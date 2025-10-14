Гаджеты вместо скакалки: врачи требуют признать болезнь ожирения социальной проблемой

В России сегодня насчитывается около 40 миллионов человек с ожирением, из них около 650 тысяч — дети. Эксперты предупреждают: без государственной программы профилактики страна рискует столкнуться с эпидемией метаболических нарушений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина ест фастфуд

Проблема, о которой говорят десятилетиями

На заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что поручение о создании дорожной карты по борьбе с детским и подростковым ожирением было дано Минздраву ещё в 2021 году. Однако документ до сих пор не готов.

"Нам нужна комплексная программа, включающая профилактику, просвещение и социальные меры воздействия. Пока такой дорожной карты нет, ситуация продолжает ухудшаться", — подчеркнула Голикова.

По её словам, ожирение уже вышло за рамки медицинской темы — это социальная проблема, которая ведёт к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и даже онкологических диагнозов.

Почему россияне толстеют

По данным НМИЦ профилактической медицины, уровень ожирения в России за последние 20 лет резко вырос.

Основные причины:

избыточное питание — рост калорийности и порций;

низкая физическая активность — гиподинамия, особенно среди детей.

При этом даже "полезные" продукты оказываются коварными. Например, в одном молочном коктейле может содержаться до 18 ложек сахара, а привычные снеки и фастфуд легко превышают суточную норму калорий.

Ожирение начинается в детстве

"Все проблемы родом из детства. Практически каждый второй ребёнок, имевший лишний вес, становится полным взрослым", — подчеркнула академик РАН, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина.

По её словам, родителям часто недостаёт знаний о питании, а детям — движения. Поэтому борьба с ожирением должна начинаться в семье и школе, а не в кабинете врача, когда проблема уже перешла в хроническую форму.

Что говорят эндокринологи

"Ожирение — это не косметический дефект, а хроническое заболевание, требующее системного подхода", — считает президент НМИЦ эндокринологии, академик РАН Иван Дедов.

Он отмечает, что у врачей есть современные методы лечения, включая лекарственную и хирургическую терапию. Но они не работают, если пациент не меняет образ жизни.

"Нужно популяризировать знания о метаболизме, объяснять людям, как питание и активность влияют на здоровье. Без профилактики медицина бессильна", — подчеркнул Дедов.

Почему похудеть сложно

Академик РАН Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии, объясняет: организм, уже столкнувшийся с ожирением, сопротивляется снижению веса.

"Жировая ткань становится эндокринным органом, который усиливает воспаление и нарушает обмен веществ. Поэтому даже если человек сбрасывает вес, без изменения привычек он быстро возвращается", — пояснила Мокрышева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать ожирение только эстетической проблемой.

Последствие: поздняя диагностика и рост хронических болезней.

Альтернатива: включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, чтобы повысить внимание врачей и населения.

Ошибка: лечить последствия, а не причины.

Последствие: временное улучшение без долгосрочного эффекта.

Альтернатива: сочетать терапию с изменением образа жизни и образовательными программами.

Ошибка: недооценивать детское ожирение.

Последствие: раннее развитие метаболических и сердечно-сосудистых нарушений.

Альтернатива: вести профилактику в школах, на диспансеризациях и через родительское просвещение.

Государственные шаги и инициативы

Несмотря на отсутствие единой программы, отдельные меры уже реализуются:

Налоговые вычеты за занятия спортом — финансовая поддержка тех, кто регулярно тренируется. Акцизы на сладкие напитки — способ снизить потребление сахара. Развитие диетологической службы и утверждение стандартов медицинской помощи при ожирении. Программа "Экосистемы профилактики", по которой врачи во время диспансеризации обращают внимание на массу тела и направляют пациентов к эндокринологу. Диспансерное наблюдение для пациентов с ожирением — постоянная медицинская и психологическая поддержка. Бариатрическая хирургия стала доступна при морбидном ожирении, когда другие методы не помогают.

"Но все эти меры — лишь элементы будущей системы. Нам нужна единая дорожная карта, объединяющая профилактику, образование, медицину и социальную ответственность", — подчеркнула Голикова.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Развитие программ профилактики и диспансерного наблюдения Нет единого координирующего документа Появление налоговых стимулов для спорта Недостаточная информированность населения Рост доступности хирургического лечения Слабая работа с детьми и подростками Развитие отечественных лекарственных средств Поздняя диагностика и низкая мотивация пациентов

Россия подошла к грани, когда ожирение перестало быть личной проблемой и стало вопросом национального здоровья.

Почти каждый пятый россиянин сталкивается с лишним весом, а каждый второй ребёнок с повышенной массой тела рискует стать больным взрослым.

Без комплексной программы профилактики, объединяющей медицину, образование и социальную мотивацию, проблему не решить.

Как подчёркивают врачи, первый шаг к изменению — не таблетки, а осознанность: понимание, что забота о теле — это не прихоть, а вопрос жизни и долголетия.