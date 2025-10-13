Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жир не уходит — фильтры забиты: тело держит лишний вес, пока не решится главная скрытая проблема
Больше никаких гор текстиля: мода на чистый диван переворачивает понятие уюта
Юные хоккеисты в опасности: этот поступок тренера Спартака вызвал шквал критики
В Калининграде закрыли роддом: что скрывает внезапный карантин?
Они красивы, но несут холод и печаль: какие деревья нельзя сажать рядом с домом
Русская кухня в шоке: арабский рецепт, который переворачивает представление об огурцах
Мозг мотора или его сердце? Вот что на самом деле делает распределительный вал
Предновогодний ценопад: что можно купить, пока не подорожало
Оксана Самойлова и развод с Джиганом: первое обращение блогерши после подачи заявления

Экран против позвоночника: как телевизор и ноутбук крадут здоровье незаметно

5:12
Здоровье

Современная жизнь всё чаще проходит перед экраном — монитора, смартфона или телевизора. Но учёные предупреждают: даже один лишний час сидения повышает риск хронической боли в спине и шее. К счастью, решение оказалось удивительно простым — достаточно хотя бы короткой прогулки или лёгкой разминки, чтобы уменьшить вероятность боли и вернуть позвоночнику гибкость.

Разминка в офисе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разминка в офисе

Экран против осанки: что показало исследование

Учёные изучили, как время перед экраном связано с хроническими болями. Результаты оказались тревожными:

  • Риск боли в шее и плечах у тех, кто проводит за экраном много часов, повышался на 43 %.
  • Вероятность хронической боли в спине — на 39 %.
  • Каждый дополнительный час сидения перед экраном увеличивал риск проблем со спиной на 5 %.

При этом исследование охватывало долгосрочную группу наблюдения, что делает выводы особенно надёжными.

Маленькое движение — большой эффект

Самое интересное, что даже небольшое изменение привычек значительно снижало риски. Если заменить 1 час просмотра телевизора на час прогулки, то вероятность хронической боли в шее и плечах уменьшалась на 4,82 %, а боли в спине — на 5,26 %.

Даже 10 минут физической активности в день показывали положительную тенденцию — боли становились менее выраженными, а их частота снижалась.

Иными словами, не нужно становиться спортсменом: короткие, но регулярные движения действительно работают.

Почему это важно

Долгое сидение замедляет кровообращение, вызывает спазмы мышц и повышает нагрузку на позвоночник. Особенно страдают шея и поясница — области, которые первыми реагируют на неправильную позу.

Медики считают, что профилактика боли должна начинаться не с таблеток, а с движения: перерывов в работе, растяжек, коротких прогулок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сидеть без перерывов по несколько часов.
  • Последствие: застой крови, напряжение мышц, боль.
  • Альтернатива: вставать каждые 45-60 минут и делать лёгкую разминку.
  • Ошибка: проводить весь вечер перед телевизором после работы.
  • Последствие: ухудшение осанки и хронические боли.
  • Альтернатива: заменить хотя бы час просмотра на прогулку или йогу.
  • Ошибка: считать, что короткая активность не имеет смысла.
  • Последствие: потеря мотивации к движению.
  • Альтернатива: помнить: даже 10 минут активности дают результат.

Как минимизировать вред сидячей работы

  1. Используйте напоминания — ставьте таймер на каждый час, чтобы встать и пройтись.
  2. Меняйте позу, не сидите неподвижно слишком долго.
  3. Работайте за столом с прямой спиной, регулируйте высоту стула.
  4. Держите экран монитора на уровне глаз — так снизите нагрузку на шею.
  5. Добавьте простые упражнения: вращение плечами, наклоны, растяжку.

Плюсы и минусы экранного времени

Плюсы Минусы
Доступ к информации, общению и развлечениям Повышенный риск болей в спине и шее
Возможность удалённой работы Усталость глаз и ухудшение осанки
Развитие технологий и онлайн-обучения Малоподвижный образ жизни

Что говорят учёные

Длительное пребывание перед экраном способствует возникновению дискомфорта в позвоночнике, а даже непродолжительная, но регулярная физическая активность может принести значимое облегчение.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, полученные данные подтверждают: движение — ключевой фактор профилактики хронической боли.

Мифы и правда

  • Миф: если спина болит, нужно больше отдыхать.
  • Правда: умеренная активность улучшает кровоток и снижает боль.
  • Миф: спорт помогает только при регулярных тренировках.
  • Правда: даже короткие упражнения несколько раз в день дают эффект.
  • Миф: офисная работа безопасна для здоровья.
  • Правда: сидячий образ жизни — один из главных факторов хронических болей.

А что, если начинать день с разминки

Что если каждое утро начинать не с телефона, а с короткой разминки? Всего несколько минут активности могут заменить час страданий от боли в спине. Ведь позвоночник, как и сердце, любит движение — это его естественное состояние. И чем раньше мы начнём заботиться о нём, тем дольше сможем оставаться гибкими и здоровыми.

Долгое сидение — новый вызов для здоровья XXI века. Но решение — простое: встать и пройтись. Даже 10 минут активности в день помогают позвоночнику справиться с нагрузкой и снизить риск хронических болей. Учёные убеждены: движение — это не подвиг, а минимальное условие комфорта, без которого невозможно чувствовать себя по-настоящему хорошо.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Жир не уходит — фильтры забиты: тело держит лишний вес, пока не решится главная скрытая проблема
Больше никаких гор текстиля: мода на чистый диван переворачивает понятие уюта
Юные хоккеисты в опасности: этот поступок тренера Спартака вызвал шквал критики
В Калининграде закрыли роддом: что скрывает внезапный карантин?
Они красивы, но несут холод и печаль: какие деревья нельзя сажать рядом с домом
Русская кухня в шоке: арабский рецепт, который переворачивает представление об огурцах
Мозг мотора или его сердце? Вот что на самом деле делает распределительный вал
Предновогодний ценопад: что можно купить, пока не подорожало
Оксана Самойлова и развод с Джиганом: первое обращение блогерши после подачи заявления
Экран против позвоночника: как телевизор и ноутбук крадут здоровье незаметно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.