Боль без диагноза — первый незаметный звонок депрессии: разум молчит, страдать начинает тело

7:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда боль в теле — не просто физическое ощущение, а отражение внутреннего состояния. Многие привыкли связывать суставные боли с переутомлением, травмами или возрастными изменениями, однако врачи все чаще сталкиваются с ситуацией, когда жалобы пациента не подтверждаются результатами обследований. В таких случаях причина может скрываться глубже — в психоэмоциональной сфере.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в суставе

"Сбор анамнеза является ключевым этапом в диагностике заболеваний суставов. Он включает выяснение времени возникновения болей, скованности и других симптомов", — пояснила заместитель директора Института клинической медицины Пироговского университета Алеся Клименко.

Как психика влияет на тело

Депрессия давно перестала восприниматься как исключительно "душевная болезнь". Она способна маскироваться под соматические симптомы, среди которых — боли в мышцах и суставах, ломота, усталость и ощущение тяжести в теле. При этом человек может даже не осознавать наличие психологической проблемы, списывая всё на простуду или возраст.

"Субъективное ощущение боли может быть обманчивым, поэтому врач проводит дифференциацию боли на механическую, воспалительную и психогенную", — отметила Клименко.

Именно психогенные боли часто становятся "маской" скрытой депрессии. Эмоциональные переживания проявляются через физический дискомфорт, который мешает повседневной жизни и усугубляет тревожность.

Суставы реагируют на стресс

Психосоматика объясняет, что хронический стресс вызывает спазм сосудов и мышц, ухудшает кровообращение и питание тканей. Со временем это может вызывать ноющую боль в суставах, особенно в области шеи, плеч и поясницы.

Такие симптомы характерны для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, работающих за компьютером и редко отдыхающих.

Когда эмоциональное напряжение становится постоянным, в мозге нарушается баланс нейромедиаторов — серотонина и дофамина. Они отвечают не только за настроение, но и за восприятие боли. Поэтому человек ощущает её сильнее, даже без видимых причин.

Как отличить психогенную боль от артрита

По словам врачей, есть признаки, которые помогают заподозрить истинную причину недомогания:

Механическая боль усиливается после нагрузки и стихает в покое. Воспалительная боль характерна для артрита: появляется по утрам, сопровождается скованностью и припухлостью. Психогенная боль не имеет чёткой локализации, меняется по интенсивности и может мигрировать из одной области в другую.

"Точное определение характера боли и других симптомов имеет решающее значение для постановки правильного диагноза и выбора эффективной тактики лечения", — подчеркнула Клименко.

Если к болям добавляется утренняя скованность, особенно в мелких суставах кистей, нужно срочно обратиться к ревматологу.

"Наличие так называемых "красных флагов" в ревматологии, таких как утренняя скованность и поражение мелких суставов, может говорить об артрите и требует проведения срочных диагностических мероприятий", — добавила врач.

Как действовать при непонятной боли

Фиксируйте симптомы. Записывайте, когда и при каких обстоятельствах возникает боль. Это поможет врачу понять её природу. Не занимайтесь самолечением. Мази и таблетки могут временно облегчить состояние, но не устранят причину. Посетите специалиста. Начните с терапевта или ревматолога, при необходимости вас направят к психотерапевту. Следите за режимом сна и питания. Недосып и дефицит витаминов (особенно группы B, магния, омега-3) усиливают усталость и чувствительность к боли. Добавьте движение. Умеренная физическая активность — йога, плавание, прогулки — помогает снизить уровень кортизола и улучшить настроение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать боль и ждать, что "само пройдет".

Последствие: Хроническое воспаление или усугубление депрессивных симптомов.

Альтернатива: Раннее обследование и коррекция образа жизни.

Последствие: Хроническое воспаление или усугубление депрессивных симптомов. Альтернатива: Раннее обследование и коррекция образа жизни. Ошибка: Принимать обезболивающие без назначения врача.

Последствие: Симптомы приглушаются, но болезнь продолжает развиваться.

Альтернатива: Использовать мягкие методы — физиотерапию, массаж, ЛФК, а также психологическую поддержку.

Последствие: Симптомы приглушаются, но болезнь продолжает развиваться. Альтернатива: Использовать мягкие методы — физиотерапию, массаж, ЛФК, а также психологическую поддержку. Ошибка: Считать депрессию "несерьезной".

Последствие: Усиление болевого синдрома и эмоциональное выгорание.

Альтернатива: Консультация психиатра или психотерапевта, когнитивно-поведенческая терапия.

Если причина всё-таки психологическая

В таком случае лечение должно быть комплексным. Помимо медикаментов и физических процедур, врачи назначают психотерапию. Она помогает распознать стрессовые факторы, научиться управлять эмоциями и снизить уровень внутреннего напряжения.

В ряде случаев назначаются антидепрессанты или препараты, регулирующие выработку серотонина. Делать это может только специалист после тщательной диагностики.

Психосоматические боли часто уходят, когда человек восстанавливает эмоциональный баланс. Здесь важна поддержка семьи, режим отдыха и интерес к повседневной жизни.

FAQ

Как понять, что боль связана с депрессией, а не с артритом?

Если боль блуждающая, непостоянная и не сопровождается отёками или покраснением — вероятнее всего, это психосоматическое проявление.

Можно ли лечить психогенную боль без лекарств?

Да, помогает психотерапия, режим сна, физическая активность и витамины группы B. Но важно исключить физические патологии.

Какие обследования нужно пройти при болях в суставах?

Обычно назначают анализ крови, биохимию, иммунологические тесты, УЗИ или рентген суставов.

Мифы и правда

Миф: Если суставы болят, это обязательно артрит.

Правда: Боль может быть следствием депрессии, стресса или усталости.

Миф: Антидепрессанты вызывают привыкание.

Правда: Современные препараты не формируют зависимости, если назначены врачом.

Миф: Физическая активность при боли противопоказана.

Правда: Наоборот, умеренные нагрузки улучшают кровообращение и снижают уровень боли.

Сон и психология

Доказано, что хроническое недосыпание повышает уровень стрессовых гормонов и усиливает восприятие боли. Поэтому полноценный сон — не роскошь, а часть терапии. Сон по 7-8 часов, свежий воздух и правильное питание способны значительно улучшить состояние суставов и нервной системы.

Боль в суставах не всегда связана с физическим заболеванием — иногда она становится отражением эмоционального неблагополучия. Скрытая депрессия может проявляться через телесный дискомфорт, и только внимательный подход к собственным ощущениям, своевременное обследование и комплексное лечение — физическое и психологическое — помогают вернуть здоровье и внутреннее равновесие.