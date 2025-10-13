Подсластители идут в наступление: сладкий вкус без сахара оборачивается диагнозом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Диетические газированные напитки долгое время считались безопасной альтернативой сладким "собратьям". Но новое крупное исследование китайских учёных разрушило этот миф: даже одна банка "газировки" без сахара в день может увеличить риск развития жирового гепатоза — стеатоза печени — на 60%.

Девушка пьёт газированный напиток
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт газированный напиток

Почему диетическая газировка опасна

Стеатоз печени — это заболевание, при котором в клетках органа накапливается жир. Оно часто развивается на фоне метаболических нарушений, ожирения и инсулинорезистентности. И если раньше считалось, что главная угроза — это сахар, то теперь под подозрением оказались и низкокалорийные напитки с подсластителями.

Исследование показало, что даже напитки без сахара могут провоцировать обменные сбои, влияя на микрофлору кишечника и гормональный баланс.

Что именно показало исследование

Учёные проанализировали данные более 123 тысяч взрослых британцев и наблюдали за ними в течение десяти лет. За этот период у 1178 человек развился стеатоз печени.

Результаты оказались неожиданными:

  • любители обычных сладких газировок имели риск заболевания выше на 50%;

  • те, кто пил диетические версии, — выше уже на 60%.

Исследователи объяснили это тем, что сахарные напитки вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина, увеличивают массу тела и повышают уровень мочевой кислоты. А вот "диетические" газировки нарушают баланс микробиома кишечника, усиливают тягу к сладкому и стимулируют секрецию инсулина — то есть приводят к тем же последствиям, только другим путём.

Как диетическая газировка влияет на организм

Диетические напитки часто содержат искусственные подсластители — аспартам, сукралозу, ацесульфам калия. Они создают иллюзию сладости, но без калорий. Однако организм, "ожидая" поступления сахара, запускает реакцию выделения инсулина, а в отсутствие глюкозы нарушается обмен веществ.

Кроме того, такие напитки воздействуют на вкусовые рецепторы, повышая тягу к сладкому. Это приводит к перееданию и росту массы тела, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на печень.

Сравнение напитков и их влияния

Напиток Воздействие на печень Дополнительные эффекты
Сладкая газировка повышает уровень сахара, увеличивает риск ожирения скачки инсулина, накопление жира
Диетическая газировка нарушает микробиом, повышает тягу к сладкому стимуляция секреции инсулина
Вода улучшает обмен веществ, выводит токсины снижает риск стеатоза
Зелёный чай содержит антиоксиданты поддерживает работу печени
Кокосовая вода восполняет электролиты способствует детоксикации

Советы шаг за шагом: чем заменить "газировку" без сахара

  1. Начните с воды. Попробуйте добавить ломтик лимона, ягоды или мяту — вкус станет освежающим, а вреда не будет.

  2. Замените "диетическую" газировку на зелёный чай - он богат антиоксидантами и защищает клетки печени.

  3. Освойте матча-латте - напиток с растительным молоком помогает мягко тонизировать и стабилизировать обмен веществ.

  4. Попробуйте кокосовую воду. Она утоляет жажду и поддерживает баланс электролитов.

  5. Сделайте домашний квас. Используйте минимум сахара, а в идеале — замените его мёдом.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пить диетическую газировку ежедневно.
    Последствие: нарушение микрофлоры, повышенный риск стеатоза печени.
    Альтернатива: вода с фруктами, травами или зелёный чай.

  • Ошибка: считать напитки без сахара безопасными для похудения.
    Последствие: усиление тяги к сладкому, набор веса.
    Альтернатива: несладкие травяные отвары и настои.

  • Ошибка: полностью исключить жидкость, опасаясь вреда газировок.
    Последствие: обезвоживание, снижение обмена веществ.
    Альтернатива: чистая вода, морсы без сахара, компоты из сухофруктов.

А что если всё-таки хочется "газировки"?

Если отказаться от газированных напитков сразу трудно, можно переходить постепенно. Сначала замените половину порции диетической газировки на воду с лимоном, затем — полностью. Так вы снизите зависимость от сладкого вкуса и дадите печени возможность восстановиться.

Плюсы и минусы диетических напитков

Плюсы:

  • не содержат сахара и калорий;

  • быстро утоляют жажду;

  • удобны и доступны.

Минусы:

  • нарушают микрофлору кишечника;

  • усиливают тягу к сладкому;

  • повышают риск стеатоза печени и обменных нарушений.

Вода и натуральные напитки остаются лучшим выбором для здоровья. Они поддерживают работу печени, снижают уровень токсинов и помогают контролировать вес без вреда для обмена веществ. Даже если кажется, что "ноль калорий" — это безопасность, важно помнить: метаболизм не обманешь.

FAQ

Можно ли пить диетическую газировку при диете?
Нет. Она усиливает тягу к сладкому и нарушает обмен веществ.

Что безопаснее — обычная или диетическая газировка?
Обе вредны, но диетическая влияет на микробиом кишечника сильнее.

Как часто можно пить сладкие напитки без вреда?
Не чаще одного раза в неделю, а лучше заменить их водой, чаем или натуральными морсами.

Мифы и правда

  • Миф: диетическая газировка помогает похудеть.
    Правда: она стимулирует аппетит и может привести к набору веса.

  • Миф: отсутствие сахара делает напиток безопасным.
    Правда: искусственные подсластители тоже влияют на обмен веществ.

  • Миф: диетическая газировка не влияет на печень.
    Правда: доказано, что она повышает риск стеатоза на 60%.

3 интересных факта

  • Стеатоз печени чаще развивается у людей, которые употребляют даже небольшие дозы газированных напитков ежедневно.

  • Подсластители, такие как аспартам, воздействуют на мозг и усиливают зависимость от сладкого.

  • Отказ от одной банки газировки в день снижает риск жировой болезни печени на 15%.

Одна банка диетической газировки может показаться безобидной, но для печени она — ежедневный стресс. Поменяв её на воду, чай или натуральный напиток, вы не только снизите риск заболеваний, но и поможете организму восстановить естественный баланс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
