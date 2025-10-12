Петербург на пороге двойного удара: в город возвращаются два штамма гриппа одновременно

В Петербурге медики готовятся к новой волне сезонных вирусов. В этом году, по прогнозам, горожанам предстоит столкнуться сразу с двумя подтипами гриппа А — "свиным" H1N1 и "гонконгским" H3N2. Эти вирусы уже знакомы врачам и населению, ведь оба в своё время вызывали крупные вспышки заболеваемости по всему миру.
"Оба вируса хорошо известны из-за прошлых пандемий и тяжелых осложнений", — отметил глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
H1N1, также известный как "свиной" грипп, вызвал масштабную пандемию в 2009 году. Больше всего от него страдали молодые взрослые, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями — у них инфекция нередко вызывала осложнения на лёгкие и сердце.
Штамм H3N2, прозванный "гонконгским", появился ещё в конце 1960-х годов и до сих пор остаётся одним из самых изменчивых. Этот вирус особенно опасен для пожилых людей, чаще приводит к госпитализации и длительному восстановлению.
Сарана подчеркнул, что современные варианты этих штаммов протекают обычно легче, но сопровождаются выраженными симптомами: повышенной температурой, головной и мышечной болью, слабостью, ломотой в глазах и расстройством пищеварения — до шести раз в день.
По данным городского комитета по здравоохранению, активная волна гриппа в России ещё не началась. На 40-й неделе лишь 0,2% анализов дали положительный результат — это около двух случаев на тысячу обследованных.
В Петербурге на данный момент зафиксировано 56 случаев заболевания. Учёные НИИ гриппа сообщили, что уже выделили живой вирус H3N2 — это первый признак начала циркуляции инфекции в регионе.
Одной из главных проблем специалисты называют низкий уровень вакцинации. В Петербурге привились около 27% жителей, в Ленинградской области — всего 18%. Для надёжной защиты населения необходимо, чтобы прививку сделали не менее 60-63% горожан, что соответствует примерно 3,5 миллионам человек.
Комитет здравоохранения напоминает: защитный иммунитет формируется в течение двух-четырёх недель после вакцинации. Поэтому даже прививка в ноябре или декабре помогает встретить зиму во всеоружии. Оптимальными сроками врачи считают сентябрь и октябрь, когда вирус ещё не начал активно распространяться.
Отсутствие коллективного иммунитета, по словам специалистов, повышает риск затяжных цепочек заражения и тяжёлого течения болезни у людей с ослабленным здоровьем.
Даже если октябрь позади, прививаться стоит. Вирусы гриппа активны до марта-апреля, и вакцинация в ноябре или декабре всё ещё помогает избежать тяжёлого течения болезни. К тому же антитела формируются примерно через 2-3 недели, а значит, защита сработает как раз к зимнему пику.
— Как выбрать вакцину против гриппа?
Выбор зависит от возраста и состояния здоровья. Для беременных и детей лучше подходит "Ультрикс", для взрослых — "Совигрипп" и "Флю-М".
— Сколько стоит прививка?
Городские поликлиники делают вакцинацию бесплатно. Частные клиники берут от 600 до 1200 рублей в зависимости от препарата.
— Что делать, если после прививки поднялась температура?
Это нормальная реакция на выработку антител. Симптомы проходят за 1-2 дня. Если температура держится дольше, стоит обратиться к врачу.
Возвращение "свиного" и "гонконгского" гриппа этой зимой — не повод для паники, но весомая причина заранее позаботиться о здоровье. Вирусы знакомы медицине, а значит, существуют эффективные способы защиты — своевременная вакцинация, соблюдение элементарной гигиены и внимательное отношение к самочувствию. Чем больше людей привьются, тем ниже будет риск новой масштабной волны. Грипп каждый год проверяет нас на ответственность — и в этом сезоне у Петербурга есть все шансы пройти испытание спокойно и без потерь.
