Народная вера терпит фиаско: легендарное средство не проходит проверку фактами

0:56
Здоровье

Чеснок издавна считается народным щитом от простуды. Его аромат и жгучий вкус ассоциируются с защитой от вирусов и укреплением иммунитета. Однако современные врачи всё чаще ставят под сомнение реальную эффективность этого "домашнего антисептика". Врач скорой помощи и педиатр Дмитрий Молодой объяснил, почему чеснок не способен предотвратить заражение ОРВИ.

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

"Нет, чеснок не помогает предотвратить заражение ОРВИ", — заявил врач скорой помощи и педиатр Дмитрий Молодой.

"Все плохо" с доказательной базой

По словам специалиста, научных доказательств пользы чеснока в профилактике простуд не существует. Несмотря на то что продукт содержит фитонциды и серосодержащие соединения, их действие на вирусы в реальных условиях не подтверждено.

Единственное исследование, посвящённое этой теме, было опубликовано ещё в 2003 году. В нём сравнивали таблетки с чесночным концентратом и аптечные препараты, предназначенные для профилактики ОРВИ у детей. Хотя результаты показали некое улучшение состояния, сами выводы оказались крайне слабыми, а методика — спорной.

"Научных данных, позволяющих доказать пользу чеснока для профилактики ОРВИ, просто нет", — подчеркнул врач Дмитрий Молодой.

Иными словами, чеснок нельзя назвать надёжным средством защиты от вирусов. Он не повышает иммунитет и не сокращает риск заражения — максимум добавляет вкуса в еду.

Почему "обереги" из чеснока не работают

Одна из популярных традиций — вешать детям зубчик чеснока на шею. Родители верят, что резкий запах отпугивает микробы. На деле всё иначе: микробы не обладают обонянием, а летучие соединения чеснока слишком слабы, чтобы убить вирусы на расстоянии.

Механизм действия чеснока работает только при прямом контакте - например, если нанести сок продукта на бактерию в лабораторных условиях. Однако при обычном употреблении в пищу или ношении "амулета" чеснок никак не влияет на слизистые дыхательных путей.

"Запах чеснока формируют летучие серосодержащие соединения. Микробы их не чувствуют", — отметил врач Дмитрий Молодой.

По сути, обереги с чесноком — не более чем ритуал. Они не приносят вреда, но и не защищают от инфекции.

Чем полезен чеснок на самом деле

Несмотря на слабую противовирусную репутацию, чеснок остаётся ценным кулинарным и лечебным продуктом. Он содержит витамины группы В, витамин С, марганец и селен — вещества, поддерживающие обмен веществ и сердечно-сосудистую систему.

  • Антибактериальные свойства. Чеснок помогает бороться с некоторыми бактериями, особенно при местном применении.

  • Поддержка сосудов. Регулярное употребление способствует снижению уровня холестерина.

  • Аромат и вкус. В кулинарии чеснок улучшает аппетит и делает блюда насыщеннее.

Но важно помнить: эти свойства не означают, что чеснок способен защитить от ОРВИ или гриппа.

Сравнение: миф и реальность

Утверждение Реальность
Чеснок предотвращает простуду Нет доказательств эффективности
Запах чеснока отпугивает микробы Микробы не реагируют на запах
Чеснок укрепляет иммунитет Нет подтверждения влияния на иммунные клетки
Чеснок можно использовать в кулинарии Да, безопасно и полезно для вкуса

Советы шаг за шагом: как безопасно использовать чеснок

  1. Добавляйте чеснок в готовые блюда — салаты, супы, запеканки.

  2. Не ешьте его в больших количествах: он раздражает слизистую желудка.

  3. Избегайте приёма чеснока натощак при гастрите или язве.

  4. Не используйте чеснок как лекарство от вируса — это не заменит профилактику и лечение.

  5. Поддерживайте иммунитет с помощью сна, витаминов, физической активности и закаливания.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: носить чеснок на шее как оберег.
    Последствие: чувство ложной безопасности и пропуск мер профилактики.
    Альтернатива: регулярное мытьё рук, проветривание помещений, вакцинация.

  • Ошибка: употреблять чеснок в огромных количествах для "лечения".
    Последствие: раздражение желудка и неприятный запах изо рта.
    Альтернатива: разнообразный рацион с овощами, фруктами и белками.

  • Ошибка: давать чеснок детям для профилактики вирусов.
    Последствие: ожог слизистой и аллергические реакции.
    Альтернатива: соблюдение режима сна, прогулки и витамины по рекомендации врача.

А что если всё-таки хочется верить в чеснок

Если вы чувствуете, что чеснок помогает, — это тоже неплохо. Эффект плацебо способен улучшить самочувствие и укрепить уверенность. Главное — не заменять им проверенные меры профилактики и лечение.

"Если нравится лично вам кушать чеснок — кушайте. Если кажется, что он помогает — хорошо. В конце концов, "эффект плацебо” никто не отменял, главное — верить!", — добавил Дмитрий Молодой.

Плюсы и минусы чеснока

Плюсы:

  • богат витаминами и антиоксидантами;

  • улучшает вкус блюд;

  • поддерживает сосуды и обмен веществ.

Минусы:

  • не защищает от вирусов;

  • может раздражать желудок;

  • вызывает неприятный запах изо рта.

Чеснок не спасёт от простуды, но может сделать ваш рацион полезнее и ароматнее. Главное — относиться к нему не как к лекарству, а как к вкусовой добавке.

FAQ

Можно ли есть чеснок во время болезни?
Да, но только как часть питания, а не как средство лечения.

Помогает ли чеснок при первых симптомах простуды?
Нет достоверных данных, что он ускоряет выздоровление.

Безопасен ли чеснок для детей?
В кулинарии — да, но не в виде "оберегов" или концентратов.

Мифы и правда

  • Миф: чеснок убивает вирусы в организме.
    Правда: он не влияет на вирусы дыхательных путей.

  • Миф: чесночные капли в нос защищают от ОРВИ.
    Правда: могут вызвать ожог слизистой.

  • Миф: чеснок заменяет прививку.
    Правда: вакцина остаётся единственным способом профилактики.

3 интересных факта

  • В Древнем Египте чеснок давали строителям пирамид для бодрости и выносливости.

  • Чеснок содержит более 100 биологически активных соединений.

  • В некоторых странах чеснок считался оберегом от злых духов, а не от вирусов.

Чеснок — это не лекарство, а часть культуры и кухни. Он может быть полезен, если использовать его с умом и без завышенных ожиданий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
