В погоне за стройностью теряют здоровье: кишечник не прощает сухого рациона

6:11
Здоровье

Нехватка воды и клетчатки — это не просто диетическая ошибка, а прямая угроза для здоровья желудочно-кишечного тракта. По словам врача-гастроэнтеролога, терапевта Шоты Каландии из "СМ-Клиника", дефицит этих компонентов, в сочетании с избытком жирной и жареной пищи, может привести к воспалению, нарушению микрофлоры и хроническим заболеваниям ЖКТ.

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

"Клетчатка помогает поддерживать здоровое пищеварение, способствует формированию мягкого стула и налаживает регулярную работу кишечника", — пояснил врач-гастроэнтеролог Шота Каландия.

Почему важны клетчатка и вода

Клетчатка действует как естественный регулятор пищеварения: она набухает в кишечнике, улучшая перистальтику и предотвращая запоры. Одновременно она служит пищей для полезных бактерий, помогая поддерживать здоровую микрофлору.

Недостаток воды усугубляет проблему: без достаточного количества жидкости пища переваривается медленнее, стул становится плотным, а кишечник работает с перегрузкой.

"Слишком редкое потребление воды вызывает обезвоживание и значительно затрудняет процесс пищеварения", — отметил Шота Каландия.

Чем опасна жирная и жареная еда

Жирная пища, особенно содержащая насыщенные жиры и трансжиры, плохо переваривается и создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Постоянное употребление таких продуктов может вызывать воспаление слизистой и провоцировать развитие хронических заболеваний — гастрита, язвы и колита.

К тому же избыток сахара и рафинированных углеводов нарушает баланс микрофлоры кишечника, создавая благоприятную среду для роста патогенных бактерий. Это приводит к вздутию, болям и синдрому раздражённого кишечника.

Сравнение продуктов по влиянию на ЖКТ

Категория продуктов Влияние на пищеварение Рекомендации по употреблению
Клетчатка (овощи, фрукты, злаки) улучшает перистальтику, питает микрофлору 25-30 г в день
Вода поддерживает переваривание и выведение токсинов 1,5-2 литра в день
Жирная и жареная еда замедляет пищеварение, вызывает воспаление ограничить до минимума
Сладости и белый хлеб нарушают микробиом кишечника употреблять редко
Алкоголь и кофеин раздражают слизистую ЖКТ минимизировать

Вредные привычки, ведущие к проблемам ЖКТ

По словам Шоты Каландии, на здоровье кишечника негативно влияют не только продукты, но и стиль питания. Частые перекусы на бегу, пропуски завтраков, недостаток овощей и злоупотребление кофеином постепенно разрушают баланс пищеварительной системы.

Особенно опасны промышленные продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса: они раздражают слизистую, способствуют воспалению и нарушают естественную секрецию ферментов.

Советы шаг за шагом для здорового ЖКТ

  1. Начинайте день со стакана воды. Это помогает запустить пищеварение.

  2. Добавляйте клетчатку постепенно. Резкое увеличение может вызвать вздутие.

  3. Отдавайте предпочтение варёным и тушёным блюдам. Они легче усваиваются.

  4. Ешьте регулярно. Перерывы более 5 часов между приёмами пищи замедляют обмен веществ.

  5. Уменьшите количество кофе и алкоголя. Они раздражают слизистую желудка.

  6. Включайте пребиотики и пробиотики. Они поддерживают баланс микрофлоры.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: отсутствие клетчатки в рационе.
    Последствие: запоры, вздутие, дисбактериоз.
    Альтернатива: овсянка, овощи, отруби, цельнозерновой хлеб.

  • Ошибка: низкое потребление воды.
    Последствие: замедленное пищеварение, интоксикация.
    Альтернатива: 1,5-2 литра чистой воды ежедневно.

  • Ошибка: злоупотребление жареным и жирным.
    Последствие: воспаления слизистой, боли, изжога.
    Альтернатива: запекание, варка, приготовление на пару.

Таблица продуктов для здоровья кишечника

Полезные продукты Действие Пример блюда
Капуста, брокколи, морковь источник клетчатки тушёные овощи
Овсянка, гречка мягко очищают кишечник утренняя каша
Йогурт, кефир содержат пробиотики напитки перед сном
Семена льна, чиа улучшают перистальтику добавка в йогурты
Яблоки, груши насыщают пектинами перекус между приёмами пищи

А что если проблемы уже начались?

Если вздутие, тяжесть или нерегулярный стул стали постоянными спутниками, стоит обратиться к гастроэнтерологу. Самолечение слабительными или энтеросорбентами может усугубить ситуацию. Врач поможет подобрать индивидуальный рацион, включающий пребиотики (например, инулин) и пробиотики (лакто- и бифидобактерии), восстановит баланс и снизит воспаление.

"Для поддержания здоровья ЖКТ важно питаться сбалансированной пищей и включать в рацион пребиотики и пробиотики", — подчеркнул Шота Каландия.

Плюсы и минусы изменения рациона

Плюсы:

  • нормализация стула;

  • улучшение самочувствия;

  • укрепление микрофлоры;

  • снижение риска гастрита и колита.

Минусы:

  • требует дисциплины;

  • эффект появляется постепенно;

  • возможен временный дискомфорт при перестройке питания.

Здоровье ЖКТ напрямую зависит от наших ежедневных привычек. Клетчатка и вода — простые, но жизненно важные элементы, которые обеспечивают гармоничную работу организма. Отказ от жирного и рафинированного в пользу натуральных продуктов — лучший способ сохранить энергию, лёгкость и внутренний баланс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
