Петербург на пороге двойного удара: в город возвращаются два штамма гриппа одновременно

В Петербурге медики готовятся к новой волне сезонных вирусов. В этом году, по прогнозам, горожанам предстоит столкнуться сразу с двумя подтипами гриппа А — "свиным" H1N1 и "гонконгским" H3N2. Эти вирусы уже знакомы врачам и населению, ведь оба в своё время вызывали крупные вспышки заболеваемости по всему миру.

Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вирус гриппа

"Оба вируса хорошо известны из-за прошлых пандемий и тяжелых осложнений", — отметил глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Опасные штаммы: кого они поражают чаще

H1N1, также известный как "свиной" грипп, вызвал масштабную пандемию в 2009 году. Больше всего от него страдали молодые взрослые, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями — у них инфекция нередко вызывала осложнения на лёгкие и сердце.

Штамм H3N2, прозванный "гонконгским", появился ещё в конце 1960-х годов и до сих пор остаётся одним из самых изменчивых. Этот вирус особенно опасен для пожилых людей, чаще приводит к госпитализации и длительному восстановлению.

Сарана подчеркнул, что современные варианты этих штаммов протекают обычно легче, но сопровождаются выраженными симптомами: повышенной температурой, головной и мышечной болью, слабостью, ломотой в глазах и расстройством пищеварения — до шести раз в день.

Статистика

По данным городского комитета по здравоохранению, активная волна гриппа в России ещё не началась. На 40-й неделе лишь 0,2% анализов дали положительный результат — это около двух случаев на тысячу обследованных.

В Петербурге на данный момент зафиксировано 56 случаев заболевания. Учёные НИИ гриппа сообщили, что уже выделили живой вирус H3N2 — это первый признак начала циркуляции инфекции в регионе.

Прививки и коллективный иммунитет

Одной из главных проблем специалисты называют низкий уровень вакцинации. В Петербурге привились около 27% жителей, в Ленинградской области — всего 18%. Для надёжной защиты населения необходимо, чтобы прививку сделали не менее 60-63% горожан, что соответствует примерно 3,5 миллионам человек.

Комитет здравоохранения напоминает: защитный иммунитет формируется в течение двух-четырёх недель после вакцинации. Поэтому даже прививка в ноябре или декабре помогает встретить зиму во всеоружии. Оптимальными сроками врачи считают сентябрь и октябрь, когда вирус ещё не начал активно распространяться.

Отсутствие коллективного иммунитета, по словам специалистов, повышает риск затяжных цепочек заражения и тяжёлого течения болезни у людей с ослабленным здоровьем.

Как подготовиться к сезону гриппа: советы шаг за шагом

Проверить календарь прививок. Если вакцинация не проводилась в последние 12 месяцев — самое время сделать её. Выбрать подходящую вакцину. Детям и беременным рекомендуют "Ультрикс", взрослым — "Совигрипп" или "Флю-М". Укреплять иммунитет. Врачи советуют полноценный сон, прогулки, приём витаминов С и D, употребление сезонных овощей и фруктов. Избегать переохлаждения. Даже лёгкое простужение ослабляет защитные силы организма. Соблюдать гигиену. Мыть руки после транспорта, не трогать лицо и использовать антисептики в общественных местах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать прививку в разгар эпидемии.

Последствие: иммунитет не успевает сформироваться вовремя.

Альтернатива: пройти вакцинацию заранее, до массового распространения вируса.

Ошибка: считать, что сезонные витамины заменят вакцину.

Последствие: защита от осложнений не формируется.

Альтернатива: сочетать здоровый образ жизни с ежегодной прививкой.

Ошибка: игнорировать симптомы и переносить грипп "на ногах".

Последствие: риск осложнений на сердце, почки и лёгкие.

Альтернатива: при температуре выше 38°C обращаться к врачу и соблюдать постельный режим.

Если прививку уже делать поздно

Даже если октябрь позади, прививаться стоит. Вирусы гриппа активны до марта-апреля, и вакцинация в ноябре или декабре всё ещё помогает избежать тяжёлого течения болезни. К тому же антитела формируются примерно через 2-3 недели, а значит, защита сработает как раз к зимнему пику.

FAQ

— Как выбрать вакцину против гриппа?

Выбор зависит от возраста и состояния здоровья. Для беременных и детей лучше подходит "Ультрикс", для взрослых — "Совигрипп" и "Флю-М".

— Сколько стоит прививка?

Городские поликлиники делают вакцинацию бесплатно. Частные клиники берут от 600 до 1200 рублей в зависимости от препарата.

— Что делать, если после прививки поднялась температура?

Это нормальная реакция на выработку антител. Симптомы проходят за 1-2 дня. Если температура держится дольше, стоит обратиться к врачу.

Мифы и правда о гриппе

Миф: грипп — это та же простуда.

Правда: грипп вызывается отдельными штаммами вируса А и В и может приводить к тяжёлым осложнениям.

Миф: вакцина "нагружает" иммунитет.

Правда: наоборот, она активирует защитные силы организма и помогает легче переносить инфекцию.

Миф: если уже болел гриппом, прививаться не нужно.

Правда: вирус постоянно мутирует, и прошлогодний иммунитет не защищает от новых штаммов.

Три интересных факта

Вирус H3N2 был впервые обнаружен в 1968 году в Гонконге и с тех пор меняется почти ежегодно. Вакцинация снижает риск госпитализации при гриппе на 70-80%. Антитела после прививки сохраняются от 6 до 12 месяцев.

Возвращение "свиного" и "гонконгского" гриппа этой зимой — не повод для паники, но весомая причина заранее позаботиться о здоровье. Вирусы знакомы медицине, а значит, существуют эффективные способы защиты — своевременная вакцинация, соблюдение элементарной гигиены и внимательное отношение к самочувствию. Чем больше людей привьются, тем ниже будет риск новой масштабной волны. Грипп каждый год проверяет нас на ответственность — и в этом сезоне у Петербурга есть все шансы пройти испытание спокойно и без потерь.