если мы просыпаемся не в нужную фазу сна — например, внезапно выходим из глубокого сна по будильнику, — то чувствуем себя гораздо менее отдохнувшими, чем если бы пробуждение произошло в фазе поверхностного сна", — пояснил Кудинов.

Поэтому длительный сон не всегда приносит пользу. Более того, попытки "выспаться наперед" не работают, поскольку организм не способен "запасать" сон.

"Впрок мы не можем выспаться, так же как нельзя “надышаться” на будущее. Можно лишь восстановить то, что не доспали, но для нормальной работы организма важно ложиться и вставать в одно и то же время", — отметил врач.

Кроме того, хроническая разбитость после сна может быть связана с нарушениями дыхания во сне.

"Одной из частых причин является синдром обструктивного апноэ сна — это когда дыхание во время сна периодически прерывается. Из-за этого страдает структура сна, человек может часто просыпаться и чувствовать себя уставшим даже после долгого отдыха", — добавил Кудинов.

По словам врача, короткий сон — 20–40 минут — является хорошим способом улучшить работоспособность и восстановить силы в течение дня. Он также подчеркнул, что при регулярных проблемах со сном или ощущении разбитости после отдыха важно не откладывать визит к специалисту, чтобы своевременно выявить возможные нарушения и не допустить ухудшения состояния.