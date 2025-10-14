Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фальшивый ремонт за настоящие деньги: хитрости рабочих, из-за которых заказчики теряют всё
Зимняя угроза для губ: средство, способное избавить от трещин и болезненных повреждений
Цветёт только у избранных: тайные секреты делают рододендрон гордостью любого сада
Золотая лихорадка: продавать или держать благородный металл
Автомобиль блестит снаружи, но внутри пахнет старьём: проверьте одно место
Осень в каждой ложке: эти салаты с яблоками согреют даже в самый серый день
14 миллионов долларов на поиск того, что мы чувствуем внутри, но не осознаём
Екатерина Гордон разочаровалась в людях: что произошло с ней в 2025 году
Ночь, когда город расцветает огнями: зачем тысячи туристов ждут развод мостов в Петербурге

Гаджеты вместо скакалки: врачи требуют признать болезнь ожирения социальной проблемой

Здоровье

В России сегодня насчитывается около 40 миллионов человек с ожирением, из них около 650 тысяч — дети. Эксперты предупреждают: без государственной программы профилактики страна рискует столкнуться с эпидемией метаболических нарушений.

Мужчина ест фастфуд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина ест фастфуд

Проблема, о которой говорят десятилетиями

На заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что поручение о создании дорожной карты по борьбе с детским и подростковым ожирением было дано Минздраву ещё в 2021 году. Однако документ до сих пор не готов.

"Нам нужна комплексная программа, включающая профилактику, просвещение и социальные меры воздействия. Пока такой дорожной карты нет, ситуация продолжает ухудшаться", — подчеркнула Голикова.

По её словам, ожирение уже вышло за рамки медицинской темы — это социальная проблема, которая ведёт к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и даже онкологических диагнозов.

Почему россияне толстеют

По данным НМИЦ профилактической медицины, уровень ожирения в России за последние 20 лет резко вырос.
Основные причины:

  • избыточное питание — рост калорийности и порций;
  • низкая физическая активность — гиподинамия, особенно среди детей.

При этом даже "полезные" продукты оказываются коварными. Например, в одном молочном коктейле может содержаться до 18 ложек сахара, а привычные снеки и фастфуд легко превышают суточную норму калорий.

Ожирение начинается в детстве

"Все проблемы родом из детства. Практически каждый второй ребёнок, имевший лишний вес, становится полным взрослым", — подчеркнула академик РАН, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина.

По её словам, родителям часто недостаёт знаний о питании, а детям — движения. Поэтому борьба с ожирением должна начинаться в семье и школе, а не в кабинете врача, когда проблема уже перешла в хроническую форму.

Что говорят эндокринологи

"Ожирение — это не косметический дефект, а хроническое заболевание, требующее системного подхода", — считает президент НМИЦ эндокринологии, академик РАН Иван Дедов.

Он отмечает, что у врачей есть современные методы лечения, включая лекарственную и хирургическую терапию. Но они не работают, если пациент не меняет образ жизни.

"Нужно популяризировать знания о метаболизме, объяснять людям, как питание и активность влияют на здоровье. Без профилактики медицина бессильна", — подчеркнул Дедов.

Почему похудеть сложно

Академик РАН Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии, объясняет: организм, уже столкнувшийся с ожирением, сопротивляется снижению веса.

"Жировая ткань становится эндокринным органом, который усиливает воспаление и нарушает обмен веществ. Поэтому даже если человек сбрасывает вес, без изменения привычек он быстро возвращается", — пояснила Мокрышева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать ожирение только эстетической проблемой.
  • Последствие: поздняя диагностика и рост хронических болезней.
  • Альтернатива: включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, чтобы повысить внимание врачей и населения.
  • Ошибка: лечить последствия, а не причины.
  • Последствие: временное улучшение без долгосрочного эффекта.
  • Альтернатива: сочетать терапию с изменением образа жизни и образовательными программами.
  • Ошибка: недооценивать детское ожирение.
  • Последствие: раннее развитие метаболических и сердечно-сосудистых нарушений.
  • Альтернатива: вести профилактику в школах, на диспансеризациях и через родительское просвещение.

Государственные шаги и инициативы

Несмотря на отсутствие единой программы, отдельные меры уже реализуются:

  1. Налоговые вычеты за занятия спортом — финансовая поддержка тех, кто регулярно тренируется.
  2. Акцизы на сладкие напитки — способ снизить потребление сахара.
  3. Развитие диетологической службы и утверждение стандартов медицинской помощи при ожирении.
  4. Программа "Экосистемы профилактики", по которой врачи во время диспансеризации обращают внимание на массу тела и направляют пациентов к эндокринологу.
  5. Диспансерное наблюдение для пациентов с ожирением — постоянная медицинская и психологическая поддержка.
  6. Бариатрическая хирургия стала доступна при морбидном ожирении, когда другие методы не помогают.

"Но все эти меры — лишь элементы будущей системы. Нам нужна единая дорожная карта, объединяющая профилактику, образование, медицину и социальную ответственность", — подчеркнула Голикова.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Развитие программ профилактики и диспансерного наблюдения Нет единого координирующего документа
Появление налоговых стимулов для спорта Недостаточная информированность населения
Рост доступности хирургического лечения Слабая работа с детьми и подростками
Развитие отечественных лекарственных средств Поздняя диагностика и низкая мотивация пациентов

Россия подошла к грани, когда ожирение перестало быть личной проблемой и стало вопросом национального здоровья.
Почти каждый пятый россиянин сталкивается с лишним весом, а каждый второй ребёнок с повышенной массой тела рискует стать больным взрослым.

Без комплексной программы профилактики, объединяющей медицину, образование и социальную мотивацию, проблему не решить.
Как подчёркивают врачи, первый шаг к изменению — не таблетки, а осознанность: понимание, что забота о теле — это не прихоть, а вопрос жизни и долголетия.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Последние материалы
Ночь, когда город расцветает огнями: зачем тысячи туристов ждут развод мостов в Петербурге
Личная жизнь под вопросом: почему Никита Ефремов перестал появляться с возлюбленной на публике
Где день длится вечность, а ночь не даёт остыть: зафиксирован предел человеческой выносливости
Сергей Полунин лишился украинского гражданства: какая причина стоит за этим решением
Когда кошка становится тенью человека: 10 пород, для которых любовь — закон
Самое грязное место в доме — не туалет: 7 вещей в ванной, на которых кишат миллионы микробов
Сад без души: 6 обидных промахов лишают участок уюта и очарования
Месть Поднебесной? Китай ввёл новые портовые сборы для судов из США
Омоложение и защита: мощные компоненты, преобразующие вашу кожу этой осенью
Простая клавиша делает то, чего не умеет компьютер: авто проверяет себя за секунду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.