В погоне за стройностью теряют здоровье: кишечник не прощает сухого рациона

Нехватка воды и клетчатки — это не просто диетическая ошибка, а прямая угроза для здоровья желудочно-кишечного тракта. По словам врача-гастроэнтеролога, терапевта Шоты Каландии из "СМ-Клиника", дефицит этих компонентов, в сочетании с избытком жирной и жареной пищи, может привести к воспалению, нарушению микрофлоры и хроническим заболеваниям ЖКТ.
"Клетчатка помогает поддерживать здоровое пищеварение, способствует формированию мягкого стула и налаживает регулярную работу кишечника", — пояснил врач-гастроэнтеролог Шота Каландия.
Клетчатка действует как естественный регулятор пищеварения: она набухает в кишечнике, улучшая перистальтику и предотвращая запоры. Одновременно она служит пищей для полезных бактерий, помогая поддерживать здоровую микрофлору.
Недостаток воды усугубляет проблему: без достаточного количества жидкости пища переваривается медленнее, стул становится плотным, а кишечник работает с перегрузкой.
"Слишком редкое потребление воды вызывает обезвоживание и значительно затрудняет процесс пищеварения", — отметил Шота Каландия.
Жирная пища, особенно содержащая насыщенные жиры и трансжиры, плохо переваривается и создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Постоянное употребление таких продуктов может вызывать воспаление слизистой и провоцировать развитие хронических заболеваний — гастрита, язвы и колита.
К тому же избыток сахара и рафинированных углеводов нарушает баланс микрофлоры кишечника, создавая благоприятную среду для роста патогенных бактерий. Это приводит к вздутию, болям и синдрому раздражённого кишечника.
|Категория продуктов
|Влияние на пищеварение
|Рекомендации по употреблению
|Клетчатка (овощи, фрукты, злаки)
|улучшает перистальтику, питает микрофлору
|25-30 г в день
|Вода
|поддерживает переваривание и выведение токсинов
|1,5-2 литра в день
|Жирная и жареная еда
|замедляет пищеварение, вызывает воспаление
|ограничить до минимума
|Сладости и белый хлеб
|нарушают микробиом кишечника
|употреблять редко
|Алкоголь и кофеин
|раздражают слизистую ЖКТ
|минимизировать
По словам Шоты Каландии, на здоровье кишечника негативно влияют не только продукты, но и стиль питания. Частые перекусы на бегу, пропуски завтраков, недостаток овощей и злоупотребление кофеином постепенно разрушают баланс пищеварительной системы.
Особенно опасны промышленные продукты с консервантами, красителями и усилителями вкуса: они раздражают слизистую, способствуют воспалению и нарушают естественную секрецию ферментов.
Начинайте день со стакана воды. Это помогает запустить пищеварение.
Добавляйте клетчатку постепенно. Резкое увеличение может вызвать вздутие.
Отдавайте предпочтение варёным и тушёным блюдам. Они легче усваиваются.
Ешьте регулярно. Перерывы более 5 часов между приёмами пищи замедляют обмен веществ.
Уменьшите количество кофе и алкоголя. Они раздражают слизистую желудка.
Включайте пребиотики и пробиотики. Они поддерживают баланс микрофлоры.
Ошибка: отсутствие клетчатки в рационе.
Последствие: запоры, вздутие, дисбактериоз.
Альтернатива: овсянка, овощи, отруби, цельнозерновой хлеб.
Ошибка: низкое потребление воды.
Последствие: замедленное пищеварение, интоксикация.
Альтернатива: 1,5-2 литра чистой воды ежедневно.
Ошибка: злоупотребление жареным и жирным.
Последствие: воспаления слизистой, боли, изжога.
Альтернатива: запекание, варка, приготовление на пару.
|Полезные продукты
|Действие
|Пример блюда
|Капуста, брокколи, морковь
|источник клетчатки
|тушёные овощи
|Овсянка, гречка
|мягко очищают кишечник
|утренняя каша
|Йогурт, кефир
|содержат пробиотики
|напитки перед сном
|Семена льна, чиа
|улучшают перистальтику
|добавка в йогурты
|Яблоки, груши
|насыщают пектинами
|перекус между приёмами пищи
Если вздутие, тяжесть или нерегулярный стул стали постоянными спутниками, стоит обратиться к гастроэнтерологу. Самолечение слабительными или энтеросорбентами может усугубить ситуацию. Врач поможет подобрать индивидуальный рацион, включающий пребиотики (например, инулин) и пробиотики (лакто- и бифидобактерии), восстановит баланс и снизит воспаление.
"Для поддержания здоровья ЖКТ важно питаться сбалансированной пищей и включать в рацион пребиотики и пробиотики", — подчеркнул Шота Каландия.
Плюсы:
нормализация стула;
улучшение самочувствия;
укрепление микрофлоры;
снижение риска гастрита и колита.
Минусы:
требует дисциплины;
эффект появляется постепенно;
возможен временный дискомфорт при перестройке питания.
Здоровье ЖКТ напрямую зависит от наших ежедневных привычек. Клетчатка и вода — простые, но жизненно важные элементы, которые обеспечивают гармоничную работу организма. Отказ от жирного и рафинированного в пользу натуральных продуктов — лучший способ сохранить энергию, лёгкость и внутренний баланс.
