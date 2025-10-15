Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье

Майонез, кетчуп и другие привычные соусы, которые кажутся безобидным дополнением к блюдам, могут принести организму больше вреда, чем пользы. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS. ru объяснила, какие соусы считаются самыми опасными и почему стоит ограничить их употребление, если вы заботитесь о здоровье и фигуре.
Многие добавляют соусы к еде для улучшения вкуса, не задумываясь о составе. Но, как предупреждает эксперт, именно за привлекательным вкусом часто скрываются трансжиры, соль, сахар и консерванты — комбинация, которая может привести к ожирению, сердечно-сосудистым проблемам и даже онкологическим заболеваниям.
"Основная опасность этих популярных соусов кроется в содержании трансжиров", — пояснила диетолог Елена Соломатина.
Трансжиры — это искусственные жиры, которые образуются при переработке растительных масел. Они увеличивают количество "плохого" холестерина в крови, провоцируют воспаления и ускоряют старение клеток. При частом употреблении таких жиров организм получает хроническую нагрузку, а обмен веществ нарушается.
Избыточное количество трансжиров воздействует на клетки подобно токсинам. Они изменяют структуру клеточных мембран, мешая нормальному усвоению питательных веществ.
Со временем это приводит к ряду последствий:
Нарушается работа сосудов и сердца.
Замедляется метаболизм, повышается уровень сахара.
Возникают воспалительные процессы.
Увеличивается риск онкологических заболеваний.
"Трансжиры ускоряют старение клеток и увеличивают количество свободных радикалов", — подчеркнула диетолог Елена Соломатина.
По данным Всемирной организации здравоохранения, такие соединения должны быть полностью исключены из рациона. Учёные утверждают, что регулярное употребление трансжиров в количестве даже 2-3 граммов в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть.
|Соус
|Калорийность (на 100 г)
|Основные вредные компоненты
|Последствия для здоровья
|Майонез
|~680 ккал
|Трансжиры, соль, сахар
|Повышение холестерина, ожирение
|Кетчуп
|~120 ккал
|Сахар, уксус, консерванты
|Повышение кислотности, воспаления ЖКТ
|Барбекю
|~150 ккал
|Сахар, ароматизаторы
|Нагрузка на печень и почки
|Соевый соус
|~80 ккал
|Избыток натрия
|Повышение давления, отёки
Как видно, даже низкокалорийные соусы могут быть опасны из-за химических добавок.
"Если ими злоупотреблять, появится лишний вес", — добавила диетолог Елена Соломатина.
Вместо магазинных соусов можно готовить домашние версии. Они не только безопаснее, но и вкуснее, поскольку сохраняют натуральные ароматы ингредиентов.
Майонез замените на йогуртный соус. Смешайте натуральный йогурт, лимонный сок и немного горчицы.
Вместо кетчупа используйте томатную пасту. Добавьте туда специи, базилик и щепотку оливкового масла.
Для заправок выбирайте оливковое масло первого отжима. Оно богато антиоксидантами и омега-3 кислотами.
Добавляйте специи. Куркума, паприка, чеснок и перец не только улучшают вкус, но и усиливают метаболизм.
Избегайте сахара. Его избыток в соусах часто становится причиной набора веса.
Ошибка: покупать соусы в пластиковых бутылках.
Последствие: контакт с упаковкой ускоряет окисление жиров.
Альтернатива: выбирайте стеклянные банки или домашние рецепты.
Ошибка: заправлять салаты готовым майонезом.
Последствие: лишние калории и воспаление сосудов.
Альтернатива: соус из йогурта и зелени.
Ошибка: считать кетчуп "диетическим".
Последствие: скрытый сахар приводит к скачкам инсулина.
Альтернатива: домашний томатный соус без сахара.
Диетологи отмечают: небольшое количество не повредит, если соблюдать умеренность. Главное — не превращать соусы в основу питания. Даже ложка промышленного майонеза может содержать до 10 граммов жира, а кетчуп — 3 чайные ложки сахара.
Лучше добавить к блюду ложку сметаны с зеленью, горчицу без добавок или лимонный сок — так вы сохраните вкус, но избавитесь от лишних калорий и химических соединений.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение калорийности рациона
|Необходимость готовить самостоятельно
|Улучшение обмена веществ
|Вкус кажется менее насыщенным
|Снижение нагрузки на печень
|Нужно время на адаптацию
|Меньше сахара и соли
|Сложнее подобрать альтернативу на выезде
Как часто можно употреблять соусы?
Желательно не чаще 1-2 раз в неделю, при этом отдавая предпочтение домашним вариантам.
Почему кетчуп вреден?
Из-за содержания сахара и уксуса, которые нарушают кислотно-щелочной баланс и раздражают слизистую желудка.
Какой соус безопасен для диеты?
Оливковое масло с лимонным соком или соус на основе авокадо — отличные низкокалорийные варианты.
Миф: майонез с пометкой "лайт" безопасен.
Правда: он содержит меньше жира, но столько же добавок и сахара.
Миф: кетчуп — источник витамина С.
Правда: термообработка уничтожает большинство витаминов.
Миф: домашние соусы не портятся.
Правда: без консервантов их нужно хранить не более трёх дней.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к 2023 году полностью исключить трансжиры из промышленного производства.
В одной столовой ложке майонеза может быть до 100 килокалорий — почти как в половине булочки.
Производители часто добавляют в кетчуп кукурузный сироп, который вызывает зависимость от сладкого.
Соусы появились как способ сохранить продукты и улучшить их вкус. Первые рецепты кетчупа относятся к XVII веку — тогда это был острый рыбный соус из Китая. Майонез возник во Франции и долго считался элитным продуктом. В XX веке массовое производство превратило их в ежедневную добавку, но с ростом потребления увеличилось и количество заболеваний, связанных с ожирением и нарушением обмена веществ. Сегодня диетологи всё чаще советуют возвращаться к естественным, простым заправкам, как это было до эры готовых соусов.
