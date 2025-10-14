Залили кипятком — и всё потеряли: эти каши лишают энергии с утра

Многие по привычке начинают утро с тарелки горячей каши, считая её залогом энергии и здоровья. Но, как оказалось, не каждая крупа действительно полезна для организма. Одни каши приносят пользу, другие же — лишь создают иллюзию правильного питания. Об этом рассказал нутрициолог Дмитрий Куликов, развеяв популярные мифы о "здоровом завтраке".
Современные технологии стремятся сделать еду удобной и быстрой, но именно из-за этого продукты теряют часть своей ценности. Крупы, которые не нужно варить, — пример того, как удобство оборачивается вредом.
"Самыми бесполезными являются каши быстрого приготовления, которые достаточно залить кипятком", — пояснил нутрициолог Дмитрий Куликов.
По словам специалиста, такие продукты проходят обработку при высокой температуре. В результате исчезают витамины группы B, клетчатка и минералы. То, что остаётся, — крахмал и сахар, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови, вызывая чувство голода уже через час.
Манная каша остаётся символом детского завтрака, но для взрослого организма она почти бесполезна. Куликов отмечает, что в манке слишком много простых углеводов и глютена, но почти нет витаминов и микроэлементов.
Кроме того, манная каша содержит фитин — вещество, мешающее усвоению витамина D и кальция. Это делает её особенно нежелательной для тех, кто страдает дефицитом этих элементов или проблемами с костями.
"Манная каша содержит много глютена, но минимум витаминов, микроэлементов и белка", — отметил нутрициолог Дмитрий Куликов.
Для детей и людей с чувствительным пищеварением манка может вызывать вздутие и чувство тяжести. А из-за высокой калорийности при низкой питательной ценности её регулярное употребление способствует набору веса.
Многие считают овсянку идеальным завтраком. Однако и здесь есть нюансы. В магазинах можно найти десятки вариантов, и не все одинаково полезны.
Эксперт рекомендует внимательно читать состав: качественная овсянка должна содержать только цельные овсяные хлопья без сахара, ароматизаторов и сухофруктов.
"Если потребитель выбирает "Геркулес" с высокой продолжительностью варки — такая каша станет отличным источником витаминов группы В и Е, пищевых волокон", — отметил Куликов.
Долговарящая овсянка содержит бета-глюкан — природный полисахарид, который помогает регулировать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца. А пентозаны, присутствующие в злаках, мягко обволакивают слизистую желудка, создавая ощущение комфорта после еды.
|Крупа
|Польза
|Недостатки
|Манная
|Лёгкая консистенция, быстро готовится
|Почти нет витаминов, мешает усвоению кальция
|Овсяная (долговарка)
|Источник клетчатки и витаминов B
|Требует времени на приготовление
|Овсяная (быстрого приготовления)
|Удобна в дороге
|Теряет до 70% полезных веществ
|Гречневая
|Белок, железо, магний
|Может быть тяжеловата для желудка при гастрите
Читайте состав. В каше не должно быть сахара, ароматизаторов и растительных масел.
Проверяйте срок годности. В картонной упаковке качественная крупа хранится не более четырёх месяцев.
Отдавайте предпочтение цельным зёрнам. Чем дольше каша варится, тем выше её питательная ценность.
Добавляйте к крупам белок. Орехи, йогурт или варёное яйцо помогут сбалансировать завтрак.
Не злоупотребляйте порцией. Оптимальная порция каши — около 150-200 граммов.
Ошибка: завтракать кашей из пакетика.
Последствие: быстрый скачок сахара и чувство усталости.
Альтернатива: сварите "Геркулес" на воде или молоке — получите энергию без вреда.
Ошибка: считать манную кашу диетической.
Последствие: набор веса и слабая сытость.
Альтернатива: замените манку гречкой или овсянкой — они содержат больше белка и клетчатки.
Ошибка: выбирать сладкие овсяные смеси с добавками.
Последствие: лишний сахар и калории.
Альтернатива: добавьте свежие фрукты, мёд или ягоды самостоятельно.
Полностью исключать каши из рациона не стоит — злаки обеспечивают организм энергией и клетчаткой. Главное — выбрать правильные виды и не переедать. Гречка, овсянка и киноа станут отличной основой завтрака, особенно в сочетании с фруктами или орехами.
Куликов советует чередовать крупы, чтобы питание было разнообразным. Например, один день — овсянка, другой — гречка, третий — киноа или бурый рис. Это помогает получать полный спектр витаминов и аминокислот.
|Плюсы
|Минусы
|Дают энергию и сытость
|Некоторые содержат слишком много углеводов
|Улучшают пищеварение
|Быстрые каши теряют витамины
|Богаты минералами и клетчаткой
|Требуют времени для приготовления
Как понять, что каша действительно полезная?
Полезная каша — это цельная крупа, требующая варки. Она сохраняет витамины и клетчатку.
Можно ли есть манную кашу детям?
Редко и в небольших количествах. Детям старше двух лет она не навредит, если чередовать с другими крупами.
Какая альтернатива быстрому завтраку без вреда?
Овсянка, заваренная на ночь с йогуртом, семенами и фруктами — вкусный и полезный вариант без термообработки.
Миф: каша из пакетика полезна, ведь сделана из злаков.
Правда: термообработка разрушает большую часть витаминов и волокон.
Миф: манная каша укрепляет кости.
Правда: наоборот, она мешает усвоению кальция и витамина D.
Миф: овсянка на молоке вредна.
Правда: если нет непереносимости лактозы, молоко только улучшает усвоение белков.
"Геркулес" получил своё название в честь героя древнегреческой мифологии — символа силы и выносливости.
Каша из цельных овсяных зёрен снижает уровень "плохого" холестерина на 10% при регулярном употреблении.
В старину манная каша считалась лакомством для знати, а не повседневным блюдом.
Ещё в XIX веке каши считались основой рациона на Руси. Каждая губерния имела свою "фирменную" крупу: на Севере ели овсянку, на Юге — пшёнку, в Поволжье — гречку. Манная же появилась позже, когда начали перерабатывать пшеницу в более мелкую фракцию. С развитием технологий появились каши быстрого приготовления, но вместе с удобством пришла и потеря пользы.
