Бородавки не прыгают, но заражают: что нужно знать о вирусе, живущем на коже каждого пятого

Бородавки часто воспринимаются как безобидные кожные дефекты, но в действительности они являются проявлением вирусной инфекции. Их вызывает вирус папилломы человека (HPV — human papillomavirus), передающийся при контакте с заражённой кожей, предметами быта или даже животными. Это означает, что бородавки не только портят внешний вид, но и могут быть заразными.
Инфицирование происходит при попадании вируса в микротрещины или порезы кожи. Размножаясь, вирус стимулирует рост верхних слоёв эпидермиса, вызывая появление плотных образований различной формы. У детей и подростков бородавки встречаются чаще, так как их иммунная система ещё не полностью сформирована.
"HPV — одна из самых распространённых вирусных инфекций кожи, и заразиться им можно даже через полотенце", — отмечает дерматолог Анна Дивинская.
Классификация бородавок основана на их внешнем виде, цвете и месте появления.
Обычные бородавки (verruca vulgaris). Самые частые, составляют до 70% случаев. Появляются на руках, локтях, лице и даже слизистых. Часто возникают после микротравм.
Подошвенные бородавки (verruca plantaris). Формируются на пятках и подушечках стоп. Из-за давления при ходьбе врастают внутрь кожи и вызывают боль. При слиянии нескольких очагов образуются мозаичные бородавки, которые трудно поддаются лечению.
Плоские бородавки (verruca plana). Напоминают пигментные пятна или веснушки, располагаются на лице, шее и руках. Цвет — от телесного до коричневого, размер — до 5 мм.
Генитальные бородавки (condyloma acuminata). Передаются половым путём, чаще возникают у молодых взрослых. Факторами риска являются раннее начало половой жизни, курение и ослабленный иммунитет.
После попадания в организм вирус может долго находиться в "спящем" состоянии. При ослаблении иммунной защиты он активизируется, проникая в клетки кожи и вызывая их ускоренное деление. Инкубационный период варьируется от нескольких недель до месяцев. В некоторых случаях бородавки исчезают самостоятельно:
у 30% пациентов — в течение полугода;
у 66% — в течение двух лет;
у 75% — в течение трёх лет.
Тем не менее, если бородавки причиняют дискомфорт или растут, требуется медицинское вмешательство.
Некоторые кожные образования похожи на бородавки, но имеют другое происхождение. Важно отличать их от:
мозолей и натоптышей;
себорейного кератоза;
контагиозного моллюска;
лишая;
начальных стадий рака кожи.
Для уточнения диагноза врач проводит дерматоскопию и лабораторные исследования, включая ПЦР-анализ и гибридизацию in situ.
У многих людей бородавки исчезают без вмешательства, но иногда требуется лечение. Врачебная помощь необходима, если образования болят, кровоточат, быстро увеличиваются или находятся на лице и гениталиях.
Криотерапия. Прижигание жидким азотом — наиболее популярный метод, безболезненный и безопасный.
Диатермокоагуляция. Удаление током высокой частоты.
Лазерное или хирургическое удаление. Эффективно при глубоко расположенных бородавках.
Для самостоятельного применения подходят средства с салициловой кислотой (растворы, мази, пластыри). Они размягчают ороговевшие ткани и постепенно устраняют образование. Но такие препараты нельзя использовать на лице, слизистых и гениталиях.
"Самолечение бородавок должно быть осторожным — при неправильном подходе можно занести инфекцию и спровоцировать воспаление", — предупреждает дерматолог Анна Дивинская.
Ошибка: удалять бородавку в домашних условиях острыми предметами.
последствие: заражение и рубцы.
альтернатива: обратиться к врачу для стерильного удаления.
Ошибка: игнорировать бородавки на гениталиях.
последствие: развитие воспаления и передача партнёру.
альтернатива: пройти обследование у дерматовенеролога.
Ошибка: применять кислотные препараты на лице.
последствие: ожог кожи и пигментация.
альтернатива: использовать щадящие методы — лазер или жидкий азот.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Криотерапия
|Быстрая и безболезненная процедура
|Возможна повторная обработка
|Лазерное удаление
|Минимальный риск рубцов
|Стоимость выше
|Салициловая кислота
|Доступность и простота
|Длительный курс, нельзя при чувствительной коже
|Хирургическое удаление
|Эффективно при крупных бородавках
|Остаются шрамы
Иногда бородавки проходят сами, но нередко вирус остаётся активным, вызывая новые высыпания. Кроме того, человек становится переносчиком инфекции, заражая окружающих. Поэтому при множественных или болезненных образованиях обращение к врачу — необходимая мера.
Можно ли заразиться бородавками в бассейне или сауне?
Да, вирус может передаваться через влажные поверхности. Рекомендуется пользоваться личными полотенцами и обувью.
Опасны ли бородавки для здоровья?
Обычные бородавки — доброкачественные, но некоторые штаммы HPV связаны с онкологическими заболеваниями.
Можно ли предотвратить появление бородавок?
Да, помогает вакцинация от HPV, соблюдение гигиены и укрепление иммунитета.
Миф: бородавки появляются от лягушек.
правда: причина — вирус папилломы человека, а не контакт с животными.
Миф: если удалить бородавку, вирус исчезнет.
правда: вирус может сохраняться в организме и активироваться позже.
Миф: народные средства эффективнее медицинских.
правда: домашние методы могут быть опасны и вызывать осложнения.
Античность: бородавки описаны ещё Гиппократом как "твердые кожные наросты".
XIX век: впервые предположено вирусное происхождение заболевания.
1970-е годы: выделен вирус папилломы человека.
XXI век: разработана вакцина против онкогенных типов HPV.
Существует более 100 типов вируса папилломы человека.
Бородавки чаще возникают у людей с повышенной потливостью ладоней и стоп.
Иммунитет может полностью подавить вирус в течение нескольких лет.
Бородавки — это сигнал организма о снижении иммунной защиты. Они могут быть заразными, но при своевременном обращении к врачу легко поддаются лечению. Современные методы позволяют удалить их без боли и следов, а вакцинация и гигиена помогут предотвратить повторное заражение.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.