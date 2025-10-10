Ловушка для мозга: напиток, который маскируется под отдых, делая тревогу вашим постоянным спутником

0:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь часто воспринимается как быстрый способ снять стресс и расслабиться. Однако врачи предупреждают: спиртное не только не помогает, но и усиливает тревожность. Почему так происходит, объяснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с бокалом алкоголя

"Алкоголь негативно влияет на психическое здоровье, способствует повышению стресса и тревожности. Этанол нарушает работу нервной системы, из-за чего снижается настроение. Также спиртные напитки снижают усвоение витамина В1 (тиамин), который нужен для нормального функционирования нервной системы. Дефицит тиамина также влечет за собой чувство беспокойства и страха", — отметил психиатр-нарколог Виталий Холдин.

По его словам, даже если после первой дозы спиртного человек ощущает лёгкое расслабление, этот эффект обманчив. Алкоголь временно подавляет активность мозга, отвечающего за тревожность, но затем наступает обратная реакция — уровень кортизола, гормона стресса, повышается, а вместе с ним растёт раздражительность и беспокойство.

Алкоголь влияет на мозг и сон

Этанол вмешивается в баланс нейромедиаторов — химических веществ, регулирующих настроение и эмоции. При систематическом употреблении организм перестаёт вырабатывать нужное количество серотонина и дофамина, что приводит к апатии и эмоциональным перепадам.

Кроме того, спиртное нарушает структуру сна. Даже если человек засыпает быстрее, качество сна заметно ухудшается. Глубокие фазы становятся короче, мозг не успевает восстановиться. В результате утром человек просыпается уставшим, а хроническое недосыпание усиливает тревожность.

"Из-за употребления алкоголя нарушается структура сна несмотря на первоначальное седативное действие. Проблемы со сном тоже провоцируют усталость и тревожность", — добавил Виталий

Сравнение: алкоголь и методы естественного расслабления

Способ Влияние на организм Последствия Алкоголь Временное подавление тревоги, нарушение обмена веществ Повышение стресса, бессонница Медитация Снижение активности миндалины мозга Долгосрочное улучшение эмоционального состояния Прогулки на свежем воздухе Снижение уровня кортизола Повышение концентрации и энергии Физические упражнения Стимулируют выработку эндорфинов Стабилизация настроения Как снизить тревожность без алкоголя Регулярное движение. Даже 20-30 минут быстрой ходьбы в день снижают уровень стресса. Здоровое питание. Продукты, богатые магнием и витаминами группы B (орехи, зелень, овсянка), укрепляют нервную систему. Соблюдение режима сна. Ложиться и вставать в одно и то же время помогает мозгу восстановить естественные ритмы. Дыхательные практики. Простая техника 4-7-8 (вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7, выдох на 8) эффективно снижает тревожность. Отказ от стимуляторов. Кофеин и энергетики при регулярном употреблении усиливают нервное возбуждение. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: попытка "залить" тревогу алкоголем.

Последствие: кратковременное облегчение сменяется усилением беспокойства, бессонницей и раздражительностью.

Альтернатива: расслабляющие ванны с эфирными маслами лаванды или иланг-иланга, тёплый чай с мелиссой или ромашкой.

попытка "залить" тревогу алкоголем. кратковременное облегчение сменяется усилением беспокойства, бессонницей и раздражительностью. расслабляющие ванны с эфирными маслами лаванды или иланг-иланга, тёплый чай с мелиссой или ромашкой. Ошибка: употребление спиртного перед сном.

Последствие: мозг не отдыхает, а организм теряет воду и витамины.

Альтернатива: лёгкая вечерняя растяжка, отключение гаджетов за час до сна.

употребление спиртного перед сном. мозг не отдыхает, а организм теряет воду и витамины. лёгкая вечерняя растяжка, отключение гаджетов за час до сна. Ошибка: употребление алкоголя "для компании".

Последствие: формируется привычка справляться со стрессом через спиртное.

Альтернатива: найти новые ритуалы общения — настольные игры, совместные прогулки, спорт. Полное игнорирование Если исключить алкоголь хотя бы на месяц, уже через неделю можно заметить изменения: нормализуется сон, улучшается настроение, снижается тревожность, сообщает "Вести Подмосковья". Через три-четыре недели организм полностью очищается от продуктов распада этанола, а уровень витаминов группы B восстанавливается. Многие отмечают повышение концентрации и работоспособности. Частые вопросы (FAQ) — Почему после бокала вина становится грустно?

Потому что этанол влияет на уровень нейромедиаторов. После краткого прилива расслабления наступает спад, мозг теряет баланс серотонина, что вызывает упадок настроения. — Правда ли, что алкоголь помогает уснуть?

Нет. Он действует как седатив, но нарушает глубокие фазы сна. Утром человек чувствует себя разбитым, даже если спал долго. — Как безопасно снизить стресс без алкоголя?

Используйте естественные методы — физическую активность, дыхательные упражнения, травяные чаи и аромалампы. Также помогает общение с близкими и работа с психологом. Мифы и правда Миф: "Алкоголь помогает расслабиться".

Правда: расслабление кратковременное, затем организм реагирует повышенной тревогой.

"Алкоголь помогает расслабиться". расслабление кратковременное, затем организм реагирует повышенной тревогой. Миф: "Пиво безвредно для нервной системы".

Правда: даже слабый алкоголь влияет на обмен витаминов группы B и усиливает раздражительность.

"Пиво безвредно для нервной системы". даже слабый алкоголь влияет на обмен витаминов группы B и усиливает раздражительность. Миф: "Немного спиртного перед сном улучшает сон".

Правда: сон становится поверхностным и прерывистым, мозг не восстанавливается. Сон и психология Нарушения сна и тревожность тесно связаны. Недосып усиливает чувство тревоги, а тревога мешает заснуть — образуется замкнутый круг. Врачи советуют соблюдать "гигиену сна": избегать экранов перед отдыхом, проветривать спальню, использовать ортопедическую подушку и матрас. В случае хронических нарушений — обращаться к специалисту, а не искать помощь в бокале.