Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом задышит свежестью, даже если вы не убирались неделю: тройка средств спасёт от затхлости
Посадил ради красоты — потерял весь урожай: чем опасен бешеный огурец на участке
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Не знаете, что подарить водителю: эти вещи порадуют любого автомобилиста
Половина зебры, часть жирафа, тень оленя: природа создала существо из разных миров
Мы и есть хачики: Маргарита Симоньян поделилась забавной историей про Тиграна Кеосаяна
Ставку по семейной ипотеке могут снизить до 4%: платеж упадет на четверть
Любимый, но опасный: чем борщ может навредить желудку и как привычное блюдо влияет на здоровье
Ессентуки на пороге коллапса: 100-миллионный долг за свет грозит оставить город в темноте

Красиво, но рискованно: эти татуировки могут привести к серьёзным проблемам с кожей

1:30
Здоровье

Татуировка давно перестала быть просто модным аксессуаром — для многих она стала формой самовыражения, способом подчеркнуть индивидуальность или запечатлеть важное событие. Но специалисты предупреждают: не все виды тату одинаково безопасны. Неверно подобранные чернила или тип рисунка могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем и эстетике кожи.

татуировка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
татуировка

"Особую осторожность стоит проявлять при выборе цветных татуировок", — отметила дерматолог А. Молина.

По словам врача, некоторые чернила могут вызывать аллергию, провоцировать воспаления и даже затруднять диагностику кожных заболеваний. Разберём подробнее, какие татуировки считаются самыми рискованными и почему.

1. Цветные татуировки — риск аллергии и трудное удаление

Яркие тату с красными, зелёными и синими оттенками привлекают внимание, но именно такие краски чаще всего вызывают реакцию кожи. В составе пигментов могут содержаться металлы — кадмий, ртуть, хром, которые раздражают ткани и запускают воспалительные процессы.

"Разнообразие пигментов увеличивает вероятность аллергической реакции", — предупредила дерматолог А. Молина.

Кроме того, удалить цветное изображение сложнее, чем чёрное. Каждый оттенок требует отдельной длины волны лазера, и не все клиники располагают нужным оборудованием. В результате тату может частично побледнеть, оставив пигментные пятна.

Совет: если хочется цвет — выбирайте умеренные тона и сертифицированные краски, а перед процедурой делайте аллергопробу.

2. Блэкаут-тату — угроза для диагностики кожи

Блэкаут-татуировки (blackout) стали трендом последних лет: огромные участки кожи закрашиваются сплошным слоем чёрных чернил. Такой стиль выглядит эффектно, но медики называют его потенциально опасным.

"Опасность таких рисунков заключается в том, что при появлении на них подозрительных родинок врач не сможет их заметить", — подчеркнула дерматолог А. Молина.

Плотный слой пигмента скрывает любые изменения на коже, включая родинки, пятна и опухоли. Это осложняет раннюю диагностику меланомы — одного из самых агрессивных видов рака кожи.

Кроме того, большие площади закрашивания увеличивают нагрузку на иммунную систему, ведь в организм попадает большое количество чернил. Иногда тело реагирует воспалением, зудом и уплотнением тканей.

Совет: если решились на блэкаут, оставляйте участки "чистой" кожи для визуального контроля родинок.

3. Светлые и пастельные татуировки — обманчивое очарование

Пастельные и акварельные татуировки завоевали популярность благодаря мягким оттенкам и воздушной эстетике. Однако дерматологи предупреждают: именно они чаще всего разочаровывают владельцев спустя пару лет.

"Татуировки, выполненные в пастельных или очень светлых тонах, со временем выцветают, а удалить их почти невозможно", — объяснила специалист.

Дело в том, что светлые пигменты плохо реагируют на лазер: частицы отражают свет, а не поглощают его, из-за чего разрушить краску трудно. К тому же для удаления белых и бежевых оттенков требуется больше процедур, что повышает риск ожога и рубцевания.

Совет: выбирайте мастера, который работает с современными пигментами и может показать сертификаты на краски.

Советы шаг за шагом: как сделать тату безопасно

  1. Проверьте салон. Убедитесь, что используются стерильные инструменты и одноразовые иглы.

