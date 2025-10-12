Мозг посылает сигналы SOS: 3 состояния, при которых зевота становится симптомом болезни

Частая зевота — не всегда безобидный признак усталости. Мы привыкли объяснять её скукой, недосыпом или духотой, но медицина видит в этом сигнал о более серьёзных нарушениях. Организм через зевоту может буквально "просить помощи", и важно понять, когда стоит насторожиться.
Зевота — древний рефлекс, сопровождающий человека с рождения. При глубоком вдохе в лёгкие поступает больше воздуха, активизируется кровоток, а мозг получает дополнительную порцию кислорода. Однако, по словам врачей, этот механизм запускается не только при нехватке сна.
"При гипогликемии, низком уровне глюкозы в крови, мозг буквально голодает, и зевота может быть одним из ранних сигналов нехватки его основного топлива", — пояснила врач-эндокринолог Лилия Биндюкова.
Когда уровень сахара снижается, клетки недополучают энергию. Мозг, требующий больше всего глюкозы, начинает работать в режиме экономии, и зевота становится одним из инструментов поддержания активности.
По наблюдениям эндокринологов, частая зевота может указывать на развитие диабета второго типа. Эта болезнь начинается незаметно: человек чувствует слабость, тянет ко сну даже после отдыха, появляется постоянное желание зевать. Это происходит потому, что при диабете нарушается метаболизм, а мозг недополучает энергию, несмотря на высокий уровень сахара в крови.
Обычные методы борьбы с усталостью — кофе, прогулки, витамины — не помогают, потому что причина не в образе жизни, а в нарушении работы поджелудочной железы. Поэтому регулярная зевота без очевидных причин — повод сдать анализ крови на глюкозу.
Зевота может быть не только "сигналом голода" для мозга, но и реакцией на внутреннее истощение.
"Спровоцировать постоянную зевоту может и дисбаланс стрессовых гормонов, так как при истощении или гиперфункции надпочечников нарушается тонкий баланс нейромедиаторов в мозге, таких как дофамин и серотонин", — добавила врач Лилия Биндюкова.
Когда человек живёт в состоянии постоянного стресса, уровень кортизола выходит за пределы нормы. Это влияет на выработку гормонов счастья — серотонина и дофамина. В результате мозг получает ложные сигналы усталости, и организм пытается "перезагрузиться" через зевоту.
Ожирение — ещё один фактор, который может объяснить частую зевоту. Избыточный вес не только влияет на обмен веществ, но и провоцирует воспалительные процессы в тканях. Эти процессы нарушают работу дыхательных путей, что приводит к апноэ сна — кратковременным остановкам дыхания ночью. После таких эпизодов мозг не получает достаточно кислорода, и человек утром чувствует себя разбитым, зевает и днём.
Современные методы диагностики, включая домашние аппараты для мониторинга дыхания, позволяют определить наличие апноэ и скорректировать лечение. Часто достаточно снижения массы тела и соблюдения режима сна, чтобы зевота исчезла.
Если зевота настигает вас даже утром, возможно, виновата атмосфера в помещении. Нехватка кислорода, сухой воздух или редкое проветривание снижают концентрацию кислорода в крови, и мозг реагирует защитным механизмом — зевотой.
Проверить просто: если после 10 минут на свежем воздухе желание зевать исчезает, значит, причина не в здоровье, а в среде.
— Как отличить обычную зевоту от патологической?
Если вы зеваете несколько раз в час без усталости, а сон не приносит бодрости, стоит проверить уровень сахара и гормоны.
— Может ли зевота быть признаком депрессии?
Да, хронический стресс и снижение серотонина часто вызывают ощущение упадка сил и желание "вдохнуть глубже".
— Что помогает, если зеваешь постоянно?
Регулярный сон, витамины группы B, прогулки и умеренные физнагрузки. Если не помогает — к врачу.
Психологи отмечают, что частая зевота может быть способом снять внутреннее напряжение. Когда человек подавляет эмоции или долго находится в состоянии тревоги, дыхание становится поверхностным. Зевота помогает восстановить ритм дыхания и снизить уровень стресса. Поэтому практики дыхательной гимнастики, медитации или йоги действительно помогают уменьшить её частоту.
Регулярные обследования, контроль уровня сахара и полноценный отдых помогают не только избавиться от навязчивого желания зевать, но и предотвратить развитие заболеваний, которые долго остаются незаметными. Здоровый сон, движение и внимание к сигналам своего тела — лучшие профилактические меры для тех, кто хочет сохранить энергию и ясность ума.
