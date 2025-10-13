Собеседование как ловушка: как отвечать на абсурдные вопросы, чтобы получить работу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Иногда собеседование превращается не в проверку компетенций, а в настоящий квест по выживанию среди абсурдных вопросов. В попытке оценить креативность, стрессоустойчивость и "вписываемость" кандидата в корпоративную культуру HR-менеджеры порой задают вопросы, которые больше напоминают логические загадки или психологические эксперименты.

Шок на собеседовании
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шок на собеседовании

Как реагировать на такие ситуации и не потерять самообладание — рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Самые нелепые вопросы, которые реально задают на собеседованиях

"Сколько теннисных мячей поместится в школьный автобус?" — рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По словам эксперта, этот вопрос часто используют в IT и консалтинге, чтобы якобы проверить аналитическое мышление. На деле же он проверяет скорее терпение и чувство юмора соискателя. Ведь вряд ли кому-то из программистов или консультантов действительно придется заниматься расчетом вместимости автобусов.

Вторая классика жанра — вопрос о животных.

"Если бы вы были животным, кем бы вы стали?" — приводит пример Быханов.

Такой вопрос подается под соусом проверки креативности, но по сути редко связан с профессиональными качествами кандидата. При этом неудачный ответ может повлиять на мнение интервьюера.

Еще одна странность — "Какой ваш любимый фильм ужасов и почему?". По мнению эксперта, этот вопрос особенно абсурден, если речь идёт не о вакансии в киностудии.

"Если только вы не устраиваетесь в киностудию, связь между "Пилой" и навыками бухгалтера неочевидна", — считает эксперт.

Четвертый пример — "Какой рукой вы открываете холодильник?". Этот вопрос может застать врасплох даже уверенного кандидата. С точки зрения психологии он, возможно, задумывался как тест на нестандартное мышление, но чаще вызывает лишь растерянную улыбку.

Среди других популярных "ловушек" — просьба описать цвет синего для слепого человека или выбрать три вещи для выживания на необитаемом острове. Всё это — попытки проверить реакцию на неожиданные ситуации и способность рассуждать в нестандартных условиях, пишет Газета.Ru.

Зачем HR-специалисты задают такие вопросы

По словам эксперта, у таких вопросов всё же есть скрытая логика. Они помогают оценить:
• креативность — как человек справляется с неожиданным сценарием;
• стрессоустойчивость — не начнет ли нервничать из-за абсурдности ситуации;
• культурное соответствие — подходит ли кандидат по стилю общения и мышлению к команде.

Однако, добавляет Быханов, иногда такие вопросы превращаются в своеобразный ритуал, утративший смысл. В результате HR лишь запутывает собеседника и рискует создать впечатление несерьёзного подхода к отбору.

Советы шаг за шагом: как отвечать на странные вопросы

  1. Сохраняйте самообладание. Даже если вопрос звучит нелепо, ваша спокойная реакция покажет эмоциональную зрелость.

  2. Постарайтесь понять цель. Спросите, зачем интервьюеру этот вопрос. Это поможет скорректировать ответ.

  3. Отвечайте уверенно. Не пытайтесь угадать "правильный" ответ — покажите, как вы рассуждаете.

  4. Используйте юмор умеренно. Улыбка или ироничный комментарий могут разрядить обстановку, но важно не перейти грань.

  5. При необходимости обозначьте границы. Если вопрос кажется слишком личным, вежливо уточните его релевантность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: раздражаться из-за странного вопроса.
    Последствие: создаётся впечатление, что вы не умеете работать под давлением.
    Альтернатива: отнестись к ситуации с лёгкостью и самоиронией.

  • Ошибка: отвечать шаблонно или отшучиваться.
    Последствие: интервьюер не увидит ваших реальных качеств.
    Альтернатива: объяснить ход мыслей, показать логическую последовательность.

  • Ошибка: воспринимать абсурдный вопрос как оскорбление.
    Последствие: возникает напряжение, собеседование портится.
    Альтернатива: уточнить цель вопроса и предложить более уместный пример.

А что если…

А что если странный вопрос — это действительно способ оценить гибкость мышления? Иногда именно неожиданный ответ позволяет кандидату выделиться из десятков других. Например, на вопрос про "животное" можно ответить с иронией: "Я бы стал котом — умею работать в тишине и люблю порядок". Главное — показать, что вы способны мыслить оригинально и не теряете самообладания.

Плюсы и минусы необычных вопросов

Плюсы Минусы
Позволяют увидеть нестандартное мышление Часто не связаны с реальной работой
Проверяют стрессоустойчивость Могут смутить или обескуражить кандидата
Помогают понять характер и стиль общения Риск создать ощущение несерьёзного подхода
Способствуют неформальной атмосфере Иногда нарушают этические границы

Мифы и правда

Миф: необычные вопросы — всегда бессмысленны.
Правда: иногда они действительно помогают увидеть потенциал кандидата в стрессовой ситуации.

Миф: неправильный ответ — провал.
Правда: важно не то, что вы ответили, а как вы рассуждали.

Миф: HR задаёт странные вопросы специально, чтобы унизить.
Правда: чаще всего это элемент корпоративной культуры или попытка "разбить лёд".

FAQ

Как реагировать, если вопрос кажется неуместным?
Вежливо уточните, зачем он задаётся, и предложите обсудить пример, связанный с работой.

Можно ли отказаться отвечать?
Да, если вопрос нарушает личные границы. Главное — сделать это спокойно и профессионально.

Как подготовиться к таким вопросам заранее?
Потренируйте ответы на нестандартные ситуации, включив немного юмора и самоиронии.

3 интересных факта

  1. Google и Microsoft раньше активно использовали "вопросы-головоломки", но позже отказались от них — результаты не коррелировали с успехом на работе.

  2. В Японии в некоторых компаниях HR задаёт вопросы о любимых блюдах, считая, что это отражает характер.

  3. В России подобные вопросы чаще встречаются в IT и маркетинге, где ценят креативность и способность думать вне шаблона.

Исторический контекст

В 1990-х годах необычные вопросы стали популярны в американских корпорациях, вдохновлённых подходом Google. Считалось, что они выявляют нестандартных мыслителей. Но спустя десятилетие исследования показали: успешность ответов на такие вопросы никак не связана с реальными результатами работы. Сегодня многие компании возвращаются к классическим кейсам и компетентностным интервью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
