Гастрит — не приговор: слизистая способна восстановиться всего за неделю щадящего питания

Гастрит — одно из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы. Оно может протекать остро или хронически и требует внимательного подхода к питанию. При правильной диете можно снизить воспаление, восстановить слизистую желудка и предотвратить развитие осложнений, включая язву.
Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, которое нарушает его функции. Заболевание может возникать из-за неправильного питания, злоупотребления алкоголем, курения, стресса, длительного приема антибиотиков или нестероидных противовоспалительных препаратов. Часто причиной становится бактерия Helicobacter pylori - один из основных факторов риска язвенной болезни.
"Гастрит — это сигнал организма о перегрузке желудка: нужно пересмотреть рацион, а не просто снять симптомы", — пояснил гастроэнтеролог Илья Ковалев.
Различают две основные формы — острый и хронический гастрит.
Острый развивается внезапно, через несколько часов после воздействия раздражающего фактора. Симптомы: боль "под ложечкой", тошнота, слабость, рвота, расстройство кишечника.
Хронический может длиться годами, чередуя периоды обострения и ремиссии.
Хронический гастрит делится по уровню кислотности:
Повышенная кислотность проявляется изжогой, кислой отрыжкой, запорами и болью после еды.
Пониженная кислотность сопровождается слабым аппетитом, тошнотой, неприятным запахом изо рта и частыми расстройствами стула.
|Признак
|Повышенная кислотность
|Пониженная кислотность
|Изжога
|Частая
|Редкая
|Аппетит
|Повышенный
|Сниженный
|Отрыжка
|Кислая
|С тухлым запахом
|Стул
|Запор
|Диарея
|Боль после еды
|Острая
|Тянущая, тупая
Первые сутки при остром гастрите. Лучше воздержаться от еды, чтобы желудок восстановился. Можно пить воду без газа или некрепкий чай.
На второй день. Разрешены жидкие каши — манная, рисовая, овсяная, а также кисели и нежирный бульон.
Через 2-3 дня. Постепенно вводите вареное мясо, рыбу, картофельное пюре и белый хлеб.
Через неделю. При хорошем самочувствии можно возвращаться к обычному рациону, исключая запрещенные продукты.
"Главное правило диеты при гастрите — щадящее питание без раздражающих слизистую блюд", — отметил диетолог Илья Ковалев.
Белый хлеб (вчерашней выпечки)
Вареное мясо (курица, индейка, телятина)
Отварная рыба
Каши: овсяная, манная, рисовая
Картофельное пюре, овощи на пару
Яйца (всмятку или омлет на пару)
Макаронные изделия
Молоко, нежирный творог
Компоты, некрепкий чай, негазированная минеральная вода
Алкоголь
Газированные напитки и кофе
Острые и жареные блюда
Копчености, маринады, фастфуд
Шоколад, кислые фрукты
Ржаной хлеб
Жирные молочные продукты и сыры
Ошибка: пить кофе натощак.
последствие: раздражение слизистой, повышение кислотности.
альтернатива: заменить цикорием или теплым молоком.
Ошибка: есть редко, но много.
последствие: застой желудочного сока и боли.
альтернатива: 5-6 приемов пищи небольшими порциями.
Ошибка: полностью исключить жиры.
последствие: ухудшение усвоения витаминов A, D, E, K.
альтернатива: добавлять немного сливочного масла в каши.
При хроническом гастрите важно питаться регулярно, избегать переедания и есть в одно и то же время. При повышенной кислотности блюда должны быть теплыми и протертыми, без острых специй. При пониженной — наоборот, рекомендуется легкая стимуляция секреции: овощные супы, немного укропа, теплое питье.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Эффект
|Снижает воспаление, улучшает пищеварение
|Требует дисциплины
|Ассортимент
|Полноценный рацион
|Исключает привычные продукты
|Долговременность
|Помогает предотвратить осложнения
|Результат не мгновенный
Можно ли есть молочные продукты при гастрите?
Да, но только нежирные: творог, кефир, молоко и йогурт без добавок.
Что пить при гастрите?
Подойдут некрепкий чай, компот, минеральная вода без газа, отвар ромашки.
Когда можно вернуться к обычному питанию?
Через 6-8 дней после стихания симптомов, но переход должен быть постепенным.
Миф: при гастрите нужно полностью исключить соль.
правда: соль можно, но в умеренном количестве, чтобы не раздражать слизистую.
Миф: диета лечит гастрит.
правда: диета облегчает течение болезни, но требуется медикаментозное лечение.
Миф: гастрит бывает только от неправильного питания.
правда: главная причина — инфекция Helicobacter pylori.
XIX век: впервые описан термин "гастрит" немецкими врачами.
XX век: установлена роль бактерии Helicobacter pylori в развитии болезни.
XXI век: диетотерапия стала основным методом профилактики язвенной болезни.
У половины взрослого населения мира есть признаки хронического гастрита.
Слизистая желудка способна полностью восстанавливаться за 5-7 дней при щадящей диете.
Теплые супы и каши снижают боль быстрее, чем лекарства без рецепта.
Диета при гастрите — это не временная мера, а образ жизни, направленный на заботу о желудке. Главное — регулярность, умеренность и отказ от вредных привычек. Тогда даже хронический гастрит не будет мешать жить полноценно и без боли.
