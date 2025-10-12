Мозг посылает сигналы SOS: 3 состояния, при которых зевота становится симптомом болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Частая зевота — не всегда безобидный признак усталости. Мы привыкли объяснять её скукой, недосыпом или духотой, но медицина видит в этом сигнал о более серьёзных нарушениях. Организм через зевоту может буквально "просить помощи", и важно понять, когда стоит насторожиться.

Зевающий мужчина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зевающий мужчина

Что происходит, когда мы зеваем

Зевота — древний рефлекс, сопровождающий человека с рождения. При глубоком вдохе в лёгкие поступает больше воздуха, активизируется кровоток, а мозг получает дополнительную порцию кислорода. Однако, по словам врачей, этот механизм запускается не только при нехватке сна.

"При гипогликемии, низком уровне глюкозы в крови, мозг буквально голодает, и зевота может быть одним из ранних сигналов нехватки его основного топлива", — пояснила врач-эндокринолог Лилия Биндюкова.

Когда уровень сахара снижается, клетки недополучают энергию. Мозг, требующий больше всего глюкозы, начинает работать в режиме экономии, и зевота становится одним из инструментов поддержания активности.

Сигнал о проблемах с обменом веществ

По наблюдениям эндокринологов, частая зевота может указывать на развитие диабета второго типа. Эта болезнь начинается незаметно: человек чувствует слабость, тянет ко сну даже после отдыха, появляется постоянное желание зевать. Это происходит потому, что при диабете нарушается метаболизм, а мозг недополучает энергию, несмотря на высокий уровень сахара в крови.

Обычные методы борьбы с усталостью — кофе, прогулки, витамины — не помогают, потому что причина не в образе жизни, а в нарушении работы поджелудочной железы. Поэтому регулярная зевота без очевидных причин — повод сдать анализ крови на глюкозу.

Гормональный фон и стресс

Зевота может быть не только "сигналом голода" для мозга, но и реакцией на внутреннее истощение.

"Спровоцировать постоянную зевоту может и дисбаланс стрессовых гормонов, так как при истощении или гиперфункции надпочечников нарушается тонкий баланс нейромедиаторов в мозге, таких как дофамин и серотонин", — добавила врач Лилия Биндюкова.

Когда человек живёт в состоянии постоянного стресса, уровень кортизола выходит за пределы нормы. Это влияет на выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. В результате мозг получает ложные сигналы усталости, и организм пытается "перезагрузиться" через зевоту.

Связь с ожирением и нарушениями сна

Ожирение — ещё один фактор, который может объяснить частую зевоту. Избыточный вес не только влияет на обмен веществ, но и провоцирует воспалительные процессы в тканях. Эти процессы нарушают работу дыхательных путей, что приводит к апноэ сна — кратковременным остановкам дыхания ночью. После таких эпизодов мозг не получает достаточно кислорода, и человек утром чувствует себя разбитым, зевает и днём.

Современные методы диагностики, включая домашние аппараты для мониторинга дыхания, позволяют определить наличие апноэ и скорректировать лечение. Часто достаточно снижения массы тела и соблюдения режима сна, чтобы зевота исчезла.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за уровнем сахара — особенно если часто чувствуете сонливость после еды.
  2. Контролируйте вес: даже снижение на 5-7 кг снижает риск апноэ сна.
  3. Спите не менее 7 часов и ложитесь в одно и то же время.
  4. Делайте лёгкую зарядку или прогулку перед сном для улучшения кровообращения.
  5. Если принимаете лекарства, прочитайте инструкцию — некоторые антидепрессанты и бета-блокаторы вызывают зевоту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать частую зевоту, считая её безвредной привычкой.
    Последствие: Пропуск ранней стадии диабета или апноэ сна.
    Альтернатива: Пройти базовые анализы (глюкоза, кортизол, гемоглобин), проконсультироваться с эндокринологом.
  • Ошибка: Увеличивать дозу кофеина при сонливости.
    Последствие: Повышенная нагрузка на сердце, тревожность.
    Альтернатива: Перейти на адаптогенные напитки — цикорий, зелёный чай, травяные сборы.
  • Ошибка: Засыпать с телефоном в руках.
    Последствие: Сбивается цикл сна, усиливается усталость.
    Альтернатива: Использовать маску для сна, снизить освещение, включить спокойную музыку.

Если зевота появляется на работе

Если зевота настигает вас даже утром, возможно, виновата атмосфера в помещении. Нехватка кислорода, сухой воздух или редкое проветривание снижают концентрацию кислорода в крови, и мозг реагирует защитным механизмом — зевотой.

Проверить просто: если после 10 минут на свежем воздухе желание зевать исчезает, значит, причина не в здоровье, а в среде.

FAQ

— Как отличить обычную зевоту от патологической?
Если вы зеваете несколько раз в час без усталости, а сон не приносит бодрости, стоит проверить уровень сахара и гормоны.

— Может ли зевота быть признаком депрессии?
Да, хронический стресс и снижение серотонина часто вызывают ощущение упадка сил и желание "вдохнуть глубже".

— Что помогает, если зеваешь постоянно?
Регулярный сон, витамины группы B, прогулки и умеренные физнагрузки. Если не помогает — к врачу.

Мифы и правда

  • Миф: Зевота — просто привычка.
    Правда: Это физиологический сигнал, отражающий состояние мозга и дыхания.
  • Миф: Чем больше кофе, тем меньше зеваешь.
    Правда: Избыток кофеина лишь маскирует усталость и вызывает нервозность.
  • Миф: Зевота заразна.
    Правда: Это эмоциональная эмпатия — мозг "копирует" состояние окружающих.

Сон и психология

Психологи отмечают, что частая зевота может быть способом снять внутреннее напряжение. Когда человек подавляет эмоции или долго находится в состоянии тревоги, дыхание становится поверхностным. Зевота помогает восстановить ритм дыхания и снизить уровень стресса. Поэтому практики дыхательной гимнастики, медитации или йоги действительно помогают уменьшить её частоту.

Регулярные обследования, контроль уровня сахара и полноценный отдых помогают не только избавиться от навязчивого желания зевать, но и предотвратить развитие заболеваний, которые долго остаются незаметными. Здоровый сон, движение и внимание к сигналам своего тела — лучшие профилактические меры для тех, кто хочет сохранить энергию и ясность ума.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
