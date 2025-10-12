Боль, которая приходит поздно: почему самые опасные камни в почках не болят и как спасти этот орган

Во второй четверг марта во всём мире отмечают День почки — повод напомнить, что даже маленький камень может привести к большим проблемам. По данным урологов, мочекаменная болезнь сегодня затрагивает до 10% взрослого населения. Почему болезнь долго остаётся незаметной, чем опасны коралловидные камни и какие методы лечения считаются безопасными?
Мочекаменная болезнь диагностируется у мужчин и женщин примерно одинаково часто, но чаще всего поражает людей от 20 до 50 лет. По словам заведующего урологическим отделением НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского Сергея Королева, болезнь может развиться и у ребёнка, и у пожилого человека, хотя такие случаи редки.
"До 10% взрослого населения могут быть носителями камней. Кто-то не догадывается об этом, а кто-то сталкивается с яркой клинической картиной", — отметил заведующий урологическим отделением НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского Сергей Королев.
Первый признак, который настораживает пациентов, — сильная боль в пояснице. Она может быть односторонней или двусторонней и нередко описывается как "кинжальная". Это почечная колика — результат того, что камень перекрывает мочеточник и нарушает отток мочи.
Помимо боли, встречаются и другие симптомы: учащённое мочеиспускание, тошнота, рвота, иногда появляется кровь в моче. Если присоединяется инфекция и развивается пиелонефрит, повышается температура, и тогда требуется срочная помощь врача.
Иногда болезнь протекает без типичных болей. Это происходит, если камень крупный и занимает всю чашечно-лоханочную систему почки.
"Такая форма мочекаменной болезни называется коралловидным нефролитиазом. Для неё не характерны почечные колики, но со временем развивается пиелонефрит и почечная недостаточность", — пояснил Сергей Королев.
Коралловидные камни — самые опасные. Они растут годами и могут полностью блокировать работу органа, разрушая ткань почки.
Причины появления болезни комплексные. Врачи связывают её с нарушением обмена веществ и малоподвижным образом жизни. Влияют и привычки питания — избыток белковой, кислой и острой пищи, а также чрезмерное употребление молочных продуктов.
"Если человек употребляет много молочных продуктов, содержащих кальций, у него есть риск получить мочекаменную болезнь", — добавил Сергей Королев.
Дополнительные факторы риска — воспаления в мочеполовой системе и врождённые аномалии, например наличие одной почки.
Механизм образования можно объяснить просто. В перенасыщенном растворе, как в школьных опытах с солью, из лишних веществ постепенно формируются кристаллы. В почках это — микрокамни, которые затем увеличиваются и превращаются в конкременты.
Различают три основных типа камней:
Состав определяют биохимически после удаления или самостоятельного выхода камня. Это важно для выбора терапии, ведь уратные камни можно растворить препаратами, а два других типа — практически нет.
Методы лечения зависят от размера и состава камня. Если конкремент небольшой, применяют медикаменты и диету. Камни крупнее 6 мм требуют хирургического подхода.
Наиболее безопасной считается дистанционная литотрипсия — разрушение камней ударной волной без разрезов.
"Мы не вводим пациента в наркоз, даём лёгкое обезболивание. Осложнений почти не бывает, а фрагменты камня выходят с мочой", — пояснил Сергей Королев.
При более сложных случаях используют эндоскопические операции, когда инструменты проводят через мочевые пути, или перкутанную нефролитолапаксию — удаление камней через прокол в области спины. Этот метод помогает извлекать коралловидные камни до 6 сантиметров.
Открытые операции сегодня применяются редко: они травматичны и могут вызвать осложнения.
После операции болезнь может вернуться. Это хроническое состояние, склонное к рецидивам. Поэтому важно пересмотреть образ жизни и питание.
"Удалив камень, мы не получаем гарантии, что он не сформируется вновь", — подчеркнул Сергей Королев.
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Дистанционная литотрипсия
|Без разрезов, быстрое восстановление
|Подходит не для всех типов камней
|Эндоскопическая операция
|Высокая точность, мало осложнений
|Требует анестезии
|Перкутанная нефролитолапаксия
|Эффективна при крупных камнях
|Нужен контроль УЗИ или рентгена
|Открытая операция
|Удаляет любые камни
|Высокая травматичность
Боль в пояснице, кровь в моче, тошнота и повышение температуры — основные признаки.
Только уратные камни поддаются медикаментозному растворению.
В государственных клиниках процедура проводится бесплатно по ОМС, в частных — от 20 000 рублей.
Первое хирургическое удаление камня из почки описано ещё в древнеиндийских трактатах. А в XX веке литотрипсия стала одним из самых безопасных методов урологии. Сегодня же операции выполняются без разрезов, а восстановление занимает считанные дни.
