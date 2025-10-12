Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ни пятен, ни желтизны: подошва засияет, будто только из магазина, и химчистка тут ни при чём
800 существ, рожденных из радиации: кого на самом деле охраняет зона отчуждения
Молния в банке: российские физики приручили одно из самых таинственных явлений Земли
Сильная женщина не выдержала: Кудрявцева на глазах у всех разрыдалась из-за Лазарева
Зимой спит, летом взрывается цветом: как из невзрачного куста вырастает садовая легенда
Мотор дышит — или задыхается: вот как копеечная деталь решает судьбу вашего двигателя
Горы зовут: когда и как откроют главный горнолыжный курорт России под девизом праздника
Новый указ — новые цены? Что ждёт российский топливный рынок после решения Путина
Европа меняет правила игры: туризм на грани великого пересмотра

Бородавки не прыгают, но заражают: что нужно знать о вирусе, живущем на коже каждого пятого

Здоровье

Бородавки часто воспринимаются как безобидные кожные дефекты, но в действительности они являются проявлением вирусной инфекции. Их вызывает вирус папилломы человека (HPV — human papillomavirus), передающийся при контакте с заражённой кожей, предметами быта или даже животными. Это означает, что бородавки не только портят внешний вид, но и могут быть заразными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как появляются бородавки

Инфицирование происходит при попадании вируса в микротрещины или порезы кожи. Размножаясь, вирус стимулирует рост верхних слоёв эпидермиса, вызывая появление плотных образований различной формы. У детей и подростков бородавки встречаются чаще, так как их иммунная система ещё не полностью сформирована.

"HPV — одна из самых распространённых вирусных инфекций кожи, и заразиться им можно даже через полотенце", — отмечает дерматолог Анна Дивинская.

Основные разновидности бородавок

Классификация бородавок основана на их внешнем виде, цвете и месте появления.

  • Обычные бородавки (verruca vulgaris). Самые частые, составляют до 70% случаев. Появляются на руках, локтях, лице и даже слизистых. Часто возникают после микротравм.

  • Подошвенные бородавки (verruca plantaris). Формируются на пятках и подушечках стоп. Из-за давления при ходьбе врастают внутрь кожи и вызывают боль. При слиянии нескольких очагов образуются мозаичные бородавки, которые трудно поддаются лечению.

  • Плоские бородавки (verruca plana). Напоминают пигментные пятна или веснушки, располагаются на лице, шее и руках. Цвет — от телесного до коричневого, размер — до 5 мм.

  • Генитальные бородавки (condyloma acuminata). Передаются половым путём, чаще возникают у молодых взрослых. Факторами риска являются раннее начало половой жизни, курение и ослабленный иммунитет.

Как развивается инфекция

После попадания в организм вирус может долго находиться в "спящем" состоянии. При ослаблении иммунной защиты он активизируется, проникая в клетки кожи и вызывая их ускоренное деление. Инкубационный период варьируется от нескольких недель до месяцев. В некоторых случаях бородавки исчезают самостоятельно:

  • у 30% пациентов — в течение полугода;

  • у 66% — в течение двух лет;

  • у 75% — в течение трёх лет.

Тем не менее, если бородавки причиняют дискомфорт или растут, требуется медицинское вмешательство.

С чем можно спутать бородавки

Некоторые кожные образования похожи на бородавки, но имеют другое происхождение. Важно отличать их от:

  • мозолей и натоптышей;

  • себорейного кератоза;

  • контагиозного моллюска;

  • лишая;

  • начальных стадий рака кожи.
    Для уточнения диагноза врач проводит дерматоскопию и лабораторные исследования, включая ПЦР-анализ и гибридизацию in situ.

Методы лечения

У многих людей бородавки исчезают без вмешательства, но иногда требуется лечение. Врачебная помощь необходима, если образования болят, кровоточат, быстро увеличиваются или находятся на лице и гениталиях.

Традиционные методы

  • Криотерапия. Прижигание жидким азотом — наиболее популярный метод, безболезненный и безопасный.

  • Диатермокоагуляция. Удаление током высокой частоты.

  • Лазерное или хирургическое удаление. Эффективно при глубоко расположенных бородавках.

Местные препараты

Для самостоятельного применения подходят средства с салициловой кислотой (растворы, мази, пластыри). Они размягчают ороговевшие ткани и постепенно устраняют образование. Но такие препараты нельзя использовать на лице, слизистых и гениталиях.

"Самолечение бородавок должно быть осторожным — при неправильном подходе можно занести инфекцию и спровоцировать воспаление", — предупреждает дерматолог Анна Дивинская.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: удалять бородавку в домашних условиях острыми предметами.
    последствие: заражение и рубцы.
    альтернатива: обратиться к врачу для стерильного удаления.

  • Ошибка: игнорировать бородавки на гениталиях.
    последствие: развитие воспаления и передача партнёру.
    альтернатива: пройти обследование у дерматовенеролога.

  • Ошибка: применять кислотные препараты на лице.
    последствие: ожог кожи и пигментация.
    альтернатива: использовать щадящие методы — лазер или жидкий азот.

Плюсы и минусы популярных методов

Метод Преимущества Недостатки
Криотерапия Быстрая и безболезненная процедура Возможна повторная обработка
Лазерное удаление Минимальный риск рубцов Стоимость выше
Салициловая кислота Доступность и простота Длительный курс, нельзя при чувствительной коже
Хирургическое удаление Эффективно при крупных бородавках Остаются шрамы

А что если не лечить бородавки

Иногда бородавки проходят сами, но нередко вирус остаётся активным, вызывая новые высыпания. Кроме того, человек становится переносчиком инфекции, заражая окружающих. Поэтому при множественных или болезненных образованиях обращение к врачу — необходимая мера.

FAQ

Можно ли заразиться бородавками в бассейне или сауне?
Да, вирус может передаваться через влажные поверхности. Рекомендуется пользоваться личными полотенцами и обувью.
Опасны ли бородавки для здоровья?
Обычные бородавки — доброкачественные, но некоторые штаммы HPV связаны с онкологическими заболеваниями.
Можно ли предотвратить появление бородавок?
Да, помогает вакцинация от HPV, соблюдение гигиены и укрепление иммунитета.

Мифы и правда

  • Миф: бородавки появляются от лягушек.
    правда: причина — вирус папилломы человека, а не контакт с животными.

  • Миф: если удалить бородавку, вирус исчезнет.
    правда: вирус может сохраняться в организме и активироваться позже.

  • Миф: народные средства эффективнее медицинских.
    правда: домашние методы могут быть опасны и вызывать осложнения.

Исторический контекст

  • Античность: бородавки описаны ещё Гиппократом как "твердые кожные наросты".

  • XIX век: впервые предположено вирусное происхождение заболевания.

  • 1970-е годы: выделен вирус папилломы человека.

  • XXI век: разработана вакцина против онкогенных типов HPV.

Интересные факты

  • Существует более 100 типов вируса папилломы человека.

  • Бородавки чаще возникают у людей с повышенной потливостью ладоней и стоп.

  • Иммунитет может полностью подавить вирус в течение нескольких лет.

Бородавки — это сигнал организма о снижении иммунной защиты. Они могут быть заразными, но при своевременном обращении к врачу легко поддаются лечению. Современные методы позволяют удалить их без боли и следов, а вакцинация и гигиена помогут предотвратить повторное заражение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