  2. Попросите состав краски. Надёжные производители указывают компоненты и номер партии.

  3. Сделайте тест на аллергию. Нанесите каплю пигмента за сутки до процедуры.

  4. Избегайте тату на родинках и шрамах. Эти зоны требуют медицинского осмотра.

  5. После сеанса ухаживайте за кожей. Используйте антисептики и регенерирующие кремы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать яркие краски без проверки.
Последствие: аллергическая реакция, зуд и воспаление.
Альтернатива: использовать безопасные, сертифицированные пигменты.

Ошибка: делать блэкаут на больших участках тела.
Последствие: скрытые родинки, риск поздней диагностики меланомы.
Альтернатива: оставлять "окна" чистой кожи или выбирать частичное закрашивание.

Ошибка: наносить пастельные тона ради моды.
Последствие: быстрое выцветание, невозможность удаления.
Альтернатива: выбирать стойкие натуральные пигменты средней насыщенности.

А что если тату уже вызывает проблемы

Если после сеанса появились покраснение, зуд, высыпания или уплотнение кожи, нужно обратиться к дерматологу. Иногда требуется антигистаминная терапия или лазерное лечение. Не пытайтесь удалять тату самостоятельно кислотами или абразивами — это может привести к ожогам и рубцам.

Современные лазеры позволяют безопасно удалить до 95% пигмента, но курс может занять до 10 процедур. Чем темнее краска, тем легче процесс.

Плюсы и минусы татуировок

Плюсы Минусы
Эстетичное самовыражение Риск аллергии и воспаления
Возможность скрыть шрамы Трудности с удалением
Долговечность рисунка Опасность при некачественных чернилах
Индивидуальный стиль Сложность медицинского осмотра кожи

FAQ

Можно ли делать тату летом?
Лучше избегать: солнце усиливает риск воспалений и пигментации. Оптимально — осень или зима.

Как понять, что пигмент безопасен?
Попросите сертификат качества и убедитесь, что краска произведена в Европе или США.

Можно ли наносить тату поверх родинок?
Нет. Это опасно: родинка может измениться, а врач не заметит патологию.

Мифы и правда

Миф: цветные тату безопаснее, потому что в них меньше чернил.
Правда: наоборот — много пигментов повышают риск аллергии.

Миф: блэкаут скрывает все недостатки кожи.
Правда: он скрывает и потенциально опасные образования.

Миф: светлая татуировка проще удаляется.
Правда: лазеру трудно "поймать" светлый оттенок — он отражает луч.

Три интересных факта

  1. Красный пигмент чаще других вызывает аллергию и зуд.

  2. Чернила для тату могут содержать оксиды металлов, используемые в автомобильных красках.

  3. Белые тату при ультрафиолете могут светиться из-за присутствия диоксида титана.

Исторический контекст

Татуировки сопровождают человечество тысячелетиями: археологи находят изображения на мумиях возрастом более 5000 лет. Но только в XX веке начали изучать химический состав чернил и их влияние на здоровье.

Сегодня требования к тату-салонам стали строже, а безопасные пигменты — дороже. Однако мода на яркие цвета и блэкауты нередко подталкивает людей к риску.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Герань теперь видит все: как российский дрон становится заменой штурмовикам и летчикам
Зимний бьюти-батл: прическа против шапки — 3 стрижки, которым не нужен ни фен, ни лак
ОСАГО превращается в счётчик штрафов: езда без полиса станет золотым удовольствием
Организм не выдерживает температуры: жара медленно обесточивает тело, лишая сил и энергии
Под нашими ногами другой мир: что скрывает обратная сторона Земли — зеркальная карта планеты
Организм требует апгрейда: как спорт после 30 перепрошивает тело и даёт энергию
Рацион гения: 5 продуктов, которые улучшают память и концентрацию
Две щепотки и домашние пельмени превращаются в ресторанный шедевр: секрет, который знают немногие
Забота о маме или сыночка-корзиночка? Что сказала Карина Мейханаджян в шоу Иды Галич
Посадите под зиму — и в апреле уже зацветет: неприхотливый многолетник с роскошным цветением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.