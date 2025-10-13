Диплом под угрозой: ИИ пишет за вас? Узнайте, чем это может обернуться на защите

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью образовательной среды, и всё чаще студенты прибегают к нему при написании курсовых работ и дипломов. Однако вместе с удобством приходят и серьёзные риски. Об этом рассказал исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков, подчеркнув, что главная угроза — потеря студентом самостоятельных навыков и исследовательского опыта.
"По нашим данным, только в первой половине 2025 года было проверено 1,5 млн студенческих текстов, и примерно в каждой четвертой работе обнаружены признаки использования нейросетей", — отметил исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков.
Цифровизация давно перестала быть редкостью в университетах: автоматизация отчетности, ИИ-помощники, системы распознавания текста и анализ данных стали частью привычной инфраструктуры. Однако с развитием генеративных моделей вроде ChatGPT и других алгоритмов появилась новая дилемма — где заканчивается помощь технологии и начинается подмена личного труда.
"Запрещать подобные технологии бессмысленно: это такой же инструмент, как калькулятор или интернет-поиск. Но важно понимать его пределы", — пояснил Лукьянчиков.
ИИ может быть полезен для поиска литературы, составления структуры диплома или редактирования введения, но не должен полностью заменять процесс анализа, аргументации и выводов, подчеркивает Газета.Ru.
Диплом — не просто текст, а итоговый проект, в котором студент демонстрирует умение исследовать и мыслить критически. Если нейросеть делает всё за него, он теряет ключевой опыт — способность разбираться в теме, аргументировать и отвечать на вопросы комиссии.
"Когда эту работу выполняет нейросеть, студент остается без навыков, которые будут нужны на защите и в профессии", — подчеркнул эксперт.
Такой подход превращает диплом в "пустую оболочку" — формально красивую, но лишённую содержания. В результате выпускник выходит в профессию без нужных компетенций, а преподаватели сталкиваются с утратой доверия к студенческим работам.
|Критерий
|С ИИ-помощником
|Без ИИ
|Время подготовки
|Быстрее
|Дольше
|Глубина анализа
|Поверхностная
|Глубокая
|Понимание темы
|Частично
|Полное
|Уровень самостоятельности
|Минимальный
|Высокий
|Риски при защите
|Высокие
|Низкие
Используйте ИИ для поиска литературы. Он поможет собрать источники, но анализировать их нужно самостоятельно.
Составьте структуру работы. Нейросеть может предложить логичную композицию, а наполнение остаётся за вами.
Проверяйте тексты на оригинальность. Сервисы вроде "Антиплагиата" или Grammarly помогут убедиться, что работа уникальна.
Редактируйте и уточняйте формулировки. Используйте ИИ как корректора, а не автора.
Обсуждайте результаты с научным руководителем. Это убережёт от ошибок и поможет сохранить академическую честность.
Ошибка: полностью перепоручить написание нейросети.
Последствие: студент не способен защитить работу.
Альтернатива: использовать ИИ только как инструмент для организации и редактирования.
Ошибка: подделка анализа и выводов.
Последствие: комиссия легко выявит нестыковки в аргументации.
Альтернатива: писать разделы с личными наблюдениями и практическими примерами.
Ошибка: не проверять текст на признаки ИИ.
Последствие: система выявит использование генератора.
Альтернатива: редактировать текст вручную, добавлять личные выводы.
А что если университеты официально разрешат использование ИИ при написании дипломов? Такой шаг возможен, но только при наличии строгих правил. Например, студент обязан указывать, в каких разделах использовались нейросети, а где представлен его личный труд. Это создаст прозрачность и поможет вузам развивать культуру академической этики.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени и ресурсов
|Снижается уровень самостоятельности
|Помощь в структуре и формулировках
|Потеря исследовательских навыков
|Упрощает поиск источников
|Риск обвинений в нечестности
|Улучшает стилистику и грамотность
|Возможные санкции со стороны вуза
|Поддерживает при работе над большими объемами
|Понижает качество понимания материала
Миф: если работа написана нейросетью, преподаватель не заметит.
Правда: современные системы "Антиплагиата" определяют ИИ-фрагменты с точностью до 98%.
Миф: ИИ делает диплом лучше.
Правда: он может улучшить оформление, но не глубину анализа.
Миф: все студенты используют ИИ, значит, можно и мне.
Правда: преподаватели быстро распознают шаблонные тексты и проверяют устные ответы.
Можно ли использовать ИИ при написании диплома?
Да, но только как вспомогательный инструмент для поиска, редактирования и планирования.
Как университеты проверяют работы на ИИ?
Современные системы анализируют стиль, структуру и синтаксис, выявляя неестественные фрагменты текста.
Что делать, если преподаватель заподозрил использование ИИ?
Открыто объясните, где и как вы применяли нейросеть, и продемонстрируйте понимание материала.
В 2025 году доля работ с ИИ-фрагментами в России превысила 25%.
Первые системы по распознаванию текстов нейросетей появились в 2023 году.
Некоторые зарубежные вузы уже создают "кодексы этичного использования ИИ".
Первые случаи использования ИИ для академических целей зафиксированы в начале 2020-х. Сначала это были генераторы аннотаций и переводы, но с развитием GPT-моделей студенты начали поручать машинам целые главы дипломов. В ответ вузы разработали системы распознавания ИИ-текста и новые правила академической честности.
