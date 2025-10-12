Иммунитет под угрозой: как бездумный приём иммуномодуляторов сбивает защиту организма

Российские аптеки изобилуют средствами "для укрепления иммунитета", но далеко не все из них действительно помогают. Часть из таких препаратов не имеет доказательной базы, а некоторые могут даже вызвать нежелательные реакции. Почему вмешательство в иммунную систему без показаний — рискованный шаг, объясняют эксперты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Врач объясняет действие иммуномодуляторов

Как работает иммунная система

Иммунитет — это сложная сеть клеток, белков и сигналов, которые защищают организм от вирусов, бактерий и других патогенов. Эти клетки присутствуют во всех органах и действуют по строго выверенному алгоритму.

"Иммунный ответ всегда направлен на конкретную цель. Это могут быть бактерии, простейшие, вирусы или паразиты. Иммунитет требует очень четкого указания, какая инфекция попала в организм и каким образом, чтобы правильно среагировать на патоген", — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, иммунолог Павел Волчков.

Для тонкой настройки работы иммунитета существуют внутренние регуляторы — белковые и небелковые молекулы. Среди них — глюкокортикоиды, вырабатываемые надпочечниками. Эти гормоны способны подавлять иммунную активность, действуя как природные иммуномодуляторы.

Именно эти природные механизмы учёные взяли за основу при создании синтетических иммуномодуляторов.

Что такое иммунотропные препараты

По словам кандидата медицинских наук, руководителя герпес-центра и директора НИЦ по профилактике вирусных инфекций Георгия Викулова, иммунотропными называют препараты, которые воздействуют на разные звенья иммунной системы. Они применяются при заболеваниях, вызванных нарушениями иммунного ответа.

Он отмечает, что сегодня существует более 440 форм врождённых иммунодефицитов, и для многих из них используется заместительная терапия — например, введение иммуноглобулинов. Однако далеко не все препараты, позиционируемые как "иммуномодуляторы", действительно имеют подтверждённый эффект.

Опасность ложных иммуномодуляторов

"Иммунотропных препаратов достаточно много, однако большое количество средств, которым приписывают свойства иммуномодуляторов, не являются таковыми.", — отметил Георгий Викулов.

По его словам, в России зарегистрировано более сотни подобных средств, однако лишь часть имеет реальную клиническую базу. Некоторые препараты фактически относятся к гомеопатическим и не имеют данных о механизмах действия или фармакокинетике.

"Нельзя измерить точно их распределение в организме и механизм действия. Мы не можем утверждать, с какими рецепторами они связываются и какие изменения вызывают. Эти препараты имеют сомнительную доказательную базу", — подчеркнул Георгий Викулов.

Использование таких веществ может быть небезопасно: приём средств без доказанной эффективности способен вызвать непредсказуемые реакции, особенно при длительном применении.

Когда "укрепление иммунитета" оборачивается вредом

Даже препараты с доказанной эффективностью требуют точных показаний. По словам Павла Волчкова, интерфероны, которые предназначены для локального действия, при системном введении могут нарушить работу иммунной системы.

"Если вы системно вводите интерфероны, то вызываете общее воспаление даже в здоровых клетках. Мы фактически дезориентируем иммунитет. Это можно сравнить с самолётом, которому подсветили сразу все полосы — он не поймёт, куда садиться", — привёл пример Павел Волчков.

Советы шаг за шагом

Не принимайте препараты "для иммунитета" без назначения врача. Проверяйте наличие клинических исследований в международных базах данных. Изучайте инструкцию: серьёзные препараты всегда имеют раздел о доказательной базе. При простудах полагайтесь на стандартные схемы лечения и поддержку организма (сон, питание, витамины). Консультируйтесь с иммунологом перед приёмом любых иммунотропных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать иммуномодуляторы "для профилактики" без показаний.

принимать иммуномодуляторы "для профилактики" без показаний. Последствие: риск нарушить баланс иммунной системы и вызвать воспалительные процессы.

риск нарушить баланс иммунной системы и вызвать воспалительные процессы. Альтернатива: поддерживать естественный иммунитет с помощью сна, физической активности и полноценного питания.

Сравнение: доказанные и недоказанные препараты

Критерий Доказанные препараты Недоказанные препараты Клинические исследования Проведены в разных странах Отсутствуют или неполные Эффект Подтверждён лабораторно Основан на субъективных ощущениях Безопасность Изучена и контролируется Неизвестна, возможны риски Регистрация Международная Только локальная Применение По строгим показаниям Часто без назначения врача

А что если иммуномодулятор всё же помогает?

Иногда пациенты отмечают улучшение самочувствия после приёма таких средств, но, по словам специалистов, это может быть связано с эффектом плацебо. Реальное воздействие препарата без подтверждённой базы невозможно оценить, а долгосрочные последствия остаются непредсказуемыми.

Плюсы и минусы применения

Плюсы:

эффективны при правильно установленном диагнозе;

могут помочь при врождённых иммунодефицитах;

используются в онкологии и трансплантологии.

Минусы:

множество средств без доказанной эффективности;

возможны побочные реакции при системном применении;

риск долгосрочных нарушений иммунного ответа.

FAQ

Когда иммуномодуляторы действительно нужны?

Только при подтверждённых иммунодефицитах и по назначению врача.

Можно ли укрепить иммунитет с их помощью?

Нет, иммунитет не "укрепляется" искусственно — он регулируется внутренними процессами.

Почему такие препараты продаются свободно?

Закон допускает регистрацию средств без международных исследований, если они безопасны при кратковременном применении.

Мифы и правда

Миф: иммуномодуляторы безвредны.

Правда: даже безопасные вещества могут нарушить баланс иммунной системы.

Миф: чем больше стимуляция иммунитета, тем лучше.

Правда: чрезмерная активация может вызвать аутоиммунные реакции.

Миф: российские иммуномодуляторы эффективнее зарубежных.

Правда: большинство из них не имеют независимых международных подтверждений.

Мнение эксперта

Иммунолог Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Александра Лаберко подчёркивает, что насторожить должны препараты, которые не используются за пределами России.

"Скорее всего, по ним отсутствуют данные крупных рандомизированных и плацебо-контролируемых исследований. Именно такие исследования должны проводиться для доказательства эффективности любого препарата", — заключила Александра Лаберко.

По её словам, прямой связи между приёмом иммуномодуляторов и риском аутоиммунных заболеваний пока не выявлено, но это связано с отсутствием долгосрочных наблюдений, а не с доказанной безопасностью.

Исторический контекст

Первые иммуномодуляторы начали применять в середине XX века при лечении онкологических заболеваний и врождённых иммунодефицитов. Со временем понятие стало шире — в него включили десятки препаратов, часть из которых не прошла клинических испытаний. Сегодня доказательная медицина требует подтверждать эффективность каждого нового средства международными исследованиями.

3 интересных факта

Иммунная система ежедневно уничтожает до миллиона потенциально опасных клеток. Эффект плацебо при приёме "укрепляющих" препаратов достигает 30-40%. Природные иммуномодуляторы — это сон, умеренные физические нагрузки и стрессоустойчивость.