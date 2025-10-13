Эти продукты действуют мягче, чем аптечные средства: запускаем пищеварение по-умному

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:15
Здоровье

Когда кишечник работает нерегулярно, страдает не только тело, но и самочувствие в целом. Запор — одна из самых распространённых жалоб среди взрослых, и чаще всего решить проблему можно без лекарств, просто изменив образ жизни.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

"Если вы заметили проблему, первым делом пересмотрите рацион: соблюдайте питьевой режим, ешьте больше овощей, фруктов, зелени и других продуктов, богатых клетчаткой. И больше двигайтесь. Необязательно убиваться в спортзале — достаточно прогулок, приседаний, отжиманий от стены", — посоветовала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина.

Причина

Причин у этой неприятности множество. Главные — малоподвижный образ жизни, недостаток воды и клетчатки в рационе, стресс, длительный приём лекарств или несбалансированное питание. Иногда запор — лишь симптом более серьёзного заболевания, например, эндокринного или желудочно-кишечного расстройства.

Если ситуация повторяется часто, стоит обратить внимание на привычки, режим и эмоциональное состояние. Даже небольшие перемены — прогулки, регулярное питание, стакан воды натощак — способны запустить работу кишечника.

Основные принципы питания при запоре

Здоровое пищеварение начинается с правильного меню. Врачи советуют:

  1. Увеличить долю растительной клетчатки — овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, семян льна и овсяных отрубей.
  2. Пить достаточно воды — не менее 1,5-2 литров в день.
  3. Ограничить употребление кофе, крепкого чая и алкоголя, которые обезвоживают организм.
  4. Избегать частого употребления мучных и жирных блюд, фастфуда, сладостей.
  5. Есть маленькими порциями, но регулярно — 4-5 раз в день.

Также Ольга Ермошина отметила, что минеральная вода с магнием способствует мягкому действию на кишечник, помогая естественным образом стимулировать перистальтику. Магний привлекает влагу и облегчает процесс дефекации, что делает такие воды полезным и щадящим средством.

Как вернуть кишечнику нормальный ритм

  1. Начните день со стакана воды. Это запускает пищеварение и мягко пробуждает организм.
  2. Добавьте больше движения. Даже 20-30 минут прогулки в день уже улучшают перистальтику.
  3. Ешьте по расписанию. Режим помогает кишечнику работать как часы.
  4. Используйте натуральные продукты с послабляющим эффектом. Курага, чернослив, свёкла, йогурт с пробиотиками — простые и эффективные помощники.
  5. Откажитесь от злоупотребления слабительными и клизмами.

"К этому способу можно прибегать только в экстренных случаях, например, при подготовке к обследованию или в качестве меры разовой помощи. Однако постоянное применение клизм нарушает естественные механизмы дефекации", — подчеркнула врач Ольга Ермошина.

Если через две недели изменений нет, стоит обязательно обратиться к врачу.

"Не всегда запор — следствие диеты или стресса, особенно если проблема возникла у пожилого человека. Рак кишечника в этом возрасте встречаются чаще", — добавила эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование запора, ожидание "само пройдёт".
    Последствие: хронические нарушения, геморрой, интоксикация организма.
    Альтернатива: обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование.
  • Ошибка: злоупотребление слабительными препаратами.
    Последствие: "ленивый кишечник" и зависимость от медикаментов.
    Альтернатива: регулярное питание, пробиотики, растительная клетчатка.
  • Ошибка: недостаток жидкости.
    Последствие: сухой кал, травмы слизистой, боли.
    Альтернатива: минеральная вода, травяные чаи, компоты без сахара.

Если запор вызван стрессом

Нервная система напрямую связана с пищеварением. Хроническое напряжение может нарушать ритм работы кишечника. Здесь помогут дыхательные практики, лёгкая физическая активность, массаж живота и расслабляющие СПА-процедуры. Иногда достаточно регулярного отдыха и сна, чтобы работа кишечника восстановилась естественно.

FAQ

Как понять, что у меня запор?
Если стул бывает реже трёх раз в неделю, при этом требуется усилие и ощущается тяжесть, — это повод обратить внимание на питание и образ жизни.

Можно ли применять народные средства?
Да, но с осторожностью. Курага, чернослив, свёкла и кисломолочные напитки часто помогают, но если проблема сохраняется — нужна консультация специалиста.

Что лучше: таблетки или натуральные методы?
Врачи рекомендуют начинать именно с натуральных способов — воды, клетчатки, движения. Медикаменты нужны только при хронических нарушениях и после обследования.

Мифы и правда

  • Миф: если кишечник работает не каждый день — это патология.
    Правда: у здоровых людей стул может быть от трёх раз в неделю до двух раз в сутки — и это считается нормой.
  • Миф: клизма — безопасный способ очищения.
    Правда: частое использование клизм может нарушить естественный баланс микрофлоры и вызвать привыкание.
  • Миф: запор бывает только из-за неправильного питания.
    Правда: на работу кишечника влияют гормональные изменения, стресс, приём лекарств и даже малоподвижность.

Регулярная работа кишечника — важный показатель общего здоровья. В большинстве случаев избавиться от запора можно без лекарств: достаточно наладить питание, пить больше воды и добавить движения в повседневную жизнь. Главное — не игнорировать проблему и не прибегать к клизмам и сильным слабительным без необходимости. Если же изменения не приносят результата, важно вовремя обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные причины нарушений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
