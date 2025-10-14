Чисто — не значит безопасно: сколько живут невидимые враги на любимом белье

Мало кто задумывается о том, что даже такая привычная вещь, как нижнее бельё, имеет свой срок службы. Но специалисты предупреждают: слишком долгое использование одних и тех же трусов может не только ухудшить внешний вид одежды, но и повлиять на здоровье. Фармаколог А. К. Гонкалвес в интервью Daily Express объяснила, почему важно вовремя обновлять гардероб и как определить, что бельё пора заменить.
На первый взгляд кажется, что бельё можно носить годами — ведь его регулярно стирают. Однако ткань постепенно теряет плотность и эластичность, а микроскопические повреждения делают материал благоприятной средой для размножения бактерий и грибков.
"Такое поведение повышает риск бактериальных и грибковых инфекций мочеполовой системы", — предупредила фармаколог А. К. Гонкалвес.
По словам эксперта, даже после стирки на волокнах могут сохраняться микрочастицы кожи, пота и моющих средств, которые создают условия для роста микроорганизмов. Особенно это актуально при использовании синтетических тканей, менее устойчивых к высоким температурам и воздействию моющих веществ.
Ткань нижнего белья испытывает постоянное трение, растяжение и контакт с влагой, что ускоряет процесс износа. Эластичные волокна рвутся, бельё теряет форму, а вместе с этим — и способность обеспечивать гигиену.
"От нижнего белья следует избавляться при первых признаках износа", — отметила фармаколог А. К. Гонкалвес.
По её словам, это происходит через шесть-двенадцать месяцев регулярной носки. Даже при аккуратном уходе бельё со временем перестаёт быть безопасным.
Срок службы напрямую зависит от материала и ухода. Например:
Хлопок изнашивается быстрее, но хорошо "дышит" и легко стирается.
Микрофибра и бамбуковое волокно служат дольше, если стирать их при низких температурах.
Кружевное бельё требует деликатного режима и замены чаще — через 6-8 месяцев.
В среднем специалисты советуют полностью обновлять комплект белья раз в год, не дожидаясь явных повреждений.
|Материал
|Средний срок службы
|Особенности ухода
|Хлопок
|6-9 месяцев
|Стирать при 60 °C, можно гладить
|Микрофибра
|9-12 месяцев
|Стирать при 30-40 °C без отбеливателя
|Кружево
|6 месяцев
|Ручная стирка, избегать машинной сушки
|Шёлк
|До 1 года
|Специальные средства, холодная вода
Выбирайте натуральные ткани. Они позволяют коже "дышать" и снижают риск раздражений.
Стирайте после каждого ношения. Даже короткий контакт с телом оставляет бактерии.
Используйте мягкие моющие средства. Агрессивные порошки разрушают волокна.
Сушите на воздухе. Высокие температуры сокращают срок службы резинок.
Храните в сухом месте. Влага способствует появлению плесени и запахов.
Ошибка: носить одну пару дважды подряд.
Последствие: риск размножения бактерий и неприятного запаха.
Альтернатива: всегда менять бельё ежедневно.
Ошибка: стирать при низкой температуре.
Последствие: микроорганизмы выживают.
Альтернатива: стирать при 60 °C, если материал это допускает.
Ошибка: использовать отбеливатели.
Последствие: разрушение волокон и раздражение кожи.
Альтернатива: использовать кислородные добавки или специальные гели.
Даже если бельё выглядит свежим, микробы могут сохраняться в волокнах. Особенно опасно оставлять его на второй день, надеясь "досушить" и надеть снова.
"Не стоит надевать одну и ту же пару дважды подряд", — подчеркнула фармаколог А. К. Гонкалвес.
Это правило особенно важно летом и после занятий спортом, когда повышается потоотделение.
|Плюсы
|Минусы
|Снижается риск инфекций
|Дополнительные расходы
|Поддерживается комфорт и свежесть
|Требуется регулярный контроль
|Улучшается состояние кожи
|Нужно следить за сроком носки
Как понять, что бельё пора заменить?
Признаки: потеря формы, растянутые резинки, тусклый цвет и появление неприятного запаха даже после стирки.
Можно ли стирать бельё с остальной одеждой?
Желательно отдельно. Так сохраняется гигиена и снижается риск переноса бактерий.
Нужно ли гладить бельё?
Да, если ткань позволяет: утюжка помогает уничтожить остаточные микробы.
Миф: нижнее бельё можно носить несколько лет, если его стирать.
Правда: со временем ткань теряет структуру, и микробы не смываются полностью.
Миф: дезинфицирующие добавки заменяют высокую температуру стирки.
Правда: они помогают, но не уничтожают все микроорганизмы.
Миф: натуральные ткани не изнашиваются.
Правда: хлопок и бамбук тоже теряют плотность со временем.
По данным опроса британского бренда белья, 16 % жителей Великобритании носят одну и ту же пару трусов более пяти лет.
При стирке в холодной воде на белье может оставаться до 10 000 бактерий.
Резинки в нижнем белье теряют эластичность уже после 50 циклов стирки.
Первые аналоги нижнего белья появились в Древнем Египте — это были полоски ткани, обёрнутые вокруг бёдер. В Средние века бельё стало символом гигиены и социального статуса. Массовое производство трусов началось в XIX веке с появлением хлопчатобумажных фабрик. Сегодня бельё не только элемент комфорта, но и важная часть личной гигиены, напрямую связанная со здоровьем.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.