Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний враг под носом: почему полотенце на духовке — худшее место для него
Не игрушка, а ловушка: как каштаны превращают прогулку в визит к ветеринару
Зелёный покойник: туя выглядит здоровой, но внутри идёт разрушение — как вовремя распознать гибель
Без пыли и шкафа: выбираем свадебный наряд, который продолжит жить и после церемонии
Подготовить авто к зиме за один день: пошаговый план, который спасёт от морозных проблем
Эта техника кажется мощной, но способна выключить тебя из игры надолго
Магия зимы на Байкале: зачем ехать на озеро в это время года
Лёгкий, сытный и без капли сливок — крем-суп, который не оставит тяжести
Долгая дорога старит быстрее, чем годы: как прийти в себя после авиапутешествия

Петербург на пороге двойного удара: в город возвращаются два штамма гриппа одновременно

0:41
Здоровье

В Петербурге медики готовятся к новой волне сезонных вирусов. В этом году, по прогнозам, горожанам предстоит столкнуться сразу с двумя подтипами гриппа А — "свиным" H1N1 и "гонконгским" H3N2. Эти вирусы уже знакомы врачам и населению, ведь оба в своё время вызывали крупные вспышки заболеваемости по всему миру.

вирус гриппа
Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вирус гриппа

"Оба вируса хорошо известны из-за прошлых пандемий и тяжелых осложнений", — отметил глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Опасные штаммы: кого они поражают чаще

H1N1, также известный как "свиной" грипп, вызвал масштабную пандемию в 2009 году. Больше всего от него страдали молодые взрослые, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями — у них инфекция нередко вызывала осложнения на лёгкие и сердце.

Штамм H3N2, прозванный "гонконгским", появился ещё в конце 1960-х годов и до сих пор остаётся одним из самых изменчивых. Этот вирус особенно опасен для пожилых людей, чаще приводит к госпитализации и длительному восстановлению.

Сарана подчеркнул, что современные варианты этих штаммов протекают обычно легче, но сопровождаются выраженными симптомами: повышенной температурой, головной и мышечной болью, слабостью, ломотой в глазах и расстройством пищеварения — до шести раз в день.

Статистика

По данным городского комитета по здравоохранению, активная волна гриппа в России ещё не началась. На 40-й неделе лишь 0,2% анализов дали положительный результат — это около двух случаев на тысячу обследованных.

В Петербурге на данный момент зафиксировано 56 случаев заболевания. Учёные НИИ гриппа сообщили, что уже выделили живой вирус H3N2 — это первый признак начала циркуляции инфекции в регионе.

Прививки и коллективный иммунитет

Одной из главных проблем специалисты называют низкий уровень вакцинации. В Петербурге привились около 27% жителей, в Ленинградской области — всего 18%. Для надёжной защиты населения необходимо, чтобы прививку сделали не менее 60-63% горожан, что соответствует примерно 3,5 миллионам человек.

Комитет здравоохранения напоминает: защитный иммунитет формируется в течение двух-четырёх недель после вакцинации. Поэтому даже прививка в ноябре или декабре помогает встретить зиму во всеоружии. Оптимальными сроками врачи считают сентябрь и октябрь, когда вирус ещё не начал активно распространяться.

Отсутствие коллективного иммунитета, по словам специалистов, повышает риск затяжных цепочек заражения и тяжёлого течения болезни у людей с ослабленным здоровьем.

