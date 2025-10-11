Сладкий вкус смерти: в Индии раскрыли смертельный обман фармацевтов — уже 17 детских смертей

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последний месяц в Индии разгорелся скандал, потрясший фармацевтическую отрасль. После смерти 17 детей власти страны признали три популярных сиропа от кашля токсичными. Это уже не первый случай, когда безобидное на вид средство становится причиной трагедии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Токсичный детский сироп в Индии

Опасная находка

Следствие началось в штате Тамилнад, где несколько семей обратились в больницы после того, как у детей появились судороги, рвота и потеря сознания. Анализы показали, что все случаи связаны с препаратом Coldrif, производимым компанией Sresan Pharmaceutical.

Лабораторные исследования выявили шокирующий факт: в составе сиропа содержалось 48,6% диэтиленгликоля, при допустимой норме 0,1%. Это вещество используется в промышленности как растворитель и антифриз. Для человека даже небольшие дозы становятся смертельными — токсин поражает почки и нервную систему.

Расследование и новые запреты

Индийские регуляторы немедленно провели проверки на других предприятиях. В штате Гуджарат выявили превышение токсичного вещества в сиропах Respifresh TR и ReLife — соответственно 1,34% и 0,62%. Эти лекарства не привели к смертям, но были отозваны с рынка.

Власти подчеркнули, что официального экспорта препаратов за пределы Индии не было. Однако эксперты не исключают, что через неофициальные каналы они могли попасть и на зарубежные рынки. Подобные случаи уже происходили — и не раз.

Исторический контекст

Проблема загрязнённых сиропов для детей возникала и ранее. В 2022 году ВОЗ сообщала о смерти более 70 детей в Гамбии после употребления импортных лекарств, произведённых в Индии. Через несколько месяцев похожие трагедии произошли в Узбекистане и Индонезии. Во всех случаях анализы показали наличие диэтиленгликоля и этиленгликоля — ядовитых соединений, которые могли попасть в препараты из-за некачественных компонентов.

Эти инциденты поставили под сомнение систему контроля в индийской фармацевтике, хотя именно Индия остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков лекарств.

Что представляет собой диэтиленгликоль

Диэтиленгликоль (DEG) — бесцветная, сладковатая на вкус жидкость, которая внешне похожа на глицерин или пропиленгликоль, безопасно применяемые в медицине. Производители иногда используют DEG по ошибке или для снижения себестоимости. Однако даже 1-2 миллилитра на килограмм массы тела вызывают тяжёлое отравление.

Симптомы интоксикации:

Сильная тошнота и рвота. Судороги и резкое ухудшение зрения. Почечная недостаточность и потеря сознания. При отсутствии лечения — смерть в течение нескольких дней.

По словам токсикологов, DEG разрушает клетки печени и блокирует работу ферментов, отвечающих за детоксикацию организма.

Сравнение: безопасные и опасные компоненты

Компонент Применение Безопасность для человека Глицерин Основа для сиропов, увлажняющее средство Безопасен Пропиленгликоль Растворитель для витаминов и ароматизаторов Безопасен при умеренном использовании Диэтиленгликоль Антифриз, технический растворитель Токсичен, смертельно опасен Советы шаг за шагом: как проверить лекарство Читайте состав - на упаковке обязательно должен быть указан производитель, номер партии и дата выпуска. Покупайте только в аптеках - избегайте интернет-продавцов без лицензии. Сверяйте сертификаты - легальные сиропы проходят регистрацию и имеют QR-код с информацией о происхождении. Храните чек - при сомнениях его можно предъявить в Росздравнадзор. Никогда не используйте сироп без инструкции, даже если он "помог соседу". Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: Использование дешёвых препаратов без проверки происхождения.

Последствие: Отравление ребёнка токсичными веществами.

Альтернатива: Выбирайте только зарегистрированные средства — например, сиропы с глицериновой или сахарной основой от крупных брендов с аптечной сертификацией.

Использование дешёвых препаратов без проверки происхождения. Отравление ребёнка токсичными веществами. Выбирайте только зарегистрированные средства — например, сиропы с глицериновой или сахарной основой от крупных брендов с аптечной сертификацией. Ошибка: Самовольное применение сиропов, привезённых из-за границы.

Последствие: Невозможность проверить состав и соответствие стандартам.

Альтернатива: Покупайте аналоги, прошедшие российскую сертификацию — например, на основе амброксола или фенспирида.

Самовольное применение сиропов, привезённых из-за границы. Невозможность проверить состав и соответствие стандартам. Покупайте аналоги, прошедшие российскую сертификацию — например, на основе амброксола или фенспирида. Ошибка: Хранение лекарств при высокой температуре.

Последствие: Изменение химического состава.

Альтернатива: Держите сиропы в прохладном и тёмном месте, строго следуя инструкции. Сироп уже использовали Если ребёнок выпил подозрительное средство и появились необычные симптомы — немедленно обращайтесь к врачу. При подозрении на интоксикацию важно собрать упаковку и остатки препарата, чтобы передать их на анализ. Самолечение при таких случаях категорически недопустимо. Врачи отмечают, что даже если препарат произведён легально, хранение с нарушением условий может привести к распаду веществ и появлению токсинов. Мифы и правда о детских сиропах Миф 1. Если сироп продаётся в аптеке, он точно безопасен.

Правда: даже зарегистрированные препараты могут быть подделаны или содержать ошибки в производстве. Миф 2. Натуральные сиропы безвредны.

Правда: некоторые растительные экстракты вызывают аллергию и несовместимы с другими лекарствами. Миф 3. Индийские препараты всегда низкого качества.

Правда: Индия производит миллионы доз сертифицированных лекарств, но отдельные компании нарушают стандарты. FAQ: часто задаваемые вопросы Как выбрать безопасный сироп от кашля?

Проверяйте регистрацию на сайте Росздравнадзора или через QR-код на упаковке. Отдавайте предпочтение крупным брендам, работающим с российскими дистрибьюторами. Сколько стоит качественный сироп?

Средняя цена аптечных средств — от 200 до 600 рублей. Слишком низкая стоимость может быть тревожным сигналом. Что делать, если купили подделку?

Не используйте препарат, сообщите о факте в аптеку и в Роспотребнадзор. Сохраните упаковку и чек. Можно ли давать взрослый сироп детям?

Нет. У детских форм снижена концентрация активных веществ и подобран вкус, безопасный для слизистой. Современные технологии позволяют проверять подлинность препаратов и отслеживать их путь от завода до аптеки, но ответственность остаётся и за потребителем. Читая состав, покупая лекарства только в проверенных аптеках и не доверяя сомнительным источникам, родители защищают своих детей не меньше, чем врачи и инспекторы. Каждый трагический случай — это сигнал о необходимости ужесточать контроль и повышать прозрачность отрасли. Ведь здоровье ребёнка не может зависеть от того, кто и где сэкономил на ингредиентах.