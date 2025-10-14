Тихо, спокойно и с поддержкой: в Нижнем Новгороде рожать с доулой можно в любом роддоме

7:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Теперь будущие мамы Нижнего Новгорода могут рожать не только под наблюдением врачей, но и с психологической поддержкой — рядом с доулой. Все роддома города официально разрешили присутствие этих помощниц на родах, и это уже называют важным шагом к "мягкому рождению".

Фото: роды, доула, поддержка, беременность, роддом, материнство by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Доула поддерживает женщину в родах

Для кого-то доула — просто человек, который держит за руку в самый важный момент. Для других — спасение от страха и паники, источник уверенности и внутреннего спокойствия.

Базовые утверждения и описания

Доула — это не медицинский специалист. Она не делает инъекций, не измеряет давление и не принимает ребёнка. Её роль — эмоциональная, физическая и информационная поддержка.

Врачи заняты медицинской частью процесса, а доула — атмосферой и психологическим комфортом. Она помогает женщине оставаться в контакте с собой, партнёром и ребёнком, создаёт условия, при которых организм работает естественно, без лишнего стресса.

"До родов мы рассказываем женщине об особенностях каждого роддома, отличиях родов по ОМС и по контракту. Но главное — поддержка женщины во время самих родов, сколько бы они ни длились", — сказала председатель нижегородского отделения Ассоциации профессиональных доул России Анна Белякова.

Анна пришла в профессию из финансовой сферы. После рождения ребёнка поняла, как важна поддержка, и с 2019 года помогает женщинам проходить через роды уверенно и спокойно.

Таблица "Сравнение": доула и медицинский персонал

Параметр Доула Акушерка / врач Образование Курсы подготовки доул Медицинское Основная задача Эмоциональная и физическая поддержка Медицинское сопровождение родов Контакт с женщиной Постоянный Ограниченный временем и обязанностями Используемые методы Массаж, дыхание, позы, разговор Медицинские манипуляции Ответственность за исход Нет Да Результат Повышение комфорта, снижение тревоги Безопасное проведение родов

Советы шаг за шагом

Выберите доулу заранее. Лучше познакомиться с ней за 2-3 месяца до родов, чтобы установить доверие. Обсудите ожидания. Расскажите, какой формат поддержки вам ближе — тихое присутствие, активная помощь или эмоциональная поддержка. Познакомьте её с врачом. Совместная работа персонала и доулы — залог успешных "мягких родов". Создайте комфорт. В родах доула может приглушить свет, включить спокойную музыку, предложить смену позы или дыхательные практики. После родов — не отпускайте. Многие доулы помогают и в послеродовом периоде: объясняют, как наладить грудное вскармливание и восстановиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Рожать без поддержки при сильном страхе Повышается уровень стресса и боли Пригласить доулу, чтобы снизить тревожность Полагаться только на мужа Недостаток физической помощи Доула и партнёр могут работать вместе Отказ от дыхательных практик Замедление родов Использовать дыхательные техники и массаж Недоверие к персоналу Конфликт и напряжение Доула поможет наладить контакт с врачами Переутомление при долгих родах Потеря сил Делегировать часть забот доуле — она поможет восстановиться между схватками

А что, если не думать о боли и страхе

А что если роды перестанут ассоциироваться с болью и страхом? Концепция "мягких родов", о которой говорит Анна Белякова, базируется на принципе трёх "Т" — тепло, темно, тихо. Их предложил знаменитый французский акушер-гинеколог Мишель Оден.

В таких условиях женщина чувствует себя в безопасности, а тело само запускает естественные процессы. Доула помогает создать именно эту атмосферу: приглушает свет, закрывает шторы, зажигает свечи, помогает выбрать удобную позу и поддерживает эмоционально.

Таблица "Плюсы и минусы" родов с доулой

Плюсы Минусы Снижается тревожность и страх Требуется дополнительное согласование с роддомом (теперь разрешено в Нижнем Новгороде) Меньше медицинских вмешательств Не заменяет врача Реже требуется кесарево сечение Услуги оплачиваются отдельно Повышается удовлетворённость родами Нужно заранее подобрать специалиста Поддержка и после родов Не каждая женщина готова к постороннему присутствию

FAQ

Что делает доула во время родов?

Она помогает женщине дышать, менять позы, делает расслабляющий массаж, напоминает о питье и отдыхе, создаёт доверительную атмосферу.

Можно ли пригласить доулу в любой роддом?

Теперь — да. Все родильные дома Нижнего Новгорода официально разрешили присутствие доул.

Нужен ли медицинский диплом?

Нет, доула не проводит медицинских манипуляций, поэтому диплом врача не требуется.

Помогает ли доула снизить боль?

Да, за счёт дыхания, массажа и снижения страха. Исследования показывают, что при участии доулы вероятность кесарева снижается на треть.

Сколько стоят услуги доулы?

Стоимость варьируется от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от опыта и объёма поддержки.

Мифы и правда

Миф 1. Доула — это "замена акушерке".

Правда: Она не лечит и не принимает роды. Её задача — поддержка и создание спокойной атмосферы.

Миф 2. С доулой рожают только "звёзды".

Правда: В Нижнем Новгороде с их помощью рожают студентки, мамы с опытом и руководители компаний.

Миф 3. Доула обязательно должна быть матерью.

Правда: Материнство не обязательно. Главное — эмпатия, устойчивость и специальное обучение.

Миф 4. Это мода, а не польза.

Правда: Мировые исследования подтверждают: с доулой роды протекают мягче, снижается стресс и риск осложнений.

3 интересных факта

Слово "doula" в переводе с древнегреческого означает "служащая женщина". Первые программы по подготовке доул появились в США в 1980-х годах. В России профессиональные доулы объединены в Ассоциацию, которая разрабатывает стандарты этики и обучения.

Исторический контекст

Практика сопровождения родов женщинами появилась задолго до медицины — в древних общинах рядом с роженицей всегда была помощница. В XX веке, с развитием госпитальных родов, эта традиция почти исчезла. Но уже в 1990-х годах в Европе и США доулы вернулись — теперь как специалисты по психологическому и физическому сопровождению родов.

В России движение доул оформилось в 2010-х, а Нижний Новгород стал одним из первых городов, где им разрешили официально присутствовать во всех родильных домах.

Роды — не только медицинское событие, но и глубоко личный процесс. Появление доулы рядом помогает женщине чувствовать безопасность и уверенность. И если раньше такая поддержка считалась роскошью, то теперь в Нижнем Новгороде она стала частью нормальной практики — шагом к человеческим, мягким и осознанным родам.