Как подготовиться к сезону гриппа: советы шаг за шагом

  1. Проверить календарь прививок. Если вакцинация не проводилась в последние 12 месяцев — самое время сделать её.
  2. Выбрать подходящую вакцину. Детям и беременным рекомендуют "Ультрикс", взрослым — "Совигрипп" или "Флю-М".
  3. Укреплять иммунитет. Врачи советуют полноценный сон, прогулки, приём витаминов С и D, употребление сезонных овощей и фруктов.
  4. Избегать переохлаждения. Даже лёгкое простужение ослабляет защитные силы организма.
  5. Соблюдать гигиену. Мыть руки после транспорта, не трогать лицо и использовать антисептики в общественных местах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать прививку в разгар эпидемии.
    Последствие: иммунитет не успевает сформироваться вовремя.
    Альтернатива: пройти вакцинацию заранее, до массового распространения вируса.
  • Ошибка: считать, что сезонные витамины заменят вакцину.
    Последствие: защита от осложнений не формируется.
    Альтернатива: сочетать здоровый образ жизни с ежегодной прививкой.
  • Ошибка: игнорировать симптомы и переносить грипп "на ногах".
    Последствие: риск осложнений на сердце, почки и лёгкие.
    Альтернатива: при температуре выше 38°C обращаться к врачу и соблюдать постельный режим.

Если прививку уже делать поздно

Даже если октябрь позади, прививаться стоит. Вирусы гриппа активны до марта-апреля, и вакцинация в ноябре или декабре всё ещё помогает избежать тяжёлого течения болезни. К тому же антитела формируются примерно через 2-3 недели, а значит, защита сработает как раз к зимнему пику.

FAQ

— Как выбрать вакцину против гриппа?
Выбор зависит от возраста и состояния здоровья. Для беременных и детей лучше подходит "Ультрикс", для взрослых — "Совигрипп" и "Флю-М".

— Сколько стоит прививка?
Городские поликлиники делают вакцинацию бесплатно. Частные клиники берут от 600 до 1200 рублей в зависимости от препарата.

— Что делать, если после прививки поднялась температура?
Это нормальная реакция на выработку антител. Симптомы проходят за 1-2 дня. Если температура держится дольше, стоит обратиться к врачу.

Мифы и правда о гриппе

  • Миф: грипп — это та же простуда.
    Правда: грипп вызывается отдельными штаммами вируса А и В и может приводить к тяжёлым осложнениям.
  • Миф: вакцина "нагружает" иммунитет.
    Правда: наоборот, она активирует защитные силы организма и помогает легче переносить инфекцию.
  • Миф: если уже болел гриппом, прививаться не нужно.
    Правда: вирус постоянно мутирует, и прошлогодний иммунитет не защищает от новых штаммов.

Три интересных факта

  1. Вирус H3N2 был впервые обнаружен в 1968 году в Гонконге и с тех пор меняется почти ежегодно.
  2. Вакцинация снижает риск госпитализации при гриппе на 70-80%.
  3. Антитела после прививки сохраняются от 6 до 12 месяцев.

Возвращение "свиного" и "гонконгского" гриппа этой зимой — не повод для паники, но весомая причина заранее позаботиться о здоровье. Вирусы знакомы медицине, а значит, существуют эффективные способы защиты — своевременная вакцинация, соблюдение элементарной гигиены и внимательное отношение к самочувствию. Чем больше людей привьются, тем ниже будет риск новой масштабной волны. Грипп каждый год проверяет нас на ответственность — и в этом сезоне у Петербурга есть все шансы пройти испытание спокойно и без потерь. 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Бизнес
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Домашние животные
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Последние материалы
Не игрушка, а ловушка: как каштаны превращают прогулку в визит к ветеринару
Зелёный покойник: туя выглядит здоровой, но внутри идёт разрушение — как вовремя распознать гибель
Без пыли и шкафа: выбираем свадебный наряд, который продолжит жить и после церемонии
Подготовить авто к зиме за один день: пошаговый план, который спасёт от морозных проблем
Эта техника кажется мощной, но способна выключить тебя из игры надолго
Магия зимы на Байкале: зачем ехать на озеро в это время года
Лёгкий, сытный и без капли сливок — крем-суп, который не оставит тяжести
Долгая дорога старит быстрее, чем годы: как прийти в себя после авиапутешествия
Пока Кудрявцева шутила, Соседов летал: ВИА Суперстар превзошёл ожидания и едва не потерял фаворита
Секретный эксперимент: миллионы изображений раскрыли страшную правду о женщинах в интернете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.