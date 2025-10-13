Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте это — и пересол исчезнет сам: лайфхак, который спас не одну кастрюлю супа
Билеты дешевле, впечатлений больше: формула отпуска, о которой не расскажут в турагентстве
Соя как новая нефть: Россия нацелена на экспортный прорыв
Тимоти Шаламе на пороге Оскара: какая роль может принести ему победу
Повезло с мужем: Ксения Собчак раскрыла секреты своей жизни с Константином Богомоловым
Из тусклых в зеркальные: маска, которая превращает волосы в струящийся шёлк
Хочешь ведро ягод — копай сейчас: осенняя малина хранит главный секрет весеннего урожая
Когда стены начинают говорить: археологи уверены — Теотиуакан хранил письменность задолго до майя
46 — не приговор: как Джолин Диас превратила фитнес в эликсир молодости

Секрет мужской силы не в таблетках, а в рационе: 5 продуктов, которые заменят виагру

0:34
Здоровье

Питание играет куда большую роль в сексуальном здоровье мужчин, чем принято считать. Новые данные показывают, что выбор продуктов напрямую влияет на способность организма поддерживать нормальную эрекцию. Расхожее мнение о том, что красное мясо делает мужчину более "сильным" в интимной сфере, оказалось мифом. Научные данные говорят об обратном: истинными союзниками мужской потенции являются растительные продукты.

Как гармонизировать стиль привязанности в отношениях
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как гармонизировать стиль привязанности в отношениях

Как питание влияет на эрекцию

Эректильная дисфункция (ЭД) — это нарушение, при котором мужчина не может достичь или сохранить эрекцию, достаточную для полноценного полового акта. Врачи отмечают, что её причины часто связаны не столько с психикой, сколько с состоянием сосудов. Если сосуды теряют эластичность и плохо расширяются, кровь просто не поступает к пещеристым телам полового члена в нужном объёме.

"Это приводит к артериальной жесткости и недостаточному расширению при поступлении большего притока крови", — пояснила диетолог-нутрициолог Университета Гранады Мариана дель Кармен Фернандес-Фигарес Хименес, которую цитирует tn.com.ar.

Растительная диета против эректильной дисфункции

Исследование учёных Гранадского университета, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало: мужчины, придерживающиеся рациона на основе цельных растительных продуктов, имеют более низкий риск развития ЭД. Такая диета улучшает работу эндотелия — внутренней оболочки сосудов, ответственной за их расширение.

Сравнение диет

Параметр Растительная диета Диета с преобладанием мяса
Состояние сосудов Улучшается эластичность, снижается воспаление Повышается жёсткость сосудов, риск атеросклероза
Эректильная функция Стабилизируется, усиливается кровоток Возможны нарушения из-за сосудистых проблем
Риск сердечно-сосудистых заболеваний Снижается Повышается
Энергичность и выносливость Повышаются за счёт антиоксидантов Падает при избытке насыщенных жиров

Продукты, поддерживающие мужское здоровье

Учёные не выделяют отдельного "чудо-продукта" — важен именно общий рацион. Но некоторые категории пищи заслуживают особого внимания:

  1. Фрукты — источник антиоксидантов, которые защищают сосуды от повреждений.

  2. Овощи — богаты нитратами, помогающими расширять сосуды.

  3. Бобовые — содержат растительный белок без холестерина.

  4. Цельнозерновые продукты — поддерживают нормальный уровень сахара и давления.

  5. Орехи и семена — улучшают выработку тестостерона и качество спермы.

Советы шаг за шагом

  1. Замените мясо на бобовые хотя бы 3 раза в неделю.

  2. Добавляйте в рацион больше зелени и цитрусовых — они способствуют выработке оксида азота, который расслабляет сосуды.

  3. Сократите потребление трансжиров, переработанных продуктов и алкоголя.

  4. Ешьте орехи (особенно грецкие и миндаль) ежедневно по горсти.

