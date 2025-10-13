Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп заговорил о ракетах для Киева — но сначала хочет совещаться с Москвой
Маленький комочек с характером: как приручить хомячка и сохранить пальцы в целости
Урожай на полгода вперёд: один приём, который продлевает жизнь кабачкам до весны
После этой машины ей никто больше не нужен: любовь с первого поворота ключа
Имя переписывает внешность: как социальные ожидания меняют внешность и поведение
Мода и традиции: как Вика Цыганова сохраняет русское наследие в своих коллекциях
Шутки в сторону: невеста Лепса дала понять, что думает о разнице в возрасте с женихом
Слёзы в суде: с какими словами мать Елены Блиновской выступила перед апелляционным судом
Пластиковая свобода под контролем: россиянам могут ограничить число банковских карт уже этой зимой

Витаминные комплексы: польза или скрытая угроза для организма

1:35
Здоровье

Признаки авитаминоза нередко остаются незамеченными, но усталость, слабость, головные боли и даже обмороки могут сигнализировать о нехватке важных витаминов. При этом самостоятельный прием витаминных комплексов может серьезно навредить организму. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Витамины
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Витамины

По словам врача, дефицит витаминов и микроэлементов отражается на самочувствии по-разному в зависимости от конкретного вещества.

"Например, при недостатке витамина С могут появляться кровоточивость десен, слабость, усталость и головные боли. Дефицит витамина D проявляется отеками щитовидной железы, общей слабостью и утомляемостью. Недостаток железа и других микроэлементов может вызывать головокружение, обмороки, слабость и утомляемость", — пояснила Лапа.

Она подчеркнула, что точное определение дефицита возможно только с помощью анализов.

"Самостоятельно принимать витаминные комплексы не стоит. Передозировка может привести к интоксикации и серьезно нарушить работу организма — возникают скачки температуры, ломота в теле, общее недомогание. Важно обратиться к врачу и принимать только то, что назначено после обследования", — отметила терапевт.

Лапа предупредила, что контроль за собственным здоровьем и своевременные обследования помогают вовремя обнаруживать проблемы и поддерживать состояние организма.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Домашние животные
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Кошка исчезает, как только приходят гости: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления Любовь Степушова Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Трамп заговорил о ракетах для Киева — но сначала хочет совещаться с Москвой
Маленький комочек с характером: как приручить хомячка и сохранить пальцы в целости
Урожай на полгода вперёд: один приём, который продлевает жизнь кабачкам до весны
После этой машины ей никто больше не нужен: любовь с первого поворота ключа
Имя переписывает внешность: как социальные ожидания меняют внешность и поведение
Мода и традиции: как Вика Цыганова сохраняет русское наследие в своих коллекциях
Шутки в сторону: невеста Лепса дала понять, что думает о разнице в возрасте с женихом
Слёзы в суде: с какими словами мать Елены Блиновской выступила перед апелляционным судом
Витаминные комплексы: польза или скрытая угроза для организма
Пластиковая свобода под контролем: россиянам могут ограничить число банковских карт уже этой зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.