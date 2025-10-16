Белый эликсир для ослепительной улыбки: этот простой напиток работает как натуральный ополаскиватель

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:50
Здоровье

Кефир — один из самых доступных и полезных ферментированных продуктов, но недавние исследования показывают, что его польза не ограничивается только пищеварением. Ученые выяснили, что регулярное употребление кефира может благотворно влиять на здоровье полости рта, помогая бороться с кариесом и воспалением дёсен. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в Dentistry Journal.

Кефир
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Кефир

"При регулярном употреблении кефира уменьшается количество Streptococcus mutans — основных бактерий, вызывающих кариес", — говорится в обзоре Dentistry Journal.

Исследования показывают, что этот напиток способен изменять баланс микрофлоры ротовой полости, снижать образование зубного налёта и укреплять дёсны. Как именно работает этот механизм — рассказываем подробно.

Как кефир влияет на микрофлору рта

Главный секрет пользы кефира заключается в его богатом составе: молочнокислые бактерии и дрожжи, образующиеся в процессе брожения, создают в организме естественный барьер против патогенных микробов. Эти микроорганизмы конкурируют с вредными бактериями, снижая их количество и активность.

Учёные отмечают, что регулярное употребление кефира снижает уровень Streptococcus mutans - главного возбудителя кариеса. В результате уменьшается образование налёта и камня, а воспалительные процессы в дёснах ослабевают.

"Микроорганизмы кефира вырабатывают органические кислоты и антимикробные соединения, стабилизируя экологическую систему ротовой полости", — говорится в исследовании.

Таким образом, напиток работает как мягкий природный пробиотик, восстанавливающий баланс микробиома не только кишечника, но и полости рта.

Почему пробиотики важны для зубов и дёсен

Полость рта — это сложная экосистема, в которой обитают сотни видов бактерий. При нарушении баланса между "хорошими" и "плохими" микроорганизмами начинаются воспаления, кровоточивость дёсен и развитие кариеса.

Пробиотики, содержащиеся в кефире, помогают поддерживать равновесие, вытесняя патогенные микробы и укрепляя слизистые оболочки. Кроме того, они повышают местный иммунитет и препятствуют образованию бактериальных биоплёнок, из которых впоследствии формируется зубной налёт.

Советы шаг за шагом: как правильно употреблять кефир для пользы зубов

  1. Выбирайте натуральный продукт. Лучше покупать кефир без добавок, сахара и ароматизаторов.

  2. Соблюдайте умеренность. Достаточно 100-250 мл в день, чтобы получить эффект без перегрузки ферментами.

  3. Пейте после еды. Это помогает нейтрализовать кислотность во рту и способствует восстановлению микрофлоры.

  4. Не запивайте горячие блюда. Высокая температура снижает активность полезных бактерий.

  5. Следите за сроком годности. Чем свежее продукт, тем больше живых культур он содержит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кефир вместо чистки зубов.
Последствие: сохранение налёта и развитие кариеса.
Альтернатива: использовать кефир как дополнение к гигиене, а не её замену.

Ошибка: выбирать сладкий кефир или пить его с сахаром.
Последствие: повышение кислотности и риск разрушения эмали.
Альтернатива: натуральный или домашний кефир без сахара.

Ошибка: употреблять кефир при непереносимости лактозы.
Последствие: вздутие и дискомфорт.
Альтернатива: безлактозный кефир или растительные пробиотики.

А что если пить кефир на ночь

Многие диетологи считают, что стакан кефира перед сном полезен не только для пищеварения, но и для полости рта. Однако важно не забывать о гигиене: после употребления напитка нужно ополоснуть рот водой, чтобы остатки кислоты не воздействовали на эмаль.

Кроме того, полезные микроорганизмы активнее работают во сне, когда пищеварительная система отдыхает, поэтому ночное употребление кефира может способствовать более мягкому воздействию на микрофлору.

Плюсы и минусы кефира для полости рта

Плюсы Минусы
Снижает количество вредных бактерий Может повышать кислотность при избытке
Улучшает состояние дёсен Требует регулярного употребления
Помогает бороться с кариесом Эффект зависит от состава продукта
Повышает местный иммунитет Не подходит людям с лактозной непереносимостью

FAQ

Какой кефир полезнее — домашний или промышленный?
Домашний содержит больше живых бактерий, но требует правильных условий хранения. Заводской безопаснее, если он без добавок.

Можно ли детям пить кефир для профилактики кариеса?
Да, но в умеренном количестве и только с разрешения педиатра.

Поможет ли кефир, если уже есть воспаление дёсен?
Он может снизить активность бактерий, но не заменяет визит к стоматологу.

Мифы и правда

Миф: кефир разрушает эмаль из-за кислот.
Правда: умеренное употребление, наоборот, способствует укреплению зубов.

Миф: кефир лечит кариес.
Правда: он помогает предотвратить его развитие, но не устраняет уже появившиеся поражения.

Миф: любой кисломолочный напиток имеет тот же эффект.
Правда: только кефир содержит уникальные симбиозы дрожжей и бактерий, обеспечивающие пробиотическое действие.

Три интересных факта

  1. В одном миллилитре кефира может содержаться до миллиарда живых бактерий.

  2. Кефирные культуры были известны на Кавказе более 1000 лет назад и считались "даром долголетия".

  3. Современные стоматологи изучают возможность создания ополаскивателей на основе пробиотиков кефира.

Исторический контекст

Первые упоминания о кефире встречаются в горах Северного Кавказа, где его считали священным напитком. Местные жители верили, что он укрепляет не только тело, но и дух. В XX веке учёные подтвердили: кефир содержит уникальные микроорганизмы, которых нет ни в одном другом продукте.

Сегодня исследователи продолжают изучать его влияние на микрофлору ротовой полости. Хотя данные пока различаются, большинство экспериментов подтверждает, что кефир способен снижать активность патогенов и улучшать гигиеническое состояние полости рта.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
