Иммунитет под угрозой: как бездумный приём иммуномодуляторов сбивает защиту организма

Российские аптеки изобилуют средствами "для укрепления иммунитета", но далеко не все из них действительно помогают. Часть из таких препаратов не имеет доказательной базы, а некоторые могут даже вызвать нежелательные реакции. Почему вмешательство в иммунную систему без показаний — рискованный шаг, объясняют эксперты.
Иммунитет — это сложная сеть клеток, белков и сигналов, которые защищают организм от вирусов, бактерий и других патогенов. Эти клетки присутствуют во всех органах и действуют по строго выверенному алгоритму.
"Иммунный ответ всегда направлен на конкретную цель. Это могут быть бактерии, простейшие, вирусы или паразиты. Иммунитет требует очень четкого указания, какая инфекция попала в организм и каким образом, чтобы правильно среагировать на патоген", — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, иммунолог Павел Волчков.
Для тонкой настройки работы иммунитета существуют внутренние регуляторы — белковые и небелковые молекулы. Среди них — глюкокортикоиды, вырабатываемые надпочечниками. Эти гормоны способны подавлять иммунную активность, действуя как природные иммуномодуляторы.
Именно эти природные механизмы учёные взяли за основу при создании синтетических иммуномодуляторов.
По словам кандидата медицинских наук, руководителя герпес-центра и директора НИЦ по профилактике вирусных инфекций Георгия Викулова, иммунотропными называют препараты, которые воздействуют на разные звенья иммунной системы. Они применяются при заболеваниях, вызванных нарушениями иммунного ответа.
Он отмечает, что сегодня существует более 440 форм врождённых иммунодефицитов, и для многих из них используется заместительная терапия — например, введение иммуноглобулинов. Однако далеко не все препараты, позиционируемые как "иммуномодуляторы", действительно имеют подтверждённый эффект.
"Иммунотропных препаратов достаточно много, однако большое количество средств, которым приписывают свойства иммуномодуляторов, не являются таковыми.", — отметил Георгий Викулов.
По его словам, в России зарегистрировано более сотни подобных средств, однако лишь часть имеет реальную клиническую базу. Некоторые препараты фактически относятся к гомеопатическим и не имеют данных о механизмах действия или фармакокинетике.
"Нельзя измерить точно их распределение в организме и механизм действия. Мы не можем утверждать, с какими рецепторами они связываются и какие изменения вызывают. Эти препараты имеют сомнительную доказательную базу", — подчеркнул Георгий Викулов.
Использование таких веществ может быть небезопасно: приём средств без доказанной эффективности способен вызвать непредсказуемые реакции, особенно при длительном применении.
Даже препараты с доказанной эффективностью требуют точных показаний. По словам Павла Волчкова, интерфероны, которые предназначены для локального действия, при системном введении могут нарушить работу иммунной системы.
"Если вы системно вводите интерфероны, то вызываете общее воспаление даже в здоровых клетках. Мы фактически дезориентируем иммунитет. Это можно сравнить с самолётом, которому подсветили сразу все полосы — он не поймёт, куда садиться", — привёл пример Павел Волчков.
|Критерий
|Доказанные препараты
|Недоказанные препараты
|Клинические исследования
|Проведены в разных странах
|Отсутствуют или неполные
|Эффект
|Подтверждён лабораторно
|Основан на субъективных ощущениях
|Безопасность
|Изучена и контролируется
|Неизвестна, возможны риски
|Регистрация
|Международная
|Только локальная
|Применение
|По строгим показаниям
|Часто без назначения врача
Иногда пациенты отмечают улучшение самочувствия после приёма таких средств, но, по словам специалистов, это может быть связано с эффектом плацебо. Реальное воздействие препарата без подтверждённой базы невозможно оценить, а долгосрочные последствия остаются непредсказуемыми.
Только при подтверждённых иммунодефицитах и по назначению врача.
Нет, иммунитет не "укрепляется" искусственно — он регулируется внутренними процессами.
Закон допускает регистрацию средств без международных исследований, если они безопасны при кратковременном применении.
Иммунолог Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Александра Лаберко подчёркивает, что насторожить должны препараты, которые не используются за пределами России.
"Скорее всего, по ним отсутствуют данные крупных рандомизированных и плацебо-контролируемых исследований. Именно такие исследования должны проводиться для доказательства эффективности любого препарата", — заключила Александра Лаберко.
По её словам, прямой связи между приёмом иммуномодуляторов и риском аутоиммунных заболеваний пока не выявлено, но это связано с отсутствием долгосрочных наблюдений, а не с доказанной безопасностью.
Первые иммуномодуляторы начали применять в середине XX века при лечении онкологических заболеваний и врождённых иммунодефицитов. Со временем понятие стало шире — в него включили десятки препаратов, часть из которых не прошла клинических испытаний. Сегодня доказательная медицина требует подтверждать эффективность каждого нового средства международными исследованиями.
