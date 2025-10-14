Тихо, спокойно и с поддержкой: в Нижнем Новгороде рожать с доулой можно в любом роддоме

Теперь будущие мамы Нижнего Новгорода могут рожать не только под наблюдением врачей, но и с психологической поддержкой — рядом с доулой. Все роддома города официально разрешили присутствие этих помощниц на родах, и это уже называют важным шагом к "мягкому рождению".
Для кого-то доула — просто человек, который держит за руку в самый важный момент. Для других — спасение от страха и паники, источник уверенности и внутреннего спокойствия.
Доула — это не медицинский специалист. Она не делает инъекций, не измеряет давление и не принимает ребёнка. Её роль — эмоциональная, физическая и информационная поддержка.
Врачи заняты медицинской частью процесса, а доула — атмосферой и психологическим комфортом. Она помогает женщине оставаться в контакте с собой, партнёром и ребёнком, создаёт условия, при которых организм работает естественно, без лишнего стресса.
"До родов мы рассказываем женщине об особенностях каждого роддома, отличиях родов по ОМС и по контракту. Но главное — поддержка женщины во время самих родов, сколько бы они ни длились", — сказала председатель нижегородского отделения Ассоциации профессиональных доул России Анна Белякова.
Анна пришла в профессию из финансовой сферы. После рождения ребёнка поняла, как важна поддержка, и с 2019 года помогает женщинам проходить через роды уверенно и спокойно.
|Параметр
|Доула
|Акушерка / врач
|Образование
|Курсы подготовки доул
|Медицинское
|Основная задача
|Эмоциональная и физическая поддержка
|Медицинское сопровождение родов
|Контакт с женщиной
|Постоянный
|Ограниченный временем и обязанностями
|Используемые методы
|Массаж, дыхание, позы, разговор
|Медицинские манипуляции
|Ответственность за исход
|Нет
|Да
|Результат
|Повышение комфорта, снижение тревоги
|Безопасное проведение родов
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Рожать без поддержки при сильном страхе
|Повышается уровень стресса и боли
|Пригласить доулу, чтобы снизить тревожность
|Полагаться только на мужа
|Недостаток физической помощи
|Доула и партнёр могут работать вместе
|Отказ от дыхательных практик
|Замедление родов
|Использовать дыхательные техники и массаж
|Недоверие к персоналу
|Конфликт и напряжение
|Доула поможет наладить контакт с врачами
|Переутомление при долгих родах
|Потеря сил
|Делегировать часть забот доуле — она поможет восстановиться между схватками
А что если роды перестанут ассоциироваться с болью и страхом? Концепция "мягких родов", о которой говорит Анна Белякова, базируется на принципе трёх "Т" — тепло, темно, тихо. Их предложил знаменитый французский акушер-гинеколог Мишель Оден.
В таких условиях женщина чувствует себя в безопасности, а тело само запускает естественные процессы. Доула помогает создать именно эту атмосферу: приглушает свет, закрывает шторы, зажигает свечи, помогает выбрать удобную позу и поддерживает эмоционально.
|Плюсы
|Минусы
|Снижается тревожность и страх
|Требуется дополнительное согласование с роддомом (теперь разрешено в Нижнем Новгороде)
|Меньше медицинских вмешательств
|Не заменяет врача
|Реже требуется кесарево сечение
|Услуги оплачиваются отдельно
|Повышается удовлетворённость родами
|Нужно заранее подобрать специалиста
|Поддержка и после родов
|Не каждая женщина готова к постороннему присутствию
Она помогает женщине дышать, менять позы, делает расслабляющий массаж, напоминает о питье и отдыхе, создаёт доверительную атмосферу.
Теперь — да. Все родильные дома Нижнего Новгорода официально разрешили присутствие доул.
Нет, доула не проводит медицинских манипуляций, поэтому диплом врача не требуется.
Да, за счёт дыхания, массажа и снижения страха. Исследования показывают, что при участии доулы вероятность кесарева снижается на треть.
Стоимость варьируется от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от опыта и объёма поддержки.
Практика сопровождения родов женщинами появилась задолго до медицины — в древних общинах рядом с роженицей всегда была помощница. В XX веке, с развитием госпитальных родов, эта традиция почти исчезла. Но уже в 1990-х годах в Европе и США доулы вернулись — теперь как специалисты по психологическому и физическому сопровождению родов.
В России движение доул оформилось в 2010-х, а Нижний Новгород стал одним из первых городов, где им разрешили официально присутствовать во всех родильных домах.
Роды — не только медицинское событие, но и глубоко личный процесс. Появление доулы рядом помогает женщине чувствовать безопасность и уверенность. И если раньше такая поддержка считалась роскошью, то теперь в Нижнем Новгороде она стала частью нормальной практики — шагом к человеческим, мягким и осознанным родам.
