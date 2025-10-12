Боль, которая приходит поздно: почему самые опасные камни в почках не болят и как спасти этот орган

Во второй четверг марта во всём мире отмечают День почки — повод напомнить, что даже маленький камень может привести к большим проблемам. По данным урологов, мочекаменная болезнь сегодня затрагивает до 10% взрослого населения. Почему болезнь долго остаётся незаметной, чем опасны коралловидные камни и какие методы лечения считаются безопасными?

Как часто встречается болезнь

Мочекаменная болезнь диагностируется у мужчин и женщин примерно одинаково часто, но чаще всего поражает людей от 20 до 50 лет. По словам заведующего урологическим отделением НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского Сергея Королева, болезнь может развиться и у ребёнка, и у пожилого человека, хотя такие случаи редки.

"До 10% взрослого населения могут быть носителями камней. Кто-то не догадывается об этом, а кто-то сталкивается с яркой клинической картиной", — отметил заведующий урологическим отделением НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского Сергей Королев.

Симптомы: от колики до температуры

Первый признак, который настораживает пациентов, — сильная боль в пояснице. Она может быть односторонней или двусторонней и нередко описывается как "кинжальная". Это почечная колика — результат того, что камень перекрывает мочеточник и нарушает отток мочи.

Помимо боли, встречаются и другие симптомы: учащённое мочеиспускание, тошнота, рвота, иногда появляется кровь в моче. Если присоединяется инфекция и развивается пиелонефрит, повышается температура, и тогда требуется срочная помощь врача.

Когда камни не болят

Иногда болезнь протекает без типичных болей. Это происходит, если камень крупный и занимает всю чашечно-лоханочную систему почки.

"Такая форма мочекаменной болезни называется коралловидным нефролитиазом. Для неё не характерны почечные колики, но со временем развивается пиелонефрит и почечная недостаточность", — пояснил Сергей Королев.

Коралловидные камни — самые опасные. Они растут годами и могут полностью блокировать работу органа, разрушая ткань почки.

Почему образуются камни

Причины появления болезни комплексные. Врачи связывают её с нарушением обмена веществ и малоподвижным образом жизни. Влияют и привычки питания — избыток белковой, кислой и острой пищи, а также чрезмерное употребление молочных продуктов.

"Если человек употребляет много молочных продуктов, содержащих кальций, у него есть риск получить мочекаменную болезнь", — добавил Сергей Королев.

Дополнительные факторы риска — воспаления в мочеполовой системе и врождённые аномалии, например наличие одной почки.

Как "растёт" камень

Механизм образования можно объяснить просто. В перенасыщенном растворе, как в школьных опытах с солью, из лишних веществ постепенно формируются кристаллы. В почках это — микрокамни, которые затем увеличиваются и превращаются в конкременты.

Виды камней и их различия

Различают три основных типа камней:

оксалатные — из солей кальция и щавелевой кислоты;

уратные — из солей мочевой кислоты;

фосфатные — из солей фосфорной кислоты.

Состав определяют биохимически после удаления или самостоятельного выхода камня. Это важно для выбора терапии, ведь уратные камни можно растворить препаратами, а два других типа — практически нет.

Диета при разных типах камней

Питание — часть лечения.

Оксалаты: нужно пить не менее 2-2,5 литров воды в сутки и сократить молочные продукты, шоколад, какао, кофе и солёные закуски.

Ураты: допустимы нежирное мясо, рыба, крупы, овощи; рекомендуются разгрузочные дни на молочных или фруктовых блюдах.

Фосфаты: показана умеренно кислая, преимущественно мясная диета. Полезны продукты с мочегонным эффектом — арбузы, дыни, груши, капуста, клюква, морковь, тыква.

Советы шаг за шагом

Пейте достаточно жидкости — не менее двух литров в день. Регулярно делайте УЗИ почек. Старайтесь больше двигаться, чтобы улучшить обмен кальция и фосфора. Избегайте злоупотребления белковой и молочной пищей. При первых симптомах обращайтесь к урологу, а не к интернет-советам.

Лечение: от таблеток до лазера

Методы лечения зависят от размера и состава камня. Если конкремент небольшой, применяют медикаменты и диету. Камни крупнее 6 мм требуют хирургического подхода.

Наиболее безопасной считается дистанционная литотрипсия — разрушение камней ударной волной без разрезов.

"Мы не вводим пациента в наркоз, даём лёгкое обезболивание. Осложнений почти не бывает, а фрагменты камня выходят с мочой", — пояснил Сергей Королев.

При более сложных случаях используют эндоскопические операции, когда инструменты проводят через мочевые пути, или перкутанную нефролитолапаксию — удаление камней через прокол в области спины. Этот метод помогает извлекать коралловидные камни до 6 сантиметров.

Открытые операции сегодня применяются редко: они травматичны и могут вызвать осложнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тянуть с обращением к врачу при боли в пояснице.

Последствие: развитие пиелонефрита и почечной недостаточности.

Альтернатива: своевременная диагностика и удаление камня малоинвазивным способом.

А что если камни появляются снова?

После операции болезнь может вернуться. Это хроническое состояние, склонное к рецидивам. Поэтому важно пересмотреть образ жизни и питание.

"Удалив камень, мы не получаем гарантии, что он не сформируется вновь", — подчеркнул Сергей Королев.

Плюсы и минусы методов

Метод Преимущества Недостатки Дистанционная литотрипсия Без разрезов, быстрое восстановление Подходит не для всех типов камней Эндоскопическая операция Высокая точность, мало осложнений Требует анестезии Перкутанная нефролитолапаксия Эффективна при крупных камнях Нужен контроль УЗИ или рентгена Открытая операция Удаляет любые камни Высокая травматичность

FAQ

Как понять, что у меня камни в почках?

Боль в пояснице, кровь в моче, тошнота и повышение температуры — основные признаки.

Можно ли растворить камни лекарствами?

Только уратные камни поддаются медикаментозному растворению.

Сколько стоит литотрипсия?

В государственных клиниках процедура проводится бесплатно по ОМС, в частных — от 20 000 рублей.

Мифы и правда

Миф: камни всегда вызывают сильную боль.

Правда: коралловидные камни могут расти без симптомов.

Миф: после операции болезнь уходит навсегда.

Правда: возможны рецидивы, если не менять образ жизни.

Миф: пить много минеральной воды полезно.

Правда: избыток минералов может наоборот ускорить образование камней.

Исторический контекст

Первое хирургическое удаление камня из почки описано ещё в древнеиндийских трактатах. А в XX веке литотрипсия стала одним из самых безопасных методов урологии. Сегодня же операции выполняются без разрезов, а восстановление занимает считанные дни.

3 интересных факта

Камни могут быть размером с песчинку или занимать всю почку. У мужчин болезнь диагностируется немного чаще, но женщины переносят её тяжелее. На рентгене уратные камни часто не видны, поэтому требуется УЗИ или КТ.