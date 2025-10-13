Детство кончилось — кончились лекарства: пациенты с орфанными болезнями на грани

Более 350 пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями в ближайшие три года могут остаться без жизненно необходимого лечения. Почти половина из тех, кто достиг совершеннолетия и перестал получать помощь фонда "Круг добра", сообщают: регионы отказываются закупать для них лекарства. Проблема не новая — но с каждым годом она становится острее.
На сентябрьском конгрессе "Право на здоровье" представители пациентских организаций, врачи и депутаты снова обсуждали, как обеспечить "бесшовный переход" в системе лекарственного обеспечения для повзрослевших пациентов.
Фонд "Круг добра" был создан для помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Он закупает дорогостоящие препараты, оплачивает генную терапию и поддерживает семьи, где ребёнок нуждается в пожизненном лечении. Но помощь предоставляется до 19 лет — возрастное ограничение, введённое, чтобы регионы успели взять пациентов под свою опеку.
Однако, как отмечают специалисты, этот переход в большинстве случаев так и не состоялся.
"Более половины пациентов с редкими заболеваниями старше 19 лет в 2024 году сообщали о проблемах с лекарственным обеспечением за счет региона", — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.
По его словам, если терапия прерывается, заболевание возвращается, и всё, что фонд успел сделать за годы лечения, оказывается перечёркнуто.
По данным Елены Шукан, руководителя проектного офиса "Редкие болезни" при Национальном НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, с 2024 по 2027 годы из-под опеки фонда выйдут 839 пациентов.
Чтобы обеспечить их препаратами, требуется около 14 млрд рублей ежегодно — сумма, которую сегодня ни один регион не может выделить самостоятельно.
При этом регионы в целом расходуют около 250 млрд рублей в год на "региональную льготу" — программу бесплатных лекарств, и около четверти этих средств уже уходит на орфанных больных. Разница в расходах поражает: по словам депутата Госдумы Алексея Куринного, "затраты на одного пациента в разных субъектах отличаются в 3-4 раза".
Такое неравенство создаёт ситуацию, при которой шансы на жизнь зависят от прописки.
Причин несколько:
"Когда пациенты по достижении совершеннолетия перестают получать терапию, смысл работы фонда теряется. Нужен единый механизм преемственности и федеральное регулирование", — подчеркнул Юрий Жулев.
Эксперты сходятся во мнении: проблему можно решить только через централизацию закупок и федеральный контроль.
Алексей Куринный предлагает два пути:
"Централизованные закупки — это экономия. При региональных поставках цена на орфанные препараты выше в 1,5-2 раза. А федеральная система позволяет перераспределять остатки между регионами", — пояснил депутат.
Федерализация даст возможность выровнять доступ к терапии и снять нагрузку с региональных бюджетов, особенно тех, где финансирование минимально.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение стоимости лекарств за счёт оптовых закупок
|Необходимость пересмотра бюджетного законодательства
|Равный доступ пациентов по всей стране
|Централизация может замедлить поставки при сбоях
|Возможность перераспределения препаратов между регионами
|Потребуется новая структура логистики
|Контроль качества и прозрачность расходов
|Риск бюрократизации процессов
Вопрос о поддержке орфанных пациентов уже рассматривался на уровне Конституционного суда. Суд указал: помощь должна предоставляться не только при дефиците финансирования, но и при наличии организационных барьеров.
Государство обязано обеспечить равенство пациентов вне зависимости от региона проживания, а также равное участие федерации и субъектов.
"Нельзя допускать диспропорций между регионами. Решения о финансировании должны приниматься оперативно и на основе понятных критериев", — отметила доцент кафедры медицинского права Сеченовского университета Мария Посадкова
По словам Ирины Мясниковой, сопредседателя Всероссийского союза пациентов, после совершеннолетия у многих детей с редкими заболеваниями возникает "провал" в маршрутизации.
"Старый 154-й приказ Минздрава, регулирувший переход из детской во взрослую сеть, отменён. Пациенты не знают, где наблюдаться и кто их должен лечить. Эту проблему необходимо решать комплексно", — подчеркнула эксперт.
Без чёткого маршрута пациенты оказываются в вакууме: врачи не имеют инструкций, регионы не знают, за чей счёт обеспечивать терапию, а люди остаются без жизненно важных лекарств.
"Круг добра" стал символом надежды для тысяч семей, но его миссия не должна заканчиваться вместе с детством пациента. Редкие болезни не исчезают в 19 лет — и именно поэтому система помощи должна быть непрерывной. Централизация закупок, федеральный контроль и чёткая маршрутизация — не просто бюрократические шаги, а гарантия того, что усилия врачей, фондов и самих пациентов не окажутся напрасными.
Каждый случай прекращения терапии — это не статистика, а человеческая судьба.
