Гаджеты вместо скакалки: врачи требуют признать болезнь ожирения социальной проблемой

В России сегодня насчитывается около 40 миллионов человек с ожирением, из них около 650 тысяч — дети. Эксперты предупреждают: без государственной программы профилактики страна рискует столкнуться с эпидемией метаболических нарушений.
На заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что поручение о создании дорожной карты по борьбе с детским и подростковым ожирением было дано Минздраву ещё в 2021 году. Однако документ до сих пор не готов.
"Нам нужна комплексная программа, включающая профилактику, просвещение и социальные меры воздействия. Пока такой дорожной карты нет, ситуация продолжает ухудшаться", — подчеркнула Голикова.
По её словам, ожирение уже вышло за рамки медицинской темы — это социальная проблема, которая ведёт к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и даже онкологических диагнозов.
По данным НМИЦ профилактической медицины, уровень ожирения в России за последние 20 лет резко вырос.
Основные причины:
При этом даже "полезные" продукты оказываются коварными. Например, в одном молочном коктейле может содержаться до 18 ложек сахара, а привычные снеки и фастфуд легко превышают суточную норму калорий.
"Все проблемы родом из детства. Практически каждый второй ребёнок, имевший лишний вес, становится полным взрослым", — подчеркнула академик РАН, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина.
По её словам, родителям часто недостаёт знаний о питании, а детям — движения. Поэтому борьба с ожирением должна начинаться в семье и школе, а не в кабинете врача, когда проблема уже перешла в хроническую форму.
"Ожирение — это не косметический дефект, а хроническое заболевание, требующее системного подхода", — считает президент НМИЦ эндокринологии, академик РАН Иван Дедов.
Он отмечает, что у врачей есть современные методы лечения, включая лекарственную и хирургическую терапию. Но они не работают, если пациент не меняет образ жизни.
"Нужно популяризировать знания о метаболизме, объяснять людям, как питание и активность влияют на здоровье. Без профилактики медицина бессильна", — подчеркнул Дедов.
Академик РАН Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии, объясняет: организм, уже столкнувшийся с ожирением, сопротивляется снижению веса.
"Жировая ткань становится эндокринным органом, который усиливает воспаление и нарушает обмен веществ. Поэтому даже если человек сбрасывает вес, без изменения привычек он быстро возвращается", — пояснила Мокрышева.
Несмотря на отсутствие единой программы, отдельные меры уже реализуются:
"Но все эти меры — лишь элементы будущей системы. Нам нужна единая дорожная карта, объединяющая профилактику, образование, медицину и социальную ответственность", — подчеркнула Голикова.
|Плюсы
|Минусы
|Развитие программ профилактики и диспансерного наблюдения
|Нет единого координирующего документа
|Появление налоговых стимулов для спорта
|Недостаточная информированность населения
|Рост доступности хирургического лечения
|Слабая работа с детьми и подростками
|Развитие отечественных лекарственных средств
|Поздняя диагностика и низкая мотивация пациентов
Россия подошла к грани, когда ожирение перестало быть личной проблемой и стало вопросом национального здоровья.
Почти каждый пятый россиянин сталкивается с лишним весом, а каждый второй ребёнок с повышенной массой тела рискует стать больным взрослым.
Без комплексной программы профилактики, объединяющей медицину, образование и социальную мотивацию, проблему не решить.
Как подчёркивают врачи, первый шаг к изменению — не таблетки, а осознанность: понимание, что забота о теле — это не прихоть, а вопрос жизни и долголетия.
