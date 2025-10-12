Кожа станет свежее, а пробуждение — легче: простая привычка, которая меняет качество жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вечерняя привычка, способная улучшить качество сна и общее самочувствие, может быть удивительно простой — всего один киви перед сном. Этот фрукт не только вкусен, но и обладает целым комплексом свойств, которые благотворно влияют на работу пищеварительной, нервной и иммунной систем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя медитация

Почему именно киви полезно есть на ночь

Киви — тропический плод с насыщенным витаминно-минеральным составом. В нём сочетаются антиоксиданты, пищевые волокна и особый фермент актинидин, который помогает организму переваривать белковую пищу. Благодаря этому ночное пищеварение проходит мягче, а тяжесть после ужина ощущается реже.

Люди, включающие киви в вечерний рацион, нередко замечают, что засыпают быстрее и просыпаются с ощущением лёгкости. Этот эффект связан с действием калия и магния, присутствующих в плодах. Они способствуют расслаблению мышц и нервной системы, снижая уровень тревожности и внутреннего напряжения.

Киви и качество сна

Результаты исследований показывают, что употребление киви за 30-60 минут до сна помогает увеличить длительность глубоких фаз сна. Учёные объясняют это сочетанием микроэлементов и витаминов, поддерживающих выработку серотонина — гормона, регулирующего настроение и биоритмы.

Кроме того, киви имеет низкий гликемический индекс. Это значит, что уровень сахара в крови после его употребления остаётся стабильным, без резких скачков. Поэтому фрукт подходит даже людям с инсулинорезистентностью и тем, кто следит за уровнем глюкозы.

Поддержка пищеварения и обмена веществ

Помимо фермента актинидина, в мякоти киви много клетчатки, которая стимулирует работу кишечника. Регулярное употребление фрукта улучшает перистальтику, помогает избавиться от запоров и способствует естественному очищению организма.

Через несколько дней такой привычки заметно ускоряется обмен веществ. Особенно ощутим эффект у тех, кто долгое время сталкивался с проблемами пищеварения или малоподвижным образом жизни.

Антиоксиданты и витамин С

Киви — один из лидеров по содержанию витамина С, который усиливает защитные функции организма и помогает клеткам восстанавливаться во время сна. Этот антиоксидант участвует в синтезе коллагена, что отражается на состоянии кожи: к утру она становится более свежей, упругой и увлажнённой.

Также витамин С нейтрализует свободные радикалы, накопленные за день, и поддерживает работу сердца и сосудов. Поэтому один фрукт перед сном может стать частью естественного "ночного восстановления".

Осторожность при чувствительном желудке

Несмотря на многочисленные плюсы, киви не всем подходит. Из-за наличия кислот он может раздражать слизистую желудка. Людям с гастритом, повышенной кислотностью или другими желудочно-кишечными заболеваниями стоит ограничить количество фрукта или выбирать более спелые, мягкие плоды — в них меньше органических кислот.

Оптимально есть киви не сразу после еды, а через 30-60 минут до сна. Так ферменты успеют подействовать, не вызывая дискомфорта.

Маленький плод — большая польза

Регулярное употребление киви на ночь помогает телу справляться с вечерним стрессом, улучшает пищеварение и способствует более глубокому сну. Всего один плод в день может стать естественным способом поддерживать здоровье без лишних добавок и лекарств.

Главное — слушать свой организм, подбирать спелые фрукты и не злоупотреблять количеством. Тогда этот тропический гость действительно станет союзником вашего здоровья и сна.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
