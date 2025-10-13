Витаминные комплексы: польза или скрытая угроза для организма

Признаки авитаминоза нередко остаются незамеченными, но усталость, слабость, головные боли и даже обмороки могут сигнализировать о нехватке важных витаминов. При этом самостоятельный прием витаминных комплексов может серьезно навредить организму. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам врача, дефицит витаминов и микроэлементов отражается на самочувствии по-разному в зависимости от конкретного вещества.

"Например, при недостатке витамина С могут появляться кровоточивость десен, слабость, усталость и головные боли. Дефицит витамина D проявляется отеками щитовидной железы, общей слабостью и утомляемостью. Недостаток железа и других микроэлементов может вызывать головокружение, обмороки, слабость и утомляемость", — пояснила Лапа.

Она подчеркнула, что точное определение дефицита возможно только с помощью анализов.

"Самостоятельно принимать витаминные комплексы не стоит. Передозировка может привести к интоксикации и серьезно нарушить работу организма — возникают скачки температуры, ломота в теле, общее недомогание. Важно обратиться к врачу и принимать только то, что назначено после обследования", — отметила терапевт.

Лапа предупредила, что контроль за собственным здоровьем и своевременные обследования помогают вовремя обнаруживать проблемы и поддерживать состояние организма.