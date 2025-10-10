Ловушка для мозга: напиток, который маскируется под отдых, делая тревогу вашим постоянным спутником

Алкоголь часто воспринимается как быстрый способ снять стресс и расслабиться. Однако врачи предупреждают: спиртное не только не помогает, но и усиливает тревожность. Почему так происходит, объяснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
"Алкоголь негативно влияет на психическое здоровье, способствует повышению стресса и тревожности. Этанол нарушает работу нервной системы, из-за чего снижается настроение. Также спиртные напитки снижают усвоение витамина В1 (тиамин), который нужен для нормального функционирования нервной системы. Дефицит тиамина также влечет за собой чувство беспокойства и страха", — отметил психиатр-нарколог Виталий Холдин.
По его словам, даже если после первой дозы спиртного человек ощущает лёгкое расслабление, этот эффект обманчив. Алкоголь временно подавляет активность мозга, отвечающего за тревожность, но затем наступает обратная реакция — уровень кортизола, гормона стресса, повышается, а вместе с ним растёт раздражительность и беспокойство.
Этанол вмешивается в баланс нейромедиаторов — химических веществ, регулирующих настроение и эмоции. При систематическом употреблении организм перестаёт вырабатывать нужное количество серотонина и дофамина, что приводит к апатии и эмоциональным перепадам.
Кроме того, спиртное нарушает структуру сна. Даже если человек засыпает быстрее, качество сна заметно ухудшается. Глубокие фазы становятся короче, мозг не успевает восстановиться. В результате утром человек просыпается уставшим, а хроническое недосыпание усиливает тревожность.
"Из-за употребления алкоголя нарушается структура сна несмотря на первоначальное седативное действие. Проблемы со сном тоже провоцируют усталость и тревожность", — добавил Виталий
|Способ
|Влияние на организм
|Последствия
|Алкоголь
|Временное подавление тревоги, нарушение обмена веществ
|Повышение стресса, бессонница
|Медитация
|Снижение активности миндалины мозга
|Долгосрочное улучшение эмоционального состояния
|Прогулки на свежем воздухе
|Снижение уровня кортизола
|Повышение концентрации и энергии
|Физические упражнения
|Стимулируют выработку эндорфинов
|Стабилизация настроения
Если исключить алкоголь хотя бы на месяц, уже через неделю можно заметить изменения: нормализуется сон, улучшается настроение, снижается тревожность, сообщает "Вести Подмосковья". Через три-четыре недели организм полностью очищается от продуктов распада этанола, а уровень витаминов группы B восстанавливается. Многие отмечают повышение концентрации и работоспособности.
— Почему после бокала вина становится грустно?
Потому что этанол влияет на уровень нейромедиаторов. После краткого прилива расслабления наступает спад, мозг теряет баланс серотонина, что вызывает упадок настроения.
— Правда ли, что алкоголь помогает уснуть?
Нет. Он действует как седатив, но нарушает глубокие фазы сна. Утром человек чувствует себя разбитым, даже если спал долго.
— Как безопасно снизить стресс без алкоголя?
Используйте естественные методы — физическую активность, дыхательные упражнения, травяные чаи и аромалампы. Также помогает общение с близкими и работа с психологом.
Нарушения сна и тревожность тесно связаны. Недосып усиливает чувство тревоги, а тревога мешает заснуть — образуется замкнутый круг. Врачи советуют соблюдать "гигиену сна": избегать экранов перед отдыхом, проветривать спальню, использовать ортопедическую подушку и матрас. В случае хронических нарушений — обращаться к специалисту, а не искать помощь в бокале.