  5. Поддерживайте водный баланс: обезвоживание ухудшает кровоток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: злоупотребление мясом и жирными продуктами.
    Последствие: закупорка сосудов, снижение притока крови.
    Альтернатива: переход на рыбу, тофу, чечевицу.

  • Ошибка: частое употребление алкоголя.
    Последствие: снижение уровня тестостерона.
    Альтернатива: безалкогольные напитки на основе имбиря, клюквы или граната.

  • Ошибка: игнорирование овощей.
    Последствие: дефицит антиоксидантов и витаминов группы B.
    Альтернатива: ежедневные порции шпината, брокколи и моркови.

А что если…

А что если заменить привычный ужин из стейка и картошки на тарелку киноа с овощами и оливковым маслом? Исследования показывают, что уже через несколько недель сосудистый тонус заметно улучшается, а уровень энергии возрастает. Эффект связан не с отказом от мяса как такового, а с увеличением доли цельных растительных продуктов.

Плюсы и минусы растительной диеты

Плюсы Минусы
Снижает риск ЭД и сердечно-сосудистых болезней Требует внимательного составления рациона
Повышает уровень энергии и выносливости Возможен дефицит витамина B12
Улучшает работу пищеварения Поначалу сложно перестроить привычки
Поддерживает здоровый вес Необходим контроль белка
Продлевает жизнь, снижает смертность Требует знаний о сбалансированном питании

Мифы и правда

Миф: мясо повышает мужскую силу.
Правда: насыщенные жиры из мяса ухудшают кровоток и снижают эректильную функцию.

Миф: растительная пища делает мужчин слабыми.
Правда: правильно сбалансированная диета на растительной основе обеспечивает все необходимые питательные вещества.

Миф: эректильная дисфункция — только психологическая проблема.
Правда: чаще всего причина — сосудистые нарушения, связанные с образом жизни.

FAQ

Как выбрать продукты для улучшения потенции?
Выбирайте свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и бобовые. Отдавайте предпочтение сезонным и минимально обработанным вариантам.

Сколько стоит придерживаться растительной диеты?
Вопреки мифам, рацион без мяса не дороже — крупы, фасоль, овощи и семена обходятся дешевле, чем мясо и колбасы.

Что лучше: веганство или средиземноморская диета?
Обе модели полезны, но средиземноморская диета проще в переходе, так как допускает рыбу и немного молочных продуктов.

3 интересных факта

  1. ЭД может быть первым сигналом о начале атеросклероза — задолго до инфаркта или инсульта.

  2. Средиземноморская диета снижает риск импотенции на 40%.

  3. Продукты с антиоксидантами (гранат, ягоды, какао) усиливают выработку оксида азота, необходимого для эрекции.

Исторический контекст

В XIX веке считалось, что мясо и вино усиливают мужскую силу, и именно это легло в основу выражения "настоящий мужчина ест мясо". Современная наука пересмотрела этот стереотип, доказав, что истинная сила — в здоровых сосудах, а не в количестве стейков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Библейское чудо ожило: археологи нашли город, где апостол Павел исцелил хромого Игорь Буккер Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Огненная граница империи: найденная крепость раскрыла, как Египет удерживал власть над востоком
Скромная свадьба Распутиной: что заставило певицу пойти на этот шаг после 25 лет вместе
Пенсия Пугачёвой под угрозой? Юрист оценил перспективу оставить Примадонну без выплат
Время танковых гигантов: в США назвали Т-90М2 самой мощной в мире машиной
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Орбита под завалом: спутники сталкиваются, и начинается цепная реакция катастроф
Этот невинный жест разрушает волосы: привычка, которая крадет густоту и блеск
Кира Найтли и скандал вокруг Роулинг: как актриса отреагировала на бойкот Гарри Поттера
Последний шанс заправить бак? Новосибирские АЗС доживают последние дни с бензином
Выбросьте кондиционер без сожаления: то, что лежит на кухне, вернёт полотенцам мягкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.