Рацион гения: 5 продуктов, которые улучшают память и концентрацию

2:02
Здоровье

Мозг — самый энергозатратный орган человека, потребляющий до 20% всех ресурсов организма. Чтобы мыслить ясно, быстро принимать решения и сохранять концентрацию, ему требуется правильное питание. Врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу мозга и защищают его клетки от старения.

Полезный вечерний перекус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезный вечерний перекус

"Мозг нуждается в особом питании для поддержания высокой работоспособности", — отметил невролог Игорь Мацокин.

Рацион, богатый витаминами, антиоксидантами и полезными жирами, способен улучшить память, внимание и даже настроение. Эксперт выделил пять продуктовых групп, которые должны появляться в меню каждого, кто заботится о когнитивном здоровье.

1. Яркие овощи и фрукты

Цитрусовые, ягоды, шпинат, морковь и свёкла — настоящие природные источники антиоксидантов. Они содержат витамины C, E, A и флавоноиды, защищающие нейроны от разрушительного действия свободных радикалов.

Эти вещества не только замедляют старение клеток, но и улучшают кровообращение, способствуя поступлению кислорода и питательных веществ к мозгу.

Совет диетологов: употребляйте не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, включая минимум три цвета — зелёный, оранжевый и красный. Такой подход обеспечивает разнообразие антиоксидантов и фитонутриентов.

2. Жирная рыба — топливо для нейронов

"Жирная рыба — источник омега-3 жирных кислот, укрепляющих оболочки нейронов и улучшающих передачу нервных импульсов", — пояснил невролог Игорь Мацокин.

Лосось, скумбрия, сельдь и сардины — ключевые продукты для нормальной работы мозга. Омега-3 участвуют в построении клеточных мембран и улучшают взаимодействие между нейронами.

Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие морскую рыбу, реже страдают депрессией и когнитивными нарушениями. Если рыба не нравится, можно заменить её льняным семенем или добавками с рыбьим жиром.

3. Цельнозерновые крупы и бобовые

Овёс, гречка, булгур, киноа и фасоль обеспечивают мозг стабильной энергией. В отличие от сладостей, которые дают кратковременный всплеск сахара, сложные углеводы из цельных зёрен поддерживают уровень глюкозы равномерным.

Это помогает сохранять внимание в течение дня и предотвращает чувство усталости. К тому же злаки богаты витаминами группы B, магнием и цинком — элементами, необходимыми для нормальной работы нервной системы.

Совет: на завтрак выбирайте овсянку или киноа, добавляйте немного орехов и фруктов — получится питательное и "умное" начало дня.

4. Листовая зелень, печень, яйца и орехи

Эти продукты — настоящие хранители витаминов группы B, особенно B6, B9 и B12. Они участвуют в выработке нейромедиаторов — веществ, передающих сигналы между клетками мозга. Недостаток этих витаминов может привести к ухудшению памяти и концентрации.

Печень и яйца богаты холином, который способствует образованию ацетилхолина — одного из важнейших медиаторов внимания и памяти. А орехи снабжают организм магнием и полезными жирами, поддерживающими эмоциональную стабильность.

5. Вода — главный "мозговой" элемент

"Даже лёгкое обезвоживание сразу же сказывается на способности концентрироваться и запоминать информацию", — подчеркнул невролог Игорь Мацокин.

Мозг на 75% состоит из воды. Когда жидкости не хватает, снижается скорость реакций, ухудшается настроение и появляется сонливость. Поэтому важно пить не только во время еды, но и равномерно в течение дня.

Оптимальное количество — 30 мл на килограмм массы тела. Чай и кофе не заменяют воду, так как обладают мочегонным эффектом.

Советы шаг за шагом: как составить рацион для мозга

  1. Начинайте день с завтрака. Каша, яйцо и зелёный смузи — идеальное топливо для концентрации.

  2. Добавляйте рыбу 2-3 раза в неделю. При жарке часть полезных жиров теряется, лучше запекать или готовить на пару.

  3. Сочетайте орехи и фрукты. Это поддерживает уровень сахара и снабжает мозг энергией.

  4. Пейте воду регулярно. Держите бутылку под рукой, особенно во время работы.

  5. Избегайте избытка сахара и трансжиров. Они разрушают сосуды и мешают поступлению кислорода к мозгу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: питаться всухомятку и пить мало воды.
Последствие: головные боли, утомляемость и ухудшение памяти.
Альтернатива: всегда держать под рукой воду и перекусывать фруктами.

Ошибка: пропускать завтраки.
Последствие: мозг работает "вхолостую", снижается внимание.
Альтернатива: лёгкий утренний приём пищи с белком и сложными углеводами.

Ошибка: есть много сладостей.
Последствие: скачки глюкозы, снижение концентрации.
Альтернатива: фрукты, мёд, горький шоколад в умеренных количествах.

А что если мозг устал

Хроническая усталость, апатия и рассеянность часто связаны с дефицитом питательных веществ. Чтобы восстановить мозговую активность, стоит пройти обследование: проверить уровень железа, витаминов B и D, омега-3 и глюкозы.

Помогают также прогулки на свежем воздухе, чтение и качественный сон не менее семи часов. Мозг активно "перепрошивает" нейронные связи именно ночью.

Плюсы и минусы продуктов для мозга

Плюсы Минусы
Улучшают память и концентрацию Требуют регулярного употребления
Поддерживают эмоциональное равновесие Некоторые продукты (рыба, орехи) дороги
Замедляют старение мозга Возможна индивидуальная непереносимость
Повышают продуктивность Эффект не мгновенный — нужен месяц

FAQ

Как быстро почувствовать эффект от "мозговой” диеты?
При регулярном питании первые результаты — через 2-3 недели: повышается внимание, снижается усталость.

Можно ли заменить рыбу добавками омега-3?
Да, но лучше сочетать с натуральными продуктами — эффективность выше.

Какие напитки полезны для мозга?
Вода, зелёный чай, какао и ягодные морсы — они поддерживают кровообращение и снабжают клетки антиоксидантами.

Мифы и правда

Миф: мозг работает лучше от сладкого.
Правда: быстрые углеводы дают короткий всплеск энергии, после которого наступает упадок.

Миф: кофе стимулирует память.
Правда: кофеин улучшает бодрость, но не развивает когнитивные функции.

Миф: орехи полезны в любом количестве.
Правда: из-за калорийности достаточно 30 граммов в день.

Три интересных факта

  1. Мозг весит всего 2% от массы тела, но потребляет 20% энергии.

  2. Омега-3 жирные кислоты помогают вырабатывать серотонин — "гормон радости".

  3. У людей, пьющих достаточно воды, IQ-тесты показывают лучшие результаты.

Исторический контекст

Понимание роли питания в работе мозга сформировалось лишь в XX веке. Учёные обнаружили, что диета, богатая жирными кислотами и антиоксидантами, улучшает когнитивные способности.

Современные неврологи активно изучают влияние микронутриентов на мозг. Уже доказано, что сбалансированное питание снижает риск деменции на 30%.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
