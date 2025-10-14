Капуста борется лучше витаминов: почему простуда сдаёт позиции после такой еды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:33
Здоровье

В холодное время года, когда простудные заболевания подстерегают буквально на каждом шагу, особенно важно поддерживать организм изнутри. Диетологи уверяют: укрепить иммунитет можно не только аптечными средствами, но и привычными продуктами, если грамотно их сочетать и включать в повседневное меню.

капуста с яблоками и клюквой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
капуста с яблоками и клюквой

Почему питание так важно в сезон простуд

Когда температура падает, а световой день становится короче, иммунная система начинает работать с перегрузкой. Организм испытывает нехватку витамина D, меньше двигается и чаще подвергается стрессу. Всё это делает человека более уязвимым к вирусам.

Рацион, богатый витаминами, минералами и полезными жирами, помогает укрепить защитные функции. При этом вовсе не обязательно прибегать к дорогим добавкам — многие нужные вещества есть в доступных и привычных продуктах.

"Грибы, капуста и жирная рыба помогают укрепить иммунную систему", — заявила диетолог Л. Джусти.

Эти продукты, по словам специалиста, снабжают организм витаминами и микроэлементами, поддерживающими здоровье в сезон простуд.

Главные источники витамина D

Летом его можно получить из солнечного света — достаточно проводить на улице хотя бы полчаса в день. Но осенью и зимой, когда солнце почти не появляется, восполнять дефицит нужно через питание.

Самыми богатыми источниками витамина D считаются:

  1. жирная морская рыба — скумбрия, лосось, сельдь;

  2. яичные желтки;

  3. печень трески;

  4. грибы, особенно шиитаке и вешенки.

Регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать уровень витамина D в норме, что напрямую связано с устойчивостью организма к вирусам.

"В скумбрии и другой жирной рыбе содержится витамин D, поддерживающий работу иммунитета", — отметила диетолог Л. Джусти.

Также она подчеркнула, что грибы — редкий растительный источник этого витамина, особенно ценные для вегетарианцев и тех, кто избегает животных жиров.

Витамин С: защита на клеточном уровне

Этот витамин участвует в производстве белков, формирующих иммунные клетки. Он защищает ткани от воспаления, ускоряет восстановление после болезни и помогает усваивать железо.

Лучшими источниками витамина С диетологи называют:
• свежую капусту (особенно квашеную, где сохраняется высокая концентрация витамина),
• шпинат,
• брокколи,
• цитрусовые,
• шиповник и болгарский перец.

"Шпинат и капуста богаты витамином С, который помогает защищать организм от инфекций", — пояснила диетолог Л. Джусти.

Эксперт советует включать эти продукты в рацион ежедневно, варьируя блюда — от салатов до смузи. Главное — не подвергать овощи длительной термической обработке, чтобы сохранить максимум пользы.

Сравнение продуктов по содержанию витаминов

Продукт Основной витамин Польза для иммунитета
Скумбрия D Поддерживает обмен веществ, укрепляет кости и повышает защиту организма
Грибы шиитаке D Стимулируют работу клеток иммунной системы
Капуста C Способствует защите от вирусов и воспалений
Шпинат C Ускоряет восстановление тканей и повышает уровень энергии

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет через питание

  1. Добавляйте рыбу в меню дважды в неделю. Это поможет не только получить витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, необходимые для сердца и сосудов.

  2. Готовьте блюда из капусты и шпината. Их можно добавлять в супы, салаты и рагу.

  3. Не забывайте про грибы. Они вкусны в тушёном виде и прекрасно сочетаются с овощами.

  4. Пейте воду. Обильное питьё помогает организму выводить токсины.

  5. Откажитесь от излишков сахара. Он подавляет активность иммунных клеток.

Ошибки, которые ослабляют иммунитет

  • Ошибка: употребление полуфабрикатов и фастфуда.
    Последствие: хроническое воспаление и снижение защитных функций.
    Альтернатива: домашние блюда из натуральных продуктов.

  • Ошибка: злоупотребление кофе и алкоголем.
    Последствие: обезвоживание и повышенная нагрузка на печень.
    Альтернатива: травяные чаи, морсы и вода с лимоном.

  • Ошибка: недостаток сна.
    Последствие: организм теряет способность восстанавливаться.
    Альтернатива: 7-8 часов сна в день и умеренная физическая активность.

А что если заменить добавки продуктами?

Многие считают, что витамины лучше принимать в таблетках. Однако исследования показывают, что усвоение полезных веществ из пищи гораздо эффективнее. Продукты содержат не только витамины, но и ферменты, клетчатку и фитонутриенты, которые работают в комплексе.

Например, одна порция квашеной капусты даёт организму почти половину дневной нормы витамина С, а тарелка грибного супа — ценный запас витамина D.

Плюсы и минусы натурального подхода

Плюсы Минусы
Натуральность и доступность Требуется регулярность
Улучшение пищеварения Влияние сезона — зимой меньше свежих овощей
Безопасность и отсутствие побочных эффектов Иногда нужно комбинировать разные продукты

FAQ

Как выбрать рыбу с высоким содержанием витамина D?
Выбирайте морскую рыбу холодных вод — скумбрию, лосось, сельдь. Чем жирнее рыба, тем выше концентрация витамина D.

Сколько стоит поддержание иммунитета через питание?
Рацион, богатый полезными продуктами, не обязательно дорог. Основу могут составлять сезонные овощи, грибы и доступная рыба, например, хек или скумбрия.

Что лучше: капсула витамина или тарелка салата?
С точки зрения усвоения и комплексного эффекта — салат. Пища содержит вещества, которые усиливают действие витаминов.

Мифы и правда

  • Миф: витамин D можно получить только от солнца.
    Правда: грибы и рыба содержат его в достаточном количестве даже зимой.

  • Миф: витамины из пищи не покрывают суточную норму.
    Правда: при разнообразном питании можно получить все необходимые вещества.

  • Миф: замороженные овощи бесполезны.
    Правда: современные технологии позволяют сохранять до 90% витаминов.

3 интересных факта

  1. Шиитаке содержат особое вещество — бета-глюкан, которое активирует иммунные клетки.

  2. Квашеная капуста полезнее свежей, так как в процессе брожения появляются пробиотики.

  3. Употребление жирной рыбы дважды в неделю снижает риск простуд почти на 40%.

Исторический контекст

Ещё в древности люди связывали здоровье с питанием. В Древней Греции Гиппократ учил: "Пусть пища будет твоим лекарством". И сегодня этот принцип остаётся актуальным. Современная наука лишь подтверждает древнюю мудрость: укрепление иммунитета начинается на кухне.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Секрет, который ушёл в огонь: как исчезла технология металла, способного резать мечи врагов пополам
