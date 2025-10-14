Капуста борется лучше витаминов: почему простуда сдаёт позиции после такой еды

В холодное время года, когда простудные заболевания подстерегают буквально на каждом шагу, особенно важно поддерживать организм изнутри. Диетологи уверяют: укрепить иммунитет можно не только аптечными средствами, но и привычными продуктами, если грамотно их сочетать и включать в повседневное меню.
Когда температура падает, а световой день становится короче, иммунная система начинает работать с перегрузкой. Организм испытывает нехватку витамина D, меньше двигается и чаще подвергается стрессу. Всё это делает человека более уязвимым к вирусам.
Рацион, богатый витаминами, минералами и полезными жирами, помогает укрепить защитные функции. При этом вовсе не обязательно прибегать к дорогим добавкам — многие нужные вещества есть в доступных и привычных продуктах.
"Грибы, капуста и жирная рыба помогают укрепить иммунную систему", — заявила диетолог Л. Джусти.
Эти продукты, по словам специалиста, снабжают организм витаминами и микроэлементами, поддерживающими здоровье в сезон простуд.
Летом его можно получить из солнечного света — достаточно проводить на улице хотя бы полчаса в день. Но осенью и зимой, когда солнце почти не появляется, восполнять дефицит нужно через питание.
Самыми богатыми источниками витамина D считаются:
жирная морская рыба — скумбрия, лосось, сельдь;
яичные желтки;
печень трески;
грибы, особенно шиитаке и вешенки.
Регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать уровень витамина D в норме, что напрямую связано с устойчивостью организма к вирусам.
"В скумбрии и другой жирной рыбе содержится витамин D, поддерживающий работу иммунитета", — отметила диетолог Л. Джусти.
Также она подчеркнула, что грибы — редкий растительный источник этого витамина, особенно ценные для вегетарианцев и тех, кто избегает животных жиров.
Этот витамин участвует в производстве белков, формирующих иммунные клетки. Он защищает ткани от воспаления, ускоряет восстановление после болезни и помогает усваивать железо.
Лучшими источниками витамина С диетологи называют:
• свежую капусту (особенно квашеную, где сохраняется высокая концентрация витамина),
• шпинат,
• брокколи,
• цитрусовые,
• шиповник и болгарский перец.
"Шпинат и капуста богаты витамином С, который помогает защищать организм от инфекций", — пояснила диетолог Л. Джусти.
Эксперт советует включать эти продукты в рацион ежедневно, варьируя блюда — от салатов до смузи. Главное — не подвергать овощи длительной термической обработке, чтобы сохранить максимум пользы.
|Продукт
|Основной витамин
|Польза для иммунитета
|Скумбрия
|D
|Поддерживает обмен веществ, укрепляет кости и повышает защиту организма
|Грибы шиитаке
|D
|Стимулируют работу клеток иммунной системы
|Капуста
|C
|Способствует защите от вирусов и воспалений
|Шпинат
|C
|Ускоряет восстановление тканей и повышает уровень энергии
Добавляйте рыбу в меню дважды в неделю. Это поможет не только получить витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, необходимые для сердца и сосудов.
Готовьте блюда из капусты и шпината. Их можно добавлять в супы, салаты и рагу.
Не забывайте про грибы. Они вкусны в тушёном виде и прекрасно сочетаются с овощами.
Пейте воду. Обильное питьё помогает организму выводить токсины.
Откажитесь от излишков сахара. Он подавляет активность иммунных клеток.
Ошибка: употребление полуфабрикатов и фастфуда.
Последствие: хроническое воспаление и снижение защитных функций.
Альтернатива: домашние блюда из натуральных продуктов.
Ошибка: злоупотребление кофе и алкоголем.
Последствие: обезвоживание и повышенная нагрузка на печень.
Альтернатива: травяные чаи, морсы и вода с лимоном.
Ошибка: недостаток сна.
Последствие: организм теряет способность восстанавливаться.
Альтернатива: 7-8 часов сна в день и умеренная физическая активность.
Многие считают, что витамины лучше принимать в таблетках. Однако исследования показывают, что усвоение полезных веществ из пищи гораздо эффективнее. Продукты содержат не только витамины, но и ферменты, клетчатку и фитонутриенты, которые работают в комплексе.
Например, одна порция квашеной капусты даёт организму почти половину дневной нормы витамина С, а тарелка грибного супа — ценный запас витамина D.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральность и доступность
|Требуется регулярность
|Улучшение пищеварения
|Влияние сезона — зимой меньше свежих овощей
|Безопасность и отсутствие побочных эффектов
|Иногда нужно комбинировать разные продукты
Как выбрать рыбу с высоким содержанием витамина D?
Выбирайте морскую рыбу холодных вод — скумбрию, лосось, сельдь. Чем жирнее рыба, тем выше концентрация витамина D.
Сколько стоит поддержание иммунитета через питание?
Рацион, богатый полезными продуктами, не обязательно дорог. Основу могут составлять сезонные овощи, грибы и доступная рыба, например, хек или скумбрия.
Что лучше: капсула витамина или тарелка салата?
С точки зрения усвоения и комплексного эффекта — салат. Пища содержит вещества, которые усиливают действие витаминов.
Миф: витамин D можно получить только от солнца.
Правда: грибы и рыба содержат его в достаточном количестве даже зимой.
Миф: витамины из пищи не покрывают суточную норму.
Правда: при разнообразном питании можно получить все необходимые вещества.
Миф: замороженные овощи бесполезны.
Правда: современные технологии позволяют сохранять до 90% витаминов.
Шиитаке содержат особое вещество — бета-глюкан, которое активирует иммунные клетки.
Квашеная капуста полезнее свежей, так как в процессе брожения появляются пробиотики.
Употребление жирной рыбы дважды в неделю снижает риск простуд почти на 40%.
Ещё в древности люди связывали здоровье с питанием. В Древней Греции Гиппократ учил: "Пусть пища будет твоим лекарством". И сегодня этот принцип остаётся актуальным. Современная наука лишь подтверждает древнюю мудрость: укрепление иммунитета начинается на кухне.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.