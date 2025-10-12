Когда силы уходят без причины: что на самом деле вызывает синдром хронической усталости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Здоровье

Современный ритм жизни делает усталость постоянным спутником многих людей. Сессии, дедлайны, ночные смены — организм реагирует на перегрузку снижением энергии и концентрации. Обычно достаточно отдыха, чтобы восстановиться. Но если усталость не проходит неделями и даже после сна вы чувствуете истощение, возможно, речь идет не о переутомлении, а о синдроме хронической усталости (СХУ).

Осенняя усталость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя усталость

Что такое синдром хронической усталости

СХУ — это патологическое состояние, при котором ощущение усталости длится более шести месяцев и не имеет видимых причин. В медицине термин впервые появился в 1988 году. Считается, что около 25% людей ощущают хроническую усталость, но реальный диагноз подтверждается лишь у 0,5%. Чаще болеют женщины в возрасте от 25 до 45 лет, однако болезнь может проявляться и у мужчин, и у детей.

"Синдром хронической усталости — это не просто усталость, а сбой в системах организма, требующий восстановления баланса", — пояснила невролог Анна Дивинская.

Причины хронической усталости

Медицина пока не установила точную природу заболевания, но выделяет комплекс факторов, которые могут провоцировать СХУ:

  • Перенесенные вирусные инфекции (вирус Эпштейна-Барр, герпеса, Коксаки).

  • Хронические воспалительные процессы.

  • Нарушение мозгового кровообращения.

  • Гормональные сбои и дефицит серотонина.

  • Истощение иммунной системы.

  • Недостаток магния и карнитина.

  • Постоянный стресс и эмоциональные перегрузки.

  • Малоактивный образ жизни и монотонная работа.

  • Дисфункция лимбической системы головного мозга.

Как проявляется заболевание

СХУ может развиваться постепенно или внезапно. Его отличительная особенность — отсутствие четкой причины и неэффективность отдыха. Среди наиболее характерных симптомов:

  • постоянная усталость даже после сна;

  • снижение концентрации и работоспособности;

  • боли в мышцах и суставах;

  • увеличение лимфоузлов, болезненность в горле;

  • субфебрильная температура (до 37,5 °C);

  • головные боли, нарушения сна, тревожность;

  • раздражительность, депрессивное настроение.

"Главная особенность СХУ — то, что человек не понимает, отчего устал", — отмечает психотерапевт Илья Ковалев.

Диагностика синдрома хронической усталости

СХУ сложно диагностировать, поскольку его симптомы схожи с проявлениями других заболеваний. Основные критерии постановки диагноза:

  • симптомы сохраняются более 6 месяцев;

  • исключены другие заболевания, вызывающие похожие проявления.

Основные обследования

  • общий и биохимический анализы крови и мочи;

  • электрокардиограмма;

  • аллергопробы;

  • рентген грудной клетки;

  • обследования у эндокринолога, невролога, иммунолога, ревматолога.
    Важно исключить воспалительные и инфекционные процессы, нарушения работы сердца и надпочечников.

Методы лечения

Универсального протокола лечения СХУ не существует. Терапия всегда комплексная и направлена на восстановление физического и эмоционального состояния пациента.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

КПТ помогает изменить восприятие болезни и снизить уровень тревоги. Пациент учится распознавать негативные установки, которые усиливают симптомы, и заменять их здоровыми реакциями. Исследования показали, что после прохождения КПТ симптомы усталости снижаются примерно на 40%.

Лечебная физкультура

Регулярная физическая активность под контролем специалиста помогает восстановить мышечный тонус, улучшить сон и настроение. Подойдут йога, плавание, прогулки, пилатес — все, что не вызывает переутомления.

Медикаментозная терапия

Препараты назначает только врач. Возможны:

  • иммунокорректоры и адаптогены;

  • мягкие транквилизаторы для нормализации сна;

  • энтеросорбенты для детоксикации организма.
    Часто применяются растительные средства, повышающие устойчивость к стрессу.

Советы по изменению образа жизни

  1. Нормализуйте сон. Спите не менее 8 часов, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

  2. Будьте активны. Движение улучшает кровообращение и насыщает мозг кислородом. Подойдут прогулки, плавание, растяжка.

  3. Питайтесь полноценно. Включайте белки, клетчатку, овощи, орехи и цельнозерновые продукты.

  4. Начинайте утро с контрастного душа. Это улучшает тонус сосудов и помогает проснуться.

  5. Научитесь отдыхать. Чередуйте работу и паузы, проводите время с близкими, занимайтесь хобби.

  6. Избегайте стрессов. Ограничьте общение с токсичными людьми и создайте вокруг себя поддерживающую среду.

"Иногда лучший способ восстановиться — позволить себе ничего не делать хотя бы один день", — советует психолог Анна Дивинская.

Альтернативные методы и добавки

Нетрадиционные способы лечения могут быть эффективны как дополнение к терапии:

  • рефлексотерапия и массаж;

  • йога и дыхательные практики;

  • водные процедуры и медитация.

Полезные добавки

  • Экстракт гинкго билоба - улучшает мозговое кровообращение.

  • Теанин - снижает стресс и тревожность.

  • Карнозин - антиоксидант, борется с оксидативным стрессом.

  • 5-HTP - способствует выработке серотонина и улучшает настроение.

  • Магний хелат - помогает нервной системе справляться со стрессом.

  • Карнитин - поддерживает энергообмен и снижает утомляемость.

К какому врачу обращаться

Первым специалистом, к которому стоит пойти, является терапевт. Он назначит обследование и направит к профильным врачам: неврологу, эндокринологу, иммунологу или психотерапевту. Иногда достаточно совместной работы физиотерапевта и психолога, чтобы вернуть энергию и восстановить баланс.

Плюсы и минусы комплексного лечения

Аспект Плюсы Минусы
Подход Воздействует на физическое и психическое состояние Требует времени и терпения
Результат Повышает работоспособность, улучшает настроение Эффект появляется не сразу
Долговременность Снижает риск рецидивов Необходим контроль образа жизни

FAQ

Можно ли вылечить СХУ полностью?
Да, при комплексном подходе и соблюдении рекомендаций большинство пациентов возвращаются к активной жизни.
Помогают ли витамины при хронической усталости?
Да, особенно группы B, витамин D, магний и железо.
Можно ли заниматься спортом?
Да, но умеренно. Избегайте переутомления и выбирайте спокойные виды активности.

Мифы и правда

  • Миф: хроническая усталость — просто лень.
    правда: это реальное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ и работы нервной системы.

  • Миф: СХУ бывает только у женщин.
    правда: страдают и мужчины, просто у женщин чаще диагностируют.

  • Миф: кофе помогает справиться с усталостью.
    правда: кофеин дает кратковременный эффект, но истощает нервную систему.

Исторический контекст

  • 1980-е годы: официальное признание СХУ как медицинского диагноза.

  • 1990-е: активные исследования вирусной и иммунной природы болезни.

  • Современность: развитие методов психологической и поведенческой терапии.

Интересные факты

  • Симптомы СХУ чаще проявляются весной и осенью.

  • Болезнь может развиться даже после обычного гриппа.

  • По данным ВОЗ, около 10% людей сталкиваются с хронической усталостью в течение жизни.
    Синдром хронической усталости — это не приговор, а сигнал организма о необходимости перемен. Важно не игнорировать симптомы и вовремя обращаться к специалистам. Постепенные изменения образа жизни, поддержка близких и комплексная терапия помогут вернуть энергию и радость от повседневных дел.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
