Эти продукты действуют мягче, чем аптечные средства: запускаем пищеварение по-умному

Когда кишечник работает нерегулярно, страдает не только тело, но и самочувствие в целом. Запор — одна из самых распространённых жалоб среди взрослых, и чаще всего решить проблему можно без лекарств, просто изменив образ жизни.
"Если вы заметили проблему, первым делом пересмотрите рацион: соблюдайте питьевой режим, ешьте больше овощей, фруктов, зелени и других продуктов, богатых клетчаткой. И больше двигайтесь. Необязательно убиваться в спортзале — достаточно прогулок, приседаний, отжиманий от стены", — посоветовала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина.
Причин у этой неприятности множество. Главные — малоподвижный образ жизни, недостаток воды и клетчатки в рационе, стресс, длительный приём лекарств или несбалансированное питание. Иногда запор — лишь симптом более серьёзного заболевания, например, эндокринного или желудочно-кишечного расстройства.
Если ситуация повторяется часто, стоит обратить внимание на привычки, режим и эмоциональное состояние. Даже небольшие перемены — прогулки, регулярное питание, стакан воды натощак — способны запустить работу кишечника.
Здоровое пищеварение начинается с правильного меню. Врачи советуют:
Также Ольга Ермошина отметила, что минеральная вода с магнием способствует мягкому действию на кишечник, помогая естественным образом стимулировать перистальтику. Магний привлекает влагу и облегчает процесс дефекации, что делает такие воды полезным и щадящим средством.
"К этому способу можно прибегать только в экстренных случаях, например, при подготовке к обследованию или в качестве меры разовой помощи. Однако постоянное применение клизм нарушает естественные механизмы дефекации", — подчеркнула врач Ольга Ермошина.
Если через две недели изменений нет, стоит обязательно обратиться к врачу.
"Не всегда запор — следствие диеты или стресса, особенно если проблема возникла у пожилого человека. Рак кишечника в этом возрасте встречаются чаще", — добавила эксперт.
Нервная система напрямую связана с пищеварением. Хроническое напряжение может нарушать ритм работы кишечника. Здесь помогут дыхательные практики, лёгкая физическая активность, массаж живота и расслабляющие СПА-процедуры. Иногда достаточно регулярного отдыха и сна, чтобы работа кишечника восстановилась естественно.
Как понять, что у меня запор?
Если стул бывает реже трёх раз в неделю, при этом требуется усилие и ощущается тяжесть, — это повод обратить внимание на питание и образ жизни.
Можно ли применять народные средства?
Да, но с осторожностью. Курага, чернослив, свёкла и кисломолочные напитки часто помогают, но если проблема сохраняется — нужна консультация специалиста.
Что лучше: таблетки или натуральные методы?
Врачи рекомендуют начинать именно с натуральных способов — воды, клетчатки, движения. Медикаменты нужны только при хронических нарушениях и после обследования.
Регулярная работа кишечника — важный показатель общего здоровья. В большинстве случаев избавиться от запора можно без лекарств: достаточно наладить питание, пить больше воды и добавить движения в повседневную жизнь. Главное — не игнорировать проблему и не прибегать к клизмам и сильным слабительным без необходимости. Если же изменения не приносят результата, важно вовремя обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные причины нарушений.
