Бессонница убивает не тело, а мозг: врач раскрыла правду о ночном враге человечества

Бессонница — одно из самых частых нарушений сна, но, вопреки распространённым страхам, она не смертельна. При этом хроническое недосыпание может влиять на психику, обмен веществ и настроение. Как возникает бессонница, почему она превращается в привычку и какие методы реально помогают вернуть сон, рассказывает врач-невролог и сомнолог Ирина Завалко.
"Сон участвует в большом количестве процессов: это и восстановление анаболических процессов в теле, и очистка головного мозга от крупных белковых ненужных молекул", — пояснила Ирина Завалко.
Во сне активируется так называемая "вантузная" система — лимфатические сосуды головного мозга очищают ткани от продуктов обмена. Сон также регулирует иммунитет, обмен веществ и эмоциональную сферу, а сновидения помогают человеку решать внутренние конфликты и перерабатывать информацию.
Во время сна мозг не отдыхает, а работает иначе. Ствол и мозжечок сохраняют активность, а в полушариях во время глубокого сна чередуются периоды синхронного возбуждения и затишья нейронов. Во сне со сновидениями электроэнцефалограмма похожа на состояние бодрствования, только отключено сознание и восприятие внешних раздражителей — зато активны зоны эмоций и воображения.
Если человек страдает апноэ или синдромом беспокойных ног, мозг многократно "просыпается" за ночь. Это делает сон поверхностным, фрагментированным и не даёт восстановиться. В итоге даже после ночного отдыха человек чувствует усталость.
"Если таких полупробуждений много, сон становится фрагментированным, человеку не удается поспать глубоким сном. В итоге пациент не высыпается, сон не выполняет своей функции", — отметила Ирина Завалко.
Бессонница может быть следствием других нарушений — апноэ, стресса или тревожности, но со временем она превращается в самостоятельную проблему.
"Во-первых, это привычка лежать в кровати без сна и нервничать. Тогда у человека развивается условный рефлекс: кровать — не для сна, а для тревоги или просмотра соцсетей", — объяснила Ирина Завалко.
К хронической форме также приводят снижение дневной активности и тревога из-за невозможности уснуть. Человек начинает зацикливаться на сне, что только усиливает стресс и мешает восстановлению.
"Напрямую бессонница не является смертельным заболеванием, умереть от бессонницы невозможно. Мозг, несмотря на тревогу, найдет возможность погрузиться в сон", — подчеркнула Ирина Завалко.
Однако хронический недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, ожирения и диабета. Но эти последствия развиваются медленно, а их риск сопоставим с влиянием стресса и малоподвижного образа жизни.
Это редкое прионное заболевание, связанное с генетическими мутациями. У больных постепенно исчезает способность спать, развивается деменция, галлюцинации, а затем наступает смерть. Но, как подчёркивает Завалко, если человек способен работать и обслуживать себя, его бессонница точно не фатальна.
Проблема не в самой бессоннице, а в недостатке сна. Пяти часов в сутки недостаточно для восстановления. В результате страдают внимание, память, скорость реакции и мотивация. Мозг просто не успевает "починить" себя за короткий отдых.
К бессоннице предрасполагают особенности нервной системы — повышенная тревожность, эмоциональность, утомляемость. Роль играет и воспитание: если с детства внушали, что нужно обязательно "контролировать" сон, малейшие сбои вызывают тревогу и фиксируют проблему.
Большинство людей с бессонницей не нуждаются в обширных анализах. Достаточно проверить уровень гормонов щитовидной железы и исключить соматические заболевания. Иногда назначают полисомнографию — ночное исследование сна, которое позволяет выявить апноэ и синдром беспокойных ног.
"Иногда людям кажется, что они мало спят, хотя на самом деле сон просто поверхностный", — пояснила Ирина Завалко.
Проверка уровня витамина D тоже полезна, так как его недостаток распространён, особенно в северных регионах.
Смещение циркадных ритмов — частая причина нарушений сна. Люди с "совиным" типом биоритмов тяжело засыпают рано и испытывают сонливость утром. В таких случаях бессонница — не болезнь, а следствие несоответствия природного ритма графику жизни.
Основной метод терапии — когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-И). Она помогает разорвать замкнутый круг тревоги, учит не бояться сна и восстанавливает ассоциацию "постель = отдых".
Сомнологи отмечают, что в лёгких случаях помогают методы релаксации: дыхательные упражнения, мышечное расслабление и визуализация.
"Пациент может научиться дыхательным техникам, расслаблению мышц или визуализировать приятные образы при отходе ко сну", — советует Ирина Завалко.
"Метод энцефалофонии предполагает прослушивание музыки, полученной из собственной электроэнцефалограммы. Он показал некоторую эффективность, но пока не включён в официальные рекомендации", — уточнила Ирина Завалко.
Утяжелённые одеяла тоже оказывают мягкий эффект за счёт давления, снижающего тревожность. Первоначально они применялись для детей с аутизмом, но позже доказали пользу и для взрослых.
|Метод
|Преимущества
|Ограничения
|КПТ-И
|Устраняет причины тревоги, даёт стойкий эффект
|Требует времени и специалиста
|Медикаменты
|Быстрый результат
|Привыкание и побочные эффекты
|Релаксация
|Безопасно, подходит всем
|Эффект зависит от регулярности
|Энцефалофония
|Новая технология
|Недостаточно исследований
|Утяжелённое одеяло
|Снижает тревогу
|Не всем комфортно
Современная сомнология сформировалась лишь во второй половине XX века. Первые лаборатории сна появились в США в 1960-х. Сегодня бессонницу рассматривают как самостоятельное расстройство, требующее психологического, а не только медицинского подхода.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.