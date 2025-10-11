Сладкий вкус смерти: в Индии раскрыли смертельный обман фармацевтов — уже 17 детских смертей

За последний месяц в Индии разгорелся скандал, потрясший фармацевтическую отрасль. После смерти 17 детей власти страны признали три популярных сиропа от кашля токсичными. Это уже не первый случай, когда безобидное на вид средство становится причиной трагедии.
Следствие началось в штате Тамилнад, где несколько семей обратились в больницы после того, как у детей появились судороги, рвота и потеря сознания. Анализы показали, что все случаи связаны с препаратом Coldrif, производимым компанией Sresan Pharmaceutical.
Лабораторные исследования выявили шокирующий факт: в составе сиропа содержалось 48,6% диэтиленгликоля, при допустимой норме 0,1%. Это вещество используется в промышленности как растворитель и антифриз. Для человека даже небольшие дозы становятся смертельными — токсин поражает почки и нервную систему.
Индийские регуляторы немедленно провели проверки на других предприятиях. В штате Гуджарат выявили превышение токсичного вещества в сиропах Respifresh TR и ReLife — соответственно 1,34% и 0,62%. Эти лекарства не привели к смертям, но были отозваны с рынка.
Власти подчеркнули, что официального экспорта препаратов за пределы Индии не было. Однако эксперты не исключают, что через неофициальные каналы они могли попасть и на зарубежные рынки. Подобные случаи уже происходили — и не раз.
Проблема загрязнённых сиропов для детей возникала и ранее. В 2022 году ВОЗ сообщала о смерти более 70 детей в Гамбии после употребления импортных лекарств, произведённых в Индии. Через несколько месяцев похожие трагедии произошли в Узбекистане и Индонезии. Во всех случаях анализы показали наличие диэтиленгликоля и этиленгликоля — ядовитых соединений, которые могли попасть в препараты из-за некачественных компонентов.
Эти инциденты поставили под сомнение систему контроля в индийской фармацевтике, хотя именно Индия остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков лекарств.
Диэтиленгликоль (DEG) — бесцветная, сладковатая на вкус жидкость, которая внешне похожа на глицерин или пропиленгликоль, безопасно применяемые в медицине. Производители иногда используют DEG по ошибке или для снижения себестоимости. Однако даже 1-2 миллилитра на килограмм массы тела вызывают тяжёлое отравление.
По словам токсикологов, DEG разрушает клетки печени и блокирует работу ферментов, отвечающих за детоксикацию организма.
|Компонент
|Применение
|Безопасность для человека
|Глицерин
|Основа для сиропов, увлажняющее средство
|Безопасен
|Пропиленгликоль
|Растворитель для витаминов и ароматизаторов
|Безопасен при умеренном использовании
|Диэтиленгликоль
|Антифриз, технический растворитель
|Токсичен, смертельно опасен
Если ребёнок выпил подозрительное средство и появились необычные симптомы — немедленно обращайтесь к врачу. При подозрении на интоксикацию важно собрать упаковку и остатки препарата, чтобы передать их на анализ. Самолечение при таких случаях категорически недопустимо.
Врачи отмечают, что даже если препарат произведён легально, хранение с нарушением условий может привести к распаду веществ и появлению токсинов.
Миф 1. Если сироп продаётся в аптеке, он точно безопасен.
Правда: даже зарегистрированные препараты могут быть подделаны или содержать ошибки в производстве.
Миф 2. Натуральные сиропы безвредны.
Правда: некоторые растительные экстракты вызывают аллергию и несовместимы с другими лекарствами.
Миф 3. Индийские препараты всегда низкого качества.
Правда: Индия производит миллионы доз сертифицированных лекарств, но отдельные компании нарушают стандарты.
Как выбрать безопасный сироп от кашля?
Проверяйте регистрацию на сайте Росздравнадзора или через QR-код на упаковке. Отдавайте предпочтение крупным брендам, работающим с российскими дистрибьюторами.
Сколько стоит качественный сироп?
Средняя цена аптечных средств — от 200 до 600 рублей. Слишком низкая стоимость может быть тревожным сигналом.
Что делать, если купили подделку?
Не используйте препарат, сообщите о факте в аптеку и в Роспотребнадзор. Сохраните упаковку и чек.
Можно ли давать взрослый сироп детям?
Нет. У детских форм снижена концентрация активных веществ и подобран вкус, безопасный для слизистой.
Современные технологии позволяют проверять подлинность препаратов и отслеживать их путь от завода до аптеки, но ответственность остаётся и за потребителем. Читая состав, покупая лекарства только в проверенных аптеках и не доверяя сомнительным источникам, родители защищают своих детей не меньше, чем врачи и инспекторы.
Каждый трагический случай — это сигнал о необходимости ужесточать контроль и повышать прозрачность отрасли. Ведь здоровье ребёнка не может зависеть от того, кто и где сэкономил на ингредиентах.
