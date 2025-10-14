ИИ берёт на себя зрение: как устройство из Сиэтла учит людей снова ходить уверенно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:17
Здоровье

Технологии всё активнее входят в сферу инклюзии, помогая людям с ограничениями по зрению чувствовать себя увереннее в повседневной жизни. Одной из таких инноваций стало устройство Glide — проект американского стартапа Glidance из Сиэтла. Разработка обещает стать настоящим прорывом: компактный гаджет с искусственным интеллектом способен заменить традиционную трость и помочь незрячим безопасно передвигаться по улицам.

Слабовидящий человек идёт с идентификационной тростью
Фото: flickr.com by Zoetnet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слабовидящий человек идёт с идентификационной тростью

Как устроено устройство Glide

Glide внешне напоминает укороченную белую трость, но вместо привычного наконечника у неё два небольших резиновых колеса и передний бампер. Встроенная телескопическая ручка регулируется по высоте, что делает устройство удобным для людей разного роста.

"Glide способен голосом и физически направлять незрячих людей по городским улицам", — сообщили разработчики стартапа Glidance.

Главная особенность гаджета — сочетание сенсорных технологий и искусственного интеллекта. В его корпус встроена стереоскопическая камера глубины, которая охватывает пространство в радиусе до 15 метров. Дополнительные датчики приближения помогают заранее распознавать препятствия, ступеньки, бордюры и движущиеся объекты.

Если устройство "понимает", что человек приближается к опасности, оно подаёт тактильный сигнал — лёгкую вибрацию рукояти или короткий звуковой сигнал через встроенный динамик.

"Умная трость" с голосовым помощником

Glide не просто предупреждает об опасности, но и помогает пользователю ориентироваться в пространстве. С помощью встроенного микрофона человек может задавать голосовые команды — например, запросить маршрут до ближайшего кафе или остановки.

Система работает в двух режимах:

  1. Направленный режим - обеспечивает пошаговую навигацию по маршруту, используя Google Maps или заранее загруженную карту.

  2. Фристайл - основной режим, при котором устройство не диктует направление, а лишь помогает двигаться прямо, обходить препятствия и избегать столкновений.

"Во втором режиме устройство обеспечивает безопасность и помогает человеку двигаться прямо", — пояснили в компании Glidance.

На рукояти расположены кнопки управления и блок тактильной обратной связи, благодаря которым можно быстро изменить режим или приостановить движение.

Сравнение с традиционной тростью

Параметр Glide Обычная трость
Навигация Голосовая, с ИИ и картами Только тактильная
Безопасность Распознаёт препятствия на 15 м Реакция при контакте
Управление Кнопки и голосовые команды Только движения рукой
Цена ≈ 1500 долларов 30-100 долларов
Уровень поддержки Активная помощь и сопровождение Пассивное ориентирование

Glide не просто инструмент для ориентации — это интеллектуальный помощник, способный анализировать пространство и подсказывать, куда безопаснее идти.

Советы шаг за шагом: как пользоваться Glide

  1. Включить устройство и выбрать режим. При первом запуске система предложит калибровку по росту.

  2. Подключить смартфон. Через Bluetooth синхронизируется приложение, где можно задать маршрут.

  3. Активировать голосовое управление. Пользователь может произнести команду "Построить маршрут домой" или "Остановиться".

  4. Двигаться по подсказкам. Гаджет мягко направляет движение и предупреждает о препятствиях.

  5. Следить за зарядом. Одной зарядки хватает на 5-6 часов активного использования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать Glide без обучения.
    Последствие: потеря ориентации и риск столкновений.
    Альтернатива: пройти вводный курс от производителя или инструктора по мобильности.

  • Ошибка: полагаться только на голосовые команды.
    Последствие: замедленная реакция на физические препятствия.
    Альтернатива: сочетать голосовые подсказки с тактильной обратной связью.

  • Ошибка: не обновлять программное обеспечение.
    Последствие: сбои в работе датчиков.
    Альтернатива: регулярно устанавливать обновления через приложение.

А что если устройство заменит традиционную трость?

Glide не ставит целью полностью вытеснить классическую трость, а дополняет её функциональность. Многие пользователи, участвующие в бета-тестировании, отмечают, что гаджет помогает быстрее адаптироваться в незнакомых местах и снижает тревожность.

"Бета-тест устройства проходит на улицах Сиэтла", — сообщили представители Glidance.

Разработчики уверены: Glide не просто средство передвижения, а шаг к независимости и свободе. С его помощью незрячие люди смогут безопасно путешествовать, ходить на работу и гулять без сопровождения.

Плюсы и минусы устройства Glide

Плюсы Минусы
Помогает ориентироваться без посторонней помощи Высокая стоимость
Работает с Google Maps Требует подзарядки
Распознаёт препятствия заранее Нужна первоначальная настройка
Улучшает мобильность и уверенность пользователя Пока проходит бета-тест

FAQ

Когда Glide поступит в продажу?
Предзаказы планируют открыть весной 2026 года, а первые поставки ожидаются ближе к осени.

Сколько будет стоить устройство?
По предварительным данным, цена составит около 1500 долларов.

Подходит ли Glide для полностью слепых пользователей?
Да. Устройство ориентируется на голосовое и тактильное взаимодействие, не требуя визуального контакта с экраном.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ не способен безопасно управлять движением человека.
    Правда: система Glide не управляет, а лишь корректирует траекторию, предупреждая о рисках.

  • Миф: такие устройства сложны в использовании.
    Правда: управление интуитивное — достаточно освоить основные команды.

  • Миф: это просто "умная трость".
    Правда: Glide — полноценный навигационный инструмент с элементами искусственного интеллекта.

3 интересных факта

  1. Glide создавали при участии инженеров, ранее работавших над автономными автомобилями.

  2. Камера устройства способна различать не только объекты, но и их движение, например приближающийся велосипед.

  3. Разработка получила грант от американского фонда поддержки инноваций в области доступных технологий.

Исторический контекст

Идея трости для незрячих появилась в начале XX века: первые белые трости начали использовать во Франции. С тех пор принцип почти не менялся — ориентирование происходило за счёт звука и прикосновения. Но развитие искусственного интеллекта открывает новую эпоху. Glide объединяет технологии компьютерного зрения и навигации, превращая традиционную трость в интеллектуального проводника.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Садоводство, цветоводство
Новости спорта
Новости спорта
