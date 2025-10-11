Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советская сатира под соусом люкса: что скрыто за дичью с перьями в Бриллиантовой руке
Осень с сюрпризом: паразиты проснулись и ждут на каждой тропинке, превращая прогулку в квест
Трансмиссия подбирает хозяина: коробка, которая прощает всё, и та, что мстит за ошибки
Хищник, который ест змей, птиц и даже кур: ядовитый монстр из глубин Амазонки
Место, где не идёт дождь уже 6 миллионов лет: тайна Сухих долин Антарктиды
Капля крови раскрывает судьбу печени: новый тест предупреждает цирроз задолго до симптомов
40 минут, которые меняют тело: секрет, о котором молчат тренеры
Трагедии и магия Красного моря: как вести себя при встрече с китовой акулой в Хугарде
Финал прописан звёздами: названа дата, когда Солнце уничтожит всё живое — Земля обратится в пепел

Кофе нервничает: напиток из детства возвращается и побеждает тревогу без лишнего кофеина

5:28
Здоровье

Какао — не просто вкус детства. Этот ароматный напиток способен мягко поддерживать здоровье, помогать мозгу, сосудам и даже улучшать настроение. Хотя сегодня большинство выбирает кофе, именно какао заслуживает место в нашей ежедневной привычке. Его польза подтверждена не одним поколением и современными исследованиями.

Коктейль с протеином и какао на овсяном молоке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коктейль с протеином и какао на овсяном молоке

Польза и комфорт

В советские годы чашка горячего какао была почти обязательным атрибутом завтрака. Тогда мало кто задумывался, что этот напиток не только вкусен, но и богат биологически активными веществами. Сегодня, когда темп жизни ускорился и большинство людей начинают утро с кофеина, какао может стать мягкой альтернативой без резких скачков давления и нервного возбуждения.

В какао содержатся полифенолы — природные антиоксиданты, которые улучшают микроциркуляцию крови и повышают эластичность сосудов. Они способствуют лучшему питанию клеток мозга, благодаря чему повышается концентрация и устойчивость к стрессу. Второй важный компонент — магний. Этот минерал помогает стабилизировать давление, нормализует сердечный ритм и расслабляет сосудистые стенки.

Как какао влияет на настроение и энергию

Какао-порошок содержит вещество под названием анандамид — его нередко называют "молекулой счастья". Оно активирует выработку эндорфинов и серотонина, что помогает человеку чувствовать себя спокойнее и бодрее. Не случайно чашку какао часто советуют при упадке сил или в пасмурную погоду: напиток помогает сохранить внутренний баланс без стимуляторов вроде кофеина.

Кроме того, в какао есть теобромин — мягкий тоник, который действует деликатнее кофеина, но помогает оставаться в тонусе и поддерживает ясность ума.

Чем натуральное какао лучше растворимого

Главное правило — выбирать только натуральный какао-порошок. В отличие от растворимых смесей, где часто добавляют сахар, ароматизаторы и сухое молоко, натуральный продукт сохраняет всю природную ценность.
Чтобы напиток получился полезным, достаточно 15-20 граммов порошка на день — это примерно две чайные ложки. Разводить его можно молоком, растительными альтернативами или водой, добавляя немного мёда или корицы для аромата.

Сравнение: какао против кофе

Параметр Какао Кофе
Воздействие на нервную систему Успокаивает, повышает настроение Стимулирует, может вызывать тревожность
Уровень кофеина Низкий (0,1%) Высокий (до 2%)
Влияние на сосуды Расслабляет и улучшает кровоток Повышает давление
Подходит детям Да, с 5 лет Нет
Наличие антиоксидантов Высокое Среднее

Как видно, какао действует мягко и комплексно, в то время как кофе работает быстро, но кратковременно. Поэтому тем, кто хочет снизить нагрузку на нервную систему, стоит хотя бы частично заменить кофе на какао.

Как приготовить правильное какао

  1. Возьмите 15-20 г натурального какао-порошка без добавок.
  2. Подогрейте 200 мл молока (или овсяного, соевого, миндального напитка).
  3. Разведите порошок в 30 мл горячей воды, чтобы не образовались комки.
  4. Соедините с молоком, добавьте немного мёда или щепотку ванили.
  5. Для усиления пользы можно добавить корицу, куркуму или каплю кокосового масла.

Такое какао станет не только вкусным десертом, но и полноценным источником питательных веществ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор растворимого какао с сахаром.
    Последствие: повышенная калорийность и скачки уровня глюкозы.
    Альтернатива: натуральный порошок без добавок — например, алкализованный какао среднего обжаривания.
  • Ошибка: пить какао на ночь.
    Последствие: у некоторых людей может нарушиться сон из-за теобромина.
    Альтернатива: употреблять напиток до 18:00.
  • Ошибка: готовить какао на кипящем молоке.
    Последствие: теряются полезные антиоксиданты.
    Альтернатива: подогрев до 70-80°C, не доводя до кипения.

Если пить какао каждый день

Если делать это регулярно, можно заметить несколько приятных эффектов:

  • повышается устойчивость к стрессу;
  • стабилизируется давление;
  • кожа становится ровнее благодаря антиоксидантам;
  • снижается тяга к сладкому — какао утоляет "пищевое удовольствие" мягко.

Многие отмечают, что уже через неделю привычка пить какао утром вместо кофе делает настроение стабильнее, а сон — глубже.

Мифы и правда

  • Миф: какао вызывает ожирение.
    Правда: сам по себе напиток малокалориен, если не добавлять сахар.
  • Миф: от какао повышается давление.
    Правда: наоборот, полифенолы способствуют его нормализации.
  • Миф: какао бесполезно взрослым.
    Правда: напиток полезен для мозга, особенно при умственной нагрузке.

Главное — выбирать натуральный порошок без сахара и пить его осознанно, превращая ежедневную чашку какао в маленький ритуал заботы о себе.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Финал прописан звёздами: названа дата, когда Солнце уничтожит всё живое — Земля обратится в пепел
После парной — прямо в больницу: типичные ошибки, за которые расплачиваются жизнью
То, что считали бабушкиным мифом, оказалось оружием против травы: сорняки не возвращаются годами
Яичница как в лучших кафе: для идеальной формы нужен один неочевидный ингредиент
Мечта о верном друге обернётся кошмаром: эти породы собак категорически нельзя заводить новичкам
Летим осенью за малые деньги: регионы России, где отпуск не ударит по кошельку и даже порадует ценами
Дачники не верили, пока не попробовали: как вырастить килограммы баклажанов без теплицы
Он спустился с Эвереста на лыжах — без кислорода: момент, когда человек превзошёл гору
Жёлтый призрак Голливуда: легендарный Rolls-Royce из Гэтсби вновь появился на аукционе
Всего одна деталь — и вы выглядите как звезда подиума: приём, который стал вирусным в мире моды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